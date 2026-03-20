Aaj Ka Ank Jyotish 20 March 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 20 मार्च 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए दिन कैसा रहेगा? जानिए अंक राशिफल में मूलांक 2 की शांत ऊर्जा और भाग्यांक 6 का प्रभाव। प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और परिवार के लिए आज का पूरा फल हिंदी में पढ़ें।

20 मार्च 2026 का दिन अंक ज्योतिष में शांत, समझदारी और भावनात्मक संतुलन से भरा हुआ है। आज मूलांक 2 की ऊर्जा प्रमुख है, जो हमें दूसरों की बातें गहराई से सुनने, समझने और धैर्य से प्रतिक्रिया देने की प्रेरणा देती है। साथ ही भाग्यांक 6 का प्रभाव जिम्मेदारी, परिवार और रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि आज का दिन कड़वाहट को छोड़कर रिश्तों में मिठास घोलने, एक-दूसरे का साथ देने और छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का है। जल्दबाजी या अहंकार से बचें, क्योंकि शांति और समझदारी से ही आज के सभी मुद्दे सुलझेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का विस्तृत अंक राशिफल।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक) आज आपका नेतृत्व और धैर्य दोनों का संतुलन बनाने का दिन है। जहां आप स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र फैसले लेना पसंद करते हैं, वहीं मूलांक 2 की ऊर्जा आपको टीम और अपनों की भावनाओं का ख्याल रखने की सलाह दे रही है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के विचारों को सुनने से आपको नए और बेहतर रास्ते मिल सकते हैं। अपनों को आज आपके भावनात्मक सहारे की जरूरत हो सकती है, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर कोई काम आपकी सोच से थोड़ा धीमा चल रहा हो, तो चिढ़ने या जल्दबाजी करने से बचें। सच्ची ताकत तब निखरती है, जब आप दूसरों के नजरिए का सम्मान करते हैं। सेहत के लिए काम के बीच छोटे ब्रेक जरूर लें।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक) आज का दिन पूरी तरह आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खा रहा है। आप कार्यक्षेत्र में लोगों के बीच सुलह कराने, बिगड़ी बात बनाने या टीम को एकजुट रखने में बहुत सफल रहेंगे। भाग्यांक 6 की ऊर्जा आपको बड़े प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियों को टीम के साथ मिलकर पूरा करने में मदद करेगी। मन की शांति के लिए टहलने जाएं, मेडिटेशन करें या प्रकृति के साथ समय बिताएं। अपनों के साथ दिल से की गई बातचीत आज रिश्तों को नई गहराई और मजबूती देगी। किसी की आलोचना को बहुत ज्यादा दिल पर ना लें। आपका सरल, कोमल और समझदार स्वभाव ही हर जगह शांति लाने की सबसे बड़ी ताकत है।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक) आज अपनी बात कहने के अंदाज में थोड़ी नरमी और समझदारी लानी होगी। जहां आप खुलकर और स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं, वहीं मूलांक 2 की ऊर्जा आपको दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने की मांग कर रही है। भाग्यांक 6 का प्रभाव आपको किसी सहकर्मी, मित्र या परिवारजन की मदद करने का मौका दे सकता है। अपनी रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके दिमाग को शांत रखें। आपकी हंसी और पॉजिटिव बातें आज घर और ऑफिस के माहौल को खुशनुमा बना देंगी। बिना सोचे-समझे ऐसी कोई बात ना कहें, जिससे किसी का मन दुखे। शब्द तभी असरदार होते हैं, जब उनमें समझदारी और प्यार घुला हो।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक) आज का दिन आपके अनुशासित और व्यवस्थित स्वभाव के अनुकूल है। आप मेहनत और सलीके से कामों को आगे बढ़ाएंगे। मूलांक 2 की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र के भावनात्मक माहौल को भी समझने की सलाह दे रही है। लचीला रुख अपनाने से आपके काम ज्यादा आसानी से पूरे होंगे। घर-परिवार में लोग आपके भरोसेमंद स्वभाव की सराहना करेंगे। काम में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपनों के लिए समय ही ना बचे। बहुत ज्यादा कठोर या दूसरों से कटे-कटे ना रहें। असली स्थिरता तभी आती है, जब अनुशासन के साथ मन में दया और कोमलता का भाव भी हो।