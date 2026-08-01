अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026: मूलांक 1 वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे मूलांक 1 के लोगों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का संकेत दे रहा है। करियर में अपनी बात स्पष्ट रखने से लाभ मिल सकता है।
Numerology Horoscope Today 1 August 2026: सुबह का रूटीन जितना साफ रहेगा, दिन उतना संभला हुआ लगेगा। उठते ही मन में जो जरूरी बात हो, उसे टालने के बजाय साफ शब्दों में रखना बेहतर रहेगा। 1 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपकी स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता को उभारते हैं। सूर्य के प्रभाव से पहचान, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन बात मनवाने के चक्कर में सख्ती न आए, यह भी ध्यान रखें। किसी चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत, इच्छा और सीमा स्पष्ट कहेंगे तो उलझन कम होगी। फैसले छोटे हों या बड़े, आधी बात न करें। साफ बोलेंगे तो सामने वाले भी आपको गंभीरता से लेंगे।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय इशारों से ज्यादा साफ बातचीत काम करेगी। अगर मन में कोई उम्मीद, शिकायत या योजना है तो उसे दबाकर रखने से दूरी बढ़ सकती है। सूर्य का स्वभाव सीधा और सामने से बात करने वाला होता है, इसलिए अपनी बात सम्मान के साथ रखें। पार्टनर से बात करते समय आदेश वाला लहजा न आए, यह जरूरी है। परिवार में भी आपकी राय सुनी जा सकती है, बशर्ते आप दूसरों की बात बीच में न काटें। दिल की बात कहने का सही समय बन सकता है। बस शब्द नपे तुले रखें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आधा मन लगाकर काम करने से बात अटक सकती है। जो लक्ष्य सबसे जरूरी है, उसे सुबह ही तय कर लें। 1 अगस्त 2026 की दोहरी 1 ऊर्जा आपको आगे बढ़ने, जिम्मेदारी लेने और अपना पक्ष मजबूती से रखने का संकेत देती है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लास चर्चा में आपकी आवाज असर छोड़ सकती है। छात्र अपनी शंका खुलकर पूछें। नौकरीपेशा लोग अपने काम का क्रेडिट शांत लेकिन स्पष्ट ढंग से रखें। बिजनेस में क्लाइंट या टीम से उम्मीदें पहले ही साफ कर देना बेहतर रहेगा। अहंकार और नेतृत्व के बीच की रेखा समझना ही असली समझदारी होगी।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में तस्वीर साफ रखना जरूरी है। आय और खर्च का छोटा सा हिसाब सुबह या शाम देख लें। अपनी जरूरत को लेकर स्पष्ट रहेंगे तो बेवजह की खरीदारी कम होगी। किसी लेन देन में सामने वाले से शर्तें साफ पूछना बेहतर रहेगा। सूर्य प्रभाव आपको बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है, पर दिखावे के खर्च से बचना समझदारी होगी। यदि किसी चीज पर पैसा लगाना हो तो उसका सीधा फायदा पहले समझ लें।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
सुबह जल्दी उठकर शरीर को थोड़ी धूप देना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य से जुड़ा अंक 1 होने के कारण ऊर्जा ठीक रहती है, पर सिर, आंखों या चिड़चिड़ेपन की हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। दिन की शुरुआत बिना हड़बड़ी करें। नहाने, तैयार होने और निकलने के बीच थोड़ा शांत समय रखें। इससे मन अधिक केंद्रित रहेगा और प्रतिक्रिया देने के बजाय सही जवाब दे पाएंगे।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अपनी बात रखते समय आवाज ऊंची न करें। अधूरी जानकारी पर दावा न करें। सुबह की ढील पूरे दिन का रिदम बिगाड़ सकती है।
आज की सलाह: जो चाहिए, उसे साफ शब्दों में सम्मान से कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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