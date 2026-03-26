Aaj Ka Ank Jyotish 26 March 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Jyotish 26 March 2026: मूलांक के आधार पर न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में भविष्यवाणी की जाती है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
Numerology Predictions 26 March 2026, आज का अंक ज्योतिष: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक शास्त्र में मूलांक की मदद से भविष्य का आकंलन होता है। आज 26 मार्च को 1 से लेकर 9 मूलांक वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है? इसे जानेंगे। बता दें कि जब आप अपने बर्थडेट को जोड़ेंगे तो अंक आएगा वो आपका मूलांक होगा। मूलांक की मदद से कई चीजों का पता लग सकता है। फिलहाल तो नीचे विस्तार से जानें कि मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है?
मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 का राशिफल यहां पढ़ें-
मूलांक 1
आज आपका कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर रहेगा। आप अपने काम को पूरे फोकस और मन के साथ करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मेहनत दिखाई देगी। सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। जल्द ही नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आज आपका कोई पुराना रुका काम पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है।
मूलांक 2
आज का दिन इमोशनल तौर पर आपके लिए थोड़ा सेंसेटिव रह सकता है। कोशिश करें कि आज छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें। धैर्य और समझदारी से काम करने की जरूरत है। ऐसा करेंगे तो विपरीत परिस्थियां भी आपके फेवर में होंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बस हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें। पॉजिटिव सोचें।
मूलांक 3
आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज आपके कई काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छे मौके मिल सकते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए आज धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नए लोग मिलेंगे तो नए मौके आसानी से मिलेंगे। परिवार का सपोर्ट आपको आज भी मिलेगा। अगर कोई नई चीज शुरु करनी है तो आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है।
मूलांक 4
आज मूलांक 4 वालों को बाकी दिनों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ कामों में बाधा आएगी हालांकि घबराने की बजाय धैर्य रखना है। धीरे-धीरे आपके सारे काम पूरे होने लगेंगे। पैसों से जुड़े मामले में किसी अनुभवी शख्स की सलाह जरूर लें। दिन का दूसरा हिस्सा आपके फेवर में होगा। अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करें। खानपान पर ध्यान दें।
मूलांक 5
आज का दिन मूलांक 5 वालों के लिए सही जाएगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन सबसे सहीह है। आपको दोस्तों और कलीग्स का भरपूर साथ मिलेगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कहीं बाहर जाने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। फालतू का खर्चा ना करें और ओवरथिंकिंग से बचें।
मूलांक 6
आज आप परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिता पाएंगे। लव लाइफ भी अच्छी जाएगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। घर में माहौल काफी पॉजिटिव और खुशनुमा होगा। खर्च बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे में अपने बजट पर जरूर ध्यान दें। प्रोफेशनल लाइफ सही जाएगी लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। मन को शांत रखें और अपने लिए समय निकालें। दिन खत्म होते-होते कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है।
मूलांक 7
आज मूलांक 7 वालों का मन थोड़ा सा उलझ सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें। पॉजिटिव सोचें और मेडिटेशन करें। आपको हर एक समस्या का समाधान जल्द ही मिल जाएगा। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। धैर्य रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अपनी हेल्थ का पूरा-पूरा ध्यान रखें। परिवार का सपोर्ट मिलने मन खुश रहेगा।
मूलांक 8
आज हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में काम को लेकर प्रेशर ज्यादा महसूस हो। आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। जरूरी फैसलों में जल्दबाजी ना दिखाएं। सोच-समझकर ही किसी फैसले पर पहुंचे। आज के दिन कागजी काम में सावधानी बरतें। पैसों से जुड़े मामलों में आज सतर्क रहें।परिवार का सपोर्ट मिलेगा। जंक फूड से दूर रहें।
मूलांक 9
आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। पिछले हफ्ते का रुका हुआ काम आज पूरा होने की संभावना है। ऑफिस में अच्छा दिन जाएगा और आप कई नई चीजें सीखेंगे। परिवार में खुशी का माहौल होगा। कहीं से गुड न्यूज मिल सकती है। मन खुश होगा। आज अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें। जिन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है, वहां अपनी एनर्जी ना लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें