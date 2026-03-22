Aaj Ka Ank Jyotish 22 March 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल
22 मार्च 2026 का आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 8 की ऊर्जा से अनुशासन, जिम्मेदारी, करियर, आर्थिक फैसले और लंबी प्लानिंग पर फोकस रहेगा। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
22 मार्च 2026 का दिन अंक ज्योतिष में अनुशासन, स्थिरता और दूरगामी योजना का प्रतीक लेकर आ रहा है। मूलांक 4 की ऊर्जा आज आपको व्यवस्थित, जिम्मेदार और बारीकियों पर ध्यान देने वाली बनाएगी, जबकि भाग्यांक 8 बड़े फैसलों, करियर प्रगति और आर्थिक मजबूती का साथ दे रहा है। इसका मतलब है कि आज जल्दबाजी या भावनाओं में बहने का दिन नहीं, बल्कि पक्की योजना, मेहनत और संतुलन से भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करने का दिन है। छोटी परेशानियां आसानी से सुलझेंगी, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी से काम लें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का विस्तृत अंक फल।
मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे)
आज अनुशासन और लंबी अवधि की प्लानिंग पर फोकस का दिन है। मूलांक 4 की ऊर्जा आपको अपनी तेज रफ्तार थामकर योजनाओं को मजबूती से तैयार करने की सलाह दे रही है। भाग्यांक 8 करियर में बड़े फैसले या आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर ला सकता है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी और विश्वसनीयता की सराहना होगी। अपनों को आज आपके व्यावहारिक सहयोग की जरूरत हो सकती है। जल्दबाजी या दूसरों पर हक जताने से बचें। सच्चा नेतृत्व धैर्य और निरंतर मेहनत से ही मजबूत होता है। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें।
मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे)
आज भावुकता और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का दिन है। मूलांक 4 आपको कामों को व्यवस्थित करने और सावधानी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भाग्यांक 8 कार्यक्षेत्र में पेशेवर छवि और समझदारी दिखाने के मौके देगा। विवाद या मतभेद शांति से सुलझा सकते हैं। मन की शांति के लिए भावनाओं को स्थिर रखें। अपनों के साथ दिल की बातें साझा करने से रिश्ते गहरे होंगे। छोटी चिंताओं को मन पर हावी ना होने दें। दया और हमदर्दी तभी असरदार होती है, जब मन स्थिर हो।
मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे)
आज रचनात्मक सोच में अनुशासन घोलने का दिन है। मूलांक 4 की ऊर्जा आपको बारीकियों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की मांग कर रही है। भाग्यांक 8 करियर में तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। आपके विचार दूसरों को नई दिशा दे सकते हैं। मानसिक थकान से बचने के लिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें। अपनों के साथ हंसना-मुस्कुराना दिन को खुशनुमा बनाएगा। बिखरी ऊर्जा से मुख्य काम से ध्यान ना भटकाएं। नई सोच तभी असरदार होती है, जब अनुशासन और मेहनत का सहारा मिले।
मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे)
आज का दिन आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। मूलांक 4 की ऊर्जा आपके काम को और व्यवस्थित बनाएगी। भाग्यांक 8 जिम्मेदारियों को संभालने और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता बढ़ाएगा। घर-परिवार में आपकी स्थिरता और भरोसेमंदी की सराहना होगी। सेहत अच्छी बनी रहेगी, अनुशासित जीवनशैली जारी रखें। काम के तरीकों में बहुत ज्यादा अड़ियल ना बनें। मजबूती तब बढ़ती है, जब अनुशासन के साथ धैर्य और कोमलता भी जुड़ी हो।
मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे)
आज ठहरने और अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिन है। मूलांक 4 की शांति आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना सिखाएगी। भाग्यांक 8 आर्थिक या पेशेवर मामलों में आपकी भूमिका को अहम बनाएगा। अपनों के साथ बिताया समय मानसिक सुकून देगा। सेहत के लिए शारीरिक मेहनत या कसरत जरूर करें। रोजमर्रा के कामों को उबाऊ समझकर पीछा ना छोड़ें। सच्ची आजादी मजबूत और स्थिर आधार पर ही टिकी होती है।
मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे)
आज जिम्मेदारी भरे फैसलों और संचालन का दिन है। मूलांक 4 की अनुशासित ऊर्जा काम को तरीके से आगे बढ़ाएगी। भाग्यांक 8 जवाबदेही और बड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देगा। परिवार से जुड़े मामलों में ठोस कदम उठाने पड़ सकते हैं। काम और आराम में तालमेल बनाएं। अपनों के प्रति निष्ठा रिश्तों में भरोसा और मिठास लाएगी। दूसरों की हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझकर तनाव ना लें। जिम्मेदारी का बोझ तब हल्का होता है, जब उसे समझदारी से निभाया जाए।
मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे)
आज गहरी सोच को सहजता से जमीन पर उतारने का दिन है। मूलांक 4 बारीकियों पर ध्यान और मेहनत को पूरा साथ देगा। भाग्यांक 8 पैसों या करियर से जुड़ी तैयारी के लिए सही समय है। मन साफ रखने के लिए मेडिटेशन करें। अपनों के साथ बातचीत से समझ गहरी होगी। ज्यादा सोचने से थकान हो सकती है। ख्यालों में इतना ना खो जाएं कि आसपास से कट जाएं। ज्ञान तभी फल देता है, जब उसे मेहनत से अमल में लाया जाए।
मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे)
आज 8 की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। आर्थिक और संचालन से जुड़े सुनहरे मौके सामने आ सकते हैं। मूलांक 4 तरक्की के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। सफलता की दौड़ में अपनों की भावनाओं को महत्व दें। बातचीत में नरमी लाएं। काम के दबाव में खुद को तरोताजा रखें। केवल भौतिक लक्ष्यों पर ना खो जाएं। सच्ची ताकत जिम्मेदारी, संतुलन और हमदर्दी से बनती है।
मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे)
आज आपकी ऊर्जा से दिन मेल खा रहा है। आप ज्यादा समझदार और दूसरों की मदद के लिए तैयार महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में सलाह देना या साथ देना संतोष देगा। भाग्यांक 8 सोच को व्यावहारिक नतीजों में बदलेगा। मन खुश रखने वाले कामों में समय बिताएं। अपनों के प्रति हमदर्दी रिश्तों को गहरा करेगी। दूसरों की भावनाओं का बोझ इतना ना लें कि खुद परेशान हो जाएं। उद्देश्य तभी पूरा होता है जब दया और अनुशासन साथ चलें।
आज अनुशासन, मेहनत और संतुलन से हर लक्ष्य हासिल होगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 8 की ऊर्जा से बड़े फैसले लें, लेकिन जल्दबाजी से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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