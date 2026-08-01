अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026: मूलांक 3 वालों को सोच-समझकर लेने होंगे फैसले, करियर में रखें फोकस
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे मूलांक 3 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन समझदारी और स्पष्ट सोच के साथ फैसले लेने का संकेत दे रहा है। करियर और पढ़ाई में तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा।
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: बृहस्पति आपके भीतर समझ, सलाह और बड़े नजरिए की ताकत देता है, लेकिन इस समय लोगों को लेकर आपकी राय पूरी तरह साफ नहीं रह सकती। किसी के इरादे बहुत अच्छे लग सकते हैं, या कोई बात जरूरत से ज्यादा मन पर चढ़ सकती है। आपका स्वभाव नरम रहेगा और दूसरों की परेशानी जल्दी महसूस होगी। यही गुण अच्छा भी है, पर हर बात को दिल से पकड़ लेना ठीक नहीं। 1 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 संकेत देते हैं कि भ्रम से बाहर आने के लिए साफ सवाल पूछना जरूरी होगा। नियम, तथ्य और सीधी बातचीत आपके लिए सहारा बनेंगे। सुनिए सबकी, मानिए वही जो व्यवहार में सही दिखे।
मूलांक 3 का लव राशिफल
दिल थोड़ा मुलायम रहेगा, इसलिए किसी के शब्दों में छिपा मतलब आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। बृहस्पति रिश्तों में भरोसा चाहता है, लेकिन भरोसा आंख बंद करके नहीं, समझ के साथ बनता है। अगर किसी व्यक्ति को लेकर मन में उम्मीद ज्यादा बढ़ रही है, तो पहले उसके व्यवहार को समय देकर देखें। शादीशुदा लोग घर की बातों में सलाह देने से पहले साथी की बात पूरी सुन लें। परिवार में किसी छोटे मुद्दे पर आपकी नरमी काम आएगी, बस किसी एक पक्ष को तुरंत सही मानने से बचें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में आपकी सोच रचनात्मक रहेगी, लेकिन फोकस बार बार लोगों की बातों या अपनी कल्पना की तरफ जा सकता है। किसी सहकर्मी, टीचर या क्लाइंट के इशारे को बिना पूछे समझ लेने की आदत परेशानी दे सकती है। बृहस्पति आपको मार्गदर्शन और व्यवस्था की ओर ले जाता है, इसलिए काम लिखित रूप में तय करना बेहतर रहेगा। 1 अगस्त 2026 की दोहरी 1 ऊर्जा कहती है कि नेतृत्व दिखाइए, पर धारणा नहीं, स्पष्टता के आधार पर। मीटिंग में अगर कोई बात आधी समझ आए तो दोबारा पूछें। छात्रों के लिए नोट्स, डेट और टारगेट साफ रखना खास जरूरी रहेगा।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेने से बचें। घर का छोटा खर्च भी इस समय जरूरत से कम या ज्यादा दिख सकता है। जैसे किराने की कोई चीज ऑफर में देखकर तुरंत अच्छी लगे, लेकिन बाद में पता चले कि उसकी जरूरत अभी थी ही नहीं। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए खर्च सोच से फैल सकता है। रकम छोटी हो तब भी हिसाब देखकर चलना ठीक रहेगा। किसी को मदद देनी हो तो अपनी सीमा पहले तय करें।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
मन की नरमी का असर शरीर पर सुस्ती या भारीपन की तरह दिख सकता है। बहुत ज्यादा लोगों की बात सुनने के बाद खुद को थोड़ा शांत समय दें। सुबह हल्का स्ट्रेच और पांच मिनट सीधी पीठ के साथ बैठना फायदेमंद रहेगा। मीठा या तला हुआ खाकर मूड संभालने की कोशिश न करें। पेट और शरीर की हल्की फूलन पर ध्यान रखें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: किसी व्यक्ति को मन में आदर्श न बना लें। आधी बात सुनकर पूरा मतलब न तय करें। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: महसूस करें, पर फैसला केवल साफ बात पर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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