अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026: मूलांक 2 वालों को सलाह से मिलेगा लाभ, भावनाओं में बहने से बचें
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे मूलांक 2 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। रिश्तों में खुलकर और शांत तरीके से बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: घर या काम की किसी बात को लेकर मन भीतर ही भीतर उलझ सकता है। आपका मूलांक 2 चंद्र का है, इसलिए छोटी सी बात भी दिल पर जल्दी असर डाल सकती है। ऐसे में खुद को थोड़ा पीछे खींचकर पूरे मामले को ऊपर से देखने की जरूरत है। हर बात में कमी निकालने से समाधान दूर जा सकता है। 1 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 एक सीधी और साफ ऊर्जा दे रहे हैं। यह दिन कहता है कि मन की धुंध हटाकर बात को नाम दें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। फोन पर बातचीत करते समय भी पहले सुनें, फिर जवाब दें। इससे गलत मतलब निकलने की संभावना कम होगी।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपका मन जल्दी आहत हो सकता है। चंद्र की संवेदनशीलता आपको गहराई देती है, लेकिन उसी वजह से आप सामने वाले के शब्दों को ज्यादा कठोर भी मान सकते हैं। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से दूरी महसूस हो रही है, तो चुप रहकर अनुमान लगाने के बजाय नरमी से बात करें। फोन पर हुई आधी अधूरी बातचीत को अंतिम सच न मानें। एक शांत चर्चा बहुत फर्क ला सकती है। किसी बड़े की समझदारी भरी राय रिश्तों की उलझन सुलझाने में मदद कर सकती है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में मन एक साथ कई बातों में उलझ सकता है। कभी लगेगा कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, कभी अपनी ही तैयारी कम लग सकती है। ऐसे में चंद्र का बदलता मन आपको अस्थिर कर सकता है। काम को भावना से अलग करके देखें। 1 अगस्त 2026 की दोहरी 1 ऊर्जा यह संकेत देती है कि साफ लक्ष्य और सीधे कदम ज्यादा काम आएंगे। किसी सीनियर, टीचर या अनुभवी सहयोगी से मार्गदर्शन लेने पर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। मीटिंग में कम बोलें, लेकिन जो बोलें वह साफ हो। आलोचना करने से पहले अपना सुझाव भी साथ रखें।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन की हालत का असर फैसलों पर दिख सकता है। मूड खराब हो तो किसी खरीद को जरूरी समझ लेने की संभावना रहती है। इसलिए पहले जरूरत और सुविधा में फर्क करें। अगर किसी भुगतान, उधारी या शेयर की बात चल रही है, तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। किसी अनुभवी व्यक्ति से छोटी सी सलाह लेना यहां फायदेमंद रहेगा। कागज, मैसेज या फोन पर तय रकम को दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
मन भारी हो तो शरीर भी ढीला लग सकता है। चंद्र प्रधान होने से नींद, पानी की मात्रा और भावनात्मक थकान पर असर दिख सकता है। सुबह या शाम दस मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। ठंडे मन से लिखकर देखें कि असली चिंता क्या है। नमक मिले गुनगुने पानी से पैर धोना और हल्का संगीत सुनना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात का गलत अर्थ न निकालें। हर कमी पर तुरंत टिप्पणी करने से दूरी बढ़ सकती है। सलाह मांगने में देर न करें।
आज की सलाह: मन की धुंध हटाकर किसी समझदार व्यक्ति से बात करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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