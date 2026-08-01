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अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026: मूलांक 5 वालों को हर फैसला सोच-समझकर लेना होगा, ऑनलाइन लेनदेन में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे मूलांक 5 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। करियर और पढ़ाई में स्पष्ट योजना तथा सही संवाद से सफलता मिल सकती है।

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Numerology Horoscope Today 1 August 2026: किसी मैसेज, फॉर्म या ऑनलाइन पेमेंट की छोटी सी डिटेल अगर दोबारा देखनी पड़ जाए, तो हैरानी मत मानिए। यही दिन का संकेत है। अंक 5 के लोग तेज सोचते हैं, जल्दी बोलते हैं और कई बार मान लेते हैं कि सामने वाला बात समझ गया होगा। लेकिन बुध का स्वभाव साफ शब्द, सही गणना और पक्के कागज मांगता है। 1 अगस्त 2026 को मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको पहल करने को कहती है, पर इस बार पहल से पहले बिंदु साफ करना जरूरी रहेगा। आपके आइडिया ठीक हो सकते हैं, फिर भी उन पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में रुककर समझाना बेहतर रहेगा। जो बात पहले से तय और लिखी हुई होगी, वही आसानी से आगे बढ़ेगी।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में परेशानी बात की कमी से कम और बात के अलग मतलब निकलने से ज्यादा हो सकती है। आप कुछ और कहना चाहें और सामने वाला कुछ और सुन ले, ऐसी स्थिति बन सकती है। बुध संवाद का ग्रह है, इसलिए टोन और शब्द दोनों मायने रखेंगे। किसी करीबी से पुरानी बात सुलझानी हो तो पहले यह साफ कर लें कि मुद्दा क्या है। अपने मन की बात सीधे कहें, पर तंज से नहीं। घर में भी किसी फैसले पर सहमति तभी बनेगी जब सबकी भूमिका साफ रहे।

मूलांक 5 का करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में आपकी समझ तेज रहेगी, लेकिन प्रस्तुति कमजोर पड़ सकती है। मीटिंग में लोग आपके पॉइंट पर सवाल कर सकते हैं, इसलिए केवल आइडिया बताना काफी नहीं होगा। बुध आपको डेटा, कागज, हिसाब और तर्क की ताकत देता है। उसी का सही उपयोग करें। दिन के बीच में दोहरी 1 ऊर्जा नेतृत्व का मौका दे सकती है, मगर नेतृत्व का मतलब इस समय साफ ड्राफ्ट और तय शर्तें रखना है। कोई डील, प्रोजेक्ट या ग्रुप वर्क तभी ठीक बैठेगा जब पहले से जिम्मेदारी, समय और नियम तय हों। छात्रों के लिए उत्तर लिखते समय भी स्टेप्स साफ रखना जरूरी रहेगा।

मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में छोटे अंतर भी बाद में बड़ी बहस बन सकते हैं। खासकर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, सब्सक्रिप्शन, रिफंड या शेयर किए गए खर्च में डिटेल जरूर मिलाएं। बुध व्यापार और गणना का कारक है, इसलिए हिसाब साफ रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। कोई रकम आने या जाने से पहले नाम, रकम और तारीख देख लें। कमाई के बारे में बातचीत हो तो मौखिक भरोसे के बजाय लिखित पुष्टि बेहतर रहेगी। सुविधा के चक्कर में गलत एंट्री न छोड़ें।

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मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल

दिमाग ज्यादा एक्टिव रह सकता है, इसलिए शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लग सकता है। बार बार समझाने या समझने की कोशिश से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। गर्दन, कंधे और उंगलियों में जकड़न महसूस हो तो थोड़ी देर हाथ और कलाई ढीली करें। बीच बीच में सादा पानी पिएं। पांच मिनट बिना बात किए बैठना भी मन को रीसेट करने में मदद देगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरी बात पर सहमति मत दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल बिना देखे आगे न बढ़ें। अपने आइडिया को केवल अनुमान पर न छोड़ें।

आज की सलाह: पहले शर्तें साफ करें, फिर ही बात पक्की मानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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