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक) आज की ऊर्जा आपको थोड़ा ठहरने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। जहां आप बदलाव और रफ्तार पसंद करते हैं, वहीं मूलांक 2 की शांति आपको धैर्य से काम लेना सिखाएगी। भाग्यांक 6 का प्रभाव आज टीम वर्क, साझा जिम्मेदारियों या परिवार की चर्चा शुरू कर सकता है। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतोष देगा। सेहत अच्छी बनी रहे, इसके लिए मन को शांत रखें और बेवजह की भागदौड़ से बचें। काम की धीमी रफ्तार को देखकर बेचैन या परेशान ना हों। आजादी तभी सार्थक है, जब हम अपने रिश्तों को पूरी परवाह और प्यार से सींचते हैं।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक) आज का दिन आपके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि भाग्यांक 6 की ऊर्जा आपसे सीधे मेल खाती है। आप दफ्तर में लोगों की मदद करने, टीम को एकजुट रखने और जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सफल रहेंगे। मूलांक 2 की कूटनीतिक शक्ति आपके रिश्तों को संभालने की कला को और निखारेगी। परिवार की जिम्मेदारियां आज आपकी प्राथमिकता हो सकती हैं। खुद को तरोताजा रखने के लिए थोड़ा समय विश्राम को भी दें। आपकी देखभाल करने वाली छवि आज सबको सुकून पहुंचाएगी। सबकी समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं। प्यार और खुशियां तभी बढ़ती हैं, जब उन्हें बिना किसी शर्त के बांटा जाए।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक) आज चीजों को गहराई से समझने और सोच-समझकर बात करने का दिन है। मूलांक 2 की ऊर्जा आपकी अंतर्मुखी सोच के साथ मिलकर आपको किसी भी स्थिति का सही विश्लेषण करने में मदद करेगी। भाग्यांक 6 आपको अपनी समझ को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देगा। मन की स्पष्टता के लिए थोड़ा समय शांत बैठकर सोचें या मेडिटेशन करें। अपनों के साथ की गई कोई गंभीर बातचीत आज पुरानी गलतफहमियों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। अपने विचारों में इतना ना खो जाएं कि सामाजिक मेलजोल से कट जाएं। ज्ञान तभी बढ़ता है, जब उसे सही कर्म और व्यवहार में उतारा जाए।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक) आज अपनी बड़ी इच्छाओं और दूसरों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का दिन है। जहां आप तरक्की और नतीजों पर ध्यान देते हैं, वहीं मूलांक 2 आपको याद दिलाता है कि साथ काम करने वाले लोगों का मन जीतना भी जरूरी है। भाग्यांक 6 आज टीम और रिश्तों के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। कामकाज के साथ थोड़ा समय आराम के लिए निकालें। अपनों के प्रति आपका खुलापन और समझदारी आज घर के माहौल को बेहतर बनाएगी। सफलता की होड़ में दूसरों पर अपना हक जताने या रौब झाड़ने से बचें। असली कामयाबी वही है, जिसमें इच्छाएं और दया का भाव एक साथ हों।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक) आज का दिन आपकी उदारता और बुद्धि से दूसरों का साथ देने के कई मौके लेकर आया है। मूलांक 2 की ऊर्जा आपकी दूसरों के दुख-सुख को समझने की क्षमता को बढ़ाएगी। भाग्यांक 6 कार्यक्षेत्र में सहयोग और तालमेल बनाने के प्रयासों को सफल बनाएगा। मन को खुश रखने वाले कामों में समय बिताएं, इससे ऊर्जा बनी रहेगी। अपनों के प्रति आपकी हमदर्दी आज रिश्तों में नई जान फूंक सकती है। दूसरों की परेशानियों का बोझ इतना ना लें कि खुद उदास हो जाएं। हमदर्दी तभी शक्तिशाली होती है, जब वह मन की आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ी हो।

आज का दिन समझदारी, धैर्य और रिश्तों की देखभाल का है। मूलांक 2 और भाग्यांक 6 की ऊर्जा से छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठकर प्यार और सहयोग बढ़ाएं।