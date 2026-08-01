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अंक ज्योतिष 1 अगस्त: मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा शनिवार, पढ़ें पूरी भविष्यवाणी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे मूलांक 6 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन रिश्तों और भरोसे की सही पहचान कराने वाला रह सकता है। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और भरोसा मजबूत होगा।

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Numerology Horoscope Today 1 August 2026: लोगों की असली नीयत समझने का मौका इस बार साफ तौर पर मिल सकता है। अंक 6 के लोग स्वभाव से अपनापन रखते हैं, इसलिए कई बार सबको अपने जैसा मान लेते हैं। शुक्र आपको रिश्तों, सहूलियत और सलीके की तरफ खींचता है, लेकिन इसी वजह से आप कभी कभी ऊपर की मिठास को ही भरोसा मान बैठते हैं। अब यह फर्क समझ में आ सकता है कि कौन सिर्फ अच्छे समय का साथी है और कौन आपकी चिंता सच में सुनता है। 1 अगस्त 2026 को मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको पहल करने का साहस दे रही है। इसलिए मन में दबा सवाल हो तो विनम्रता से सामने रखिए। जवाब बहुत कुछ साफ कर देगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल

दिल की बात हल्की नहीं होगी। आप चाहेंगे कि सामने वाला केवल साथ दिखाए नहीं, बल्कि आपकी बात की गहराई भी समझे। शुक्र का असर स्नेह देता है, इसलिए आपका नरम रवैया रिश्तों को संभाल सकता है। जो लोग आपके मन की उलझन में रुचि लेंगे, वही आपके अपने साबित होंगे। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की जरूरत रहेगी। परिवार में भी किसी सदस्य का छोटा सा समर्थन मन को बड़ा सहारा दे सकता है। मन खिंचा हुआ लगे तो इशारों में नहीं, साफ शब्दों में अपनी जरूरत बताइए।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में यह देखने का समय है कि कौन सहकर्मी केवल सुविधा के समय साथ रहता है और कौन मुश्किल हिस्से में भी जिम्मेदारी उठाता है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में समूह के भीतर यह बात धीरे धीरे सामने आ सकती है। शुक्र आपको तालमेल और प्रस्तुति की ताकत देता है, इसलिए आप माहौल बिगाड़े बिना सच पहचान सकते हैं। किसी मीटिंग, प्रोजेक्ट या संयुक्त काम में जो व्यक्ति आपके मूल मुद्दे पर ध्यान दे, वही भरोसे लायक माना जाएगा। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की दोहरी आग आपको बात शुरू करने का हौसला देगी। छात्रों के लिए भी सही साथी चुनना जरूरी रहेगा, वरना मेहनत का बोझ अकेले उठाना पड़ सकता है।

मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल

बैंक या पेमेंट से जुड़ा कोई काम करते समय यह समझ आ सकती है कि भरोसा किस पर रखा जाए। कोई छोटा लेन देन, साझा भुगतान या रकम की पुष्टि आपको लोगों की गंभीरता दिखा सकती है। शुक्र सुविधा पसंद बनाता है, इसलिए आप काम जल्दी निपटाना चाहेंगे, पर इस बार नाम, रकम और समय की बात साफ रखना बेहतर रहेगा। मदद मांगनी पड़े तो उसी व्यक्ति से बात करें जो बात को पूरा सुनता हो। दिखावे वाली उदारता और असली सहयोग में फर्क रखना फायदेमंद रहेगा।

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मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

मन भावुक होने से शरीर में ढीलापन या भारीपन महसूस हो सकता है। खासकर तब, जब किसी अपने से उम्मीद ज्यादा रही हो। अपने कमरे, डेस्क या बैग को थोड़ा व्यवस्थित करें। शुक्र को सुथरापन पसंद है और इससे मन भी संभलता है। मीठा या तला हुआ खाना मन बहलाने के लिए ज्यादा न लें। हल्का संगीत, धीमी चाल से टहलना और दस मिनट अकेले बैठना बेहतर असर देगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: केवल मीठी बात को सच्चा साथ न मानें। साझा पेमेंट में मौखिक भरोसे पर न टिकें। हर बात सबके सामने खोलना जरूरी नहीं है।

आज की सलाह: जो आपके मन की बात सुने, उसी पर भरोसा बढ़ाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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