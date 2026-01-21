Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Horoscope Number 22 January 2026 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 22 जनवरी को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 22 जनवरी को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 22 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 22 जनवरी को गुरुवार का दिन है। मूलांक 3 वालों आज अपने पैसों को स्मार्ट तरीके के साथ हैंडल करें।

Jan 21, 2026 04:45 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 22 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 22 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन है। मूलांक 3 वालों आज अपने पैसों को स्मार्ट तरीके के साथ हैंडल करें। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 22 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

22 जनवरी को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: आज 22 जनवरी के दिन अच्छे स्वास्थ्य के साथ पेशेवर सफलता दिन को आनंद से भर देगी। अनुशासन ही आपकी ताकत है। पैसे के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें।

मूलांक-2: आज 22 जनवरी के दिन कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं है। आप आज जीवन में समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य भी देखेंगे। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। आपकी लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी, जहां आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेन्ड करेंगे।

मूलांक-3: आज 22 जनