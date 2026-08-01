आज का अंक ज्योतिष 1 अगस्त: मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें लव, करियर और धन का हाल
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे मूलांक 4 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन आत्मविश्वास और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। करियर में नेतृत्व दिखाने और टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: एक शांत और संभली हुई बढ़त आपके पक्ष में दिख रही है। भीतर का भरोसा धीरे धीरे मजबूत होगा और काम को पकड़कर आगे बढ़ाने की इच्छा भी बनी रहेगी। 1 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपकी राह में सीधी पहल की ऊर्जा जोड़ रहे हैं, इसलिए अटके काम को आगे बढ़ाने की सोच बन सकती है। राहु का असर आपको अलग नजरिया देता है, पर उसी के साथ कभी कभी बात को जरूरत से ज्यादा उलझा भी देता है। इसलिए जो दिख रहा है, पहले उसे तथ्य से मिलाएं। लोगों से बातचीत में आपका असर रहेगा। टीम के साथ चलेंगे तो बेहतर नतीजे बन सकते हैं। अपनी योजना छोटी सी लिस्ट में लिखकर चलना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
मन में साफपन रहेगा तो रिश्तों में भी राहत महसूस होगी। आप अपनी बात ठोस तरीके से रखना चाहेंगे, लेकिन राहु के कारण सामने वाले के इरादे को लेकर हल्का भ्रम भी बन सकता है। ऐसे में जवाब देने से पहले एक सीधा सवाल पूछ लेना बेहतर रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे बात को घुमाने के बजाय साफ शब्दों में उम्मीद रखें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर आपकी पहल काम कर सकती है। नरमी के साथ कही गई स्पष्ट बात दूरी कम कर सकती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है, खासकर वहां जहां निर्णय लेना जरूरी हो। दोहरी 1 ऊर्जा नेतृत्व को आगे लाती है, इसलिए आप बात शुरू करने या दिशा तय करने की भूमिका में दिख सकते हैं। राहु तकनीक, नए तरीके और तेज नतीजों की चाह बढ़ाता है, पर हर शॉर्टकट सही नहीं होता। ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात तीन हिस्सों में रखें। समस्या क्या है, समाधान क्या है, और अगला कदम क्या होगा। इससे आपकी छवि मजबूत बनेगी। छात्रों के लिए भी यही तरीका काम करेगा। एक समय में एक टॉपिक पकड़ें। टीम वर्क से रुका काम खुल सकता है।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में तेज लाभ का विचार आकर्षित कर सकता है। यही जगह है जहां राहु थोड़ी धुंध बना सकता है। किसी नई स्कीम, ऐप या ऑफर को देखकर तुरंत राय बनाने के बजाय उसकी शर्तें पढ़ें। कमाई के मौके बन सकते हैं, खासकर अगर काम टीम के साथ जुड़ा हो। खर्च का फैसला करते समय यह देखें कि चीज सच में काम आएगी या सिर्फ अभी अच्छी लग रही है। लेन देन का रिकॉर्ड संभालकर रखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग में बहुत सारे ट्रैक एक साथ चल सकते हैं। इससे बेचैनी या सिर भारी लगने की संभावना है। सुबह पांच मिनट बैठकर दिन के तीन जरूरी काम लिख लें। इससे मन बिखरेगा नहीं। अगर लगातार मीटिंग या बातचीत हो, तो बीच में दो मिनट चुप रहकर गहरी सांस लें। पानी की मात्रा ठीक रखें। इससे फोकस बना रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी जानकारी पर राय पक्की न करें। मीटिंग में बहुत सारे आइडिया एक साथ न रखें। तेज लाभ के लालच में नियम न छोड़ें।
आज की सलाह: पहले बात साफ करें, फिर पूरे भरोसे से कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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