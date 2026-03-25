Aaj Ka Ank Jyotish 25 March 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल
25 मार्च 2026 का आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 8 की ऊर्जा से अनुशासन, जिम्मेदारी, करियर, आर्थिक फैसले और लंबी प्लानिंग पर फोकस रहेगा। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
Numerology Predictions 25 March 2026, आज का अंक ज्योतिष 25 मार्च: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक शास्त्र में हर चीज का आंकलन मूलांक के आधार पर होता है। आज 25 मार्च को 1 से लेकर 9 मूलांक वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है? इसके बारे में समझेंगे। बता दें कि जन्मतिथि के योग से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। मूलांक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नीचे विस्तार से जानें कि मूलांक 1 से लेकर 9 वाले व्यक्तियों का आज किन-किन बातों का ध्यान रखना है?
मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 1 वालों के लिए सोच-समझकर फैसले लेने का दिन है। आज आपको जल्दबाजी से बचना है। हर पहलू को गहराई से देखने की कोशिश करें। ऑफिस में आज आपको लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो वहीं टीमवर्क से आपको काफी फायदा भी होगा। आज आपके लिए करियर से जुड़ी प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। परिवार के साथ इमोशनल जुड़ाव पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ईगो से बचें। मेंटल पीस बनाए रखने की कोशिश करें। आज गुस्से या फिर जल्दबाजी से बचें।
मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे)
आज के दिन मूलांक 2 वाले लोग शांत रहें और चीजों को बैलेंस करने की सोचें। रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। हालांकि आपको अपनी ओर से एफर्ट्स कम नहीं करने हैं। 25 मार्च के दिन प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी करीबी दोस्त या फिर भरोसेमंद इंसान से दिल की बात शेयर करने से आज आपको राहत मिलेगी। बस इस बात का ध्या रखें कि आप छोटी बातों को दिल पर ना लें। धैर्य से काम लेने पर फायदा होगा। शांत रहें।
मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 3 वाले लोग अपने काम पर ध्यान बनाए रखें। हो सकता है कि आज काम करते हुए कोई नया विचार या आइडिया मन में आए। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से आज आपको खुशी मिलेगी। मन हल्का लगेगा। काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। ऐसे में हेक्टिक शेड्यूल के बीच सकारात्मक सोच बनाए रखें।
मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 4 वालों के लिए जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने का दिन है। काम धीरे-धीरे लेकिन सही तरीके से पूरा होगा। परिवार का सपोर्ट आपको आज खूब मिलेगा। जिद करने से बचें और कोशिश करें कि आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालें। इससे कई चीजें आसान हो जाएंगी और मन भी हल्का होगा। रूटीन को हर दिन फॉलो करेंगे तो आराम मिलेगा।
मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 5 वाले लोग थोड़ा शांत रहकर काम करें। अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय है। ऐसे में अधूरे और पेंडिंग काम की लिस्ट तैयार कर लें। किसी अपने के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। खुद के लिए भी समय निकालें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा भागदौड़ ना करें। खुद को भी समय दें। कुछ पल शांति से अकेले में गुजारें। खानपान सही रखें।
मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे)
आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। हो सकता है कि आज ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप नर्वस होंगे लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखेंगे तो चीजें अपने आप सुधर जाएगी। आज आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा तनाव लेने से बचें। प्यार और समझ से आपका रिश्ता मजबूत होगा। फास्ट फूड खाने से बचें। तनाव हो को हल्का म्यूजिक जरूर सुनें।
मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 7 वालों का मन थोड़ा शांत रहना पसंद करेगा। कुछ देर शांत रहें। हालांकि ओवरथिंकिंग ना करें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लें। अपने काम पर ध्यान देने से आपको लाभ होगा। अकेले में समय बिताना अच्छा लगेगा लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपनों से दूरी ना बनाएं। धैर्य से काम करेंगे तो सब फेवर में होगा।
मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे)
आज काम में धीरे-धीरे ग्रोथ होगी। हड़बड़ाहट से बस काम खराब होते हैं। ऐसे में धीरे-धीरे ही सही लेकिन आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। किसी के साथ मिलकर काम करने से फायदा मिलेगा। टीमवर्क से आपका काम भी निखरेगा और चीजें समय पर पूरी भी हो जाएंगी। पैसों से जुड़े मामलों में आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। व्यवहार में नरमी रखेंगे तो नए-नए लोग आपसे जुड़ेंगे। इससे आपके लिए नए मौके के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा बैलेंस बनाए रखने से दिन अच्छा रहेगा।
मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे)
आज मूलांक 9 वालों का मन होगा कि दूसरो की मदद की जाए। अगर तनाव की स्थिति बार-बार हो तो किसी अपने से बातचीत करेंगे तो मन हल्का होगा। ज्यादा ना सोचें। अपने खानपान पर ध्यान दें। धैर्य रखेंगे तो छोटी-छोटी परेशानियां खुद ही सुलझ जाएंगी। बस पॉजिटिव सोचेंगे तो दिन सही से पूरा होगा। अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें