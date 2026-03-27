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Aaj Ka Ank Jyotish 27 March 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

Mar 27, 2026 08:29 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 27 March 2026:  न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में मूलांक की मदद से भविष्यवाणी की जाती है। मूलांक बर्थडेट का योग है। जानिए आज का दिन यानी 27 मार्च मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj Ka Ank Jyotish 27 March 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Predictions 27 March 2026, आज का अंक ज्योतिष: जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में राशि के आधार पर भविष्य का आंकलन किया जाता है। ठीक उसी तरह से अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरेलॉजी में भविष्यवाणी होती है। अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर भविष्यवाणी होती है। आप अपने मूलांक के हिसाब से जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा? अपने जन्म की तारीख का योग करके आपको अपना मूलांक मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि आज यानी 27 मार्च 2026 का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा होगा?

यहां पढ़ें 27 मार्च के लिए मूलांक 1 से लेकर 9 वालों की भविष्यवाणी

मूलांक 1

आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई सुझाव दे सकता है जोकि आपके काम आएगा। नई जिम्मेदारियों के मिलने की संभावना है। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो ये समय सही है लेकिन हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर इन्वेस्ट करें क्योंकि इससे लाभ मिलेगा। लव लाइफ सही चलानी है तो ईगो को साइड में रखें। परिवार का सपोर्ट मिलेगा और हेल्थ भी सही होगी। हालांकि हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम जरूर करें।

मूलांक 2

आज आपको इमोशनल तौर पर मजबूत रहने की जरूरत है। रिश्ते में तालमेल बनाए रखने के लिए आज दिन सही है। ऑफिस में टीमवर्क करने से सफलता मिलेगी। ऑफिस के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। हालांकि कुछ लोग आज फालतू के खर्चे से बचें। आज पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की पूरी कोशिश करें। मेडिटेशन करें। खानपान का ध्यान रखें। ओवरथिंकिंग ना करें।

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मूलांक 3

आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आपकी मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही जाएगा। एग्जाम में सफलता मिलने के चांस है। पैसों के मामले में स्थिति सही रहेगी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। लव लाइफ भी सही जाएगी। काम बनता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। हेल्थ सही रहेगा।

मूलांक 4

आज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। वहीं ऑफिस में हो सकता है कि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। समझदारी से सोचेंगे तो समाधान आसानी से मिल जाएगा। पैसों के मामले में कोई भी रिस्क ना लें। इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-विचार जरूर करें। हो सकता है कि आज तनाव बढ़े। ऐसे में गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। हेल्थ का ध्यान रखें और अपने रूटीन को फॉलो करें।

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मूलांक 5

आज के दिन कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। जिंदगी में नए मौके मिलेंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। कई लोग आज ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लकी है। कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। पैसों के मामले में स्थिति सही होगी। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने के पूरे चांस है। नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। हेल्थ सही रहेगी।

मूलांक 6

आज सुख-सुविधाओं का दिन है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर से दिल खोलकर अपनी बातें कहें। ऑफिस में सीनियर्स काम की तारीफ करेंगे। प्रमोशन की संभावना है। आर्थिक स्थिति आज सही रहेगी लेकिन आपको फालतू के खर्चों पर लगाम लगानी होगी। हेल्थ से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।

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मूलांक 7

आज आत्मचिंतन करने का दिन है। कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले हर एक पहलू को सोच लें ताकि आगे चलकर पछतावा ना हो। ऑफिस में काम स्लो हो सकता है। फोकस के साथ प्रियॉरिटी वाले काम पहले निपटा लें। आज धैर्य से काम लें। पैसों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। रूटीन को फॉलो करते रहें। हो सके को कहीं घूमने की प्लानिंग कर लें। जंक फूड से बचें।

मूलांक 8

आज आपका दिन जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ सकता है। फोकस और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती ना करें। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। तनाव कम होगा। किसी अनुभवी इंसान की सलाह आज काम आ सकती है। लव लाइफ में धैर्य बनाए रखें। हेल्थ को लेकर आज कोई लापरवाही ना करें।

मूलांक 9

आज का दिन उत्साह से भरा होने वाला है। आज आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में अच्छा करेंगे। आज ग्रोथ की संभावना दिखेगी। पैसों के मामले में लाभ की संभावना है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे तो मन खुश रहेगा। नए लोगों से मिलेंगे तो नई संभावनाएं भी साथ आएंगी। आज हेल्थ सही रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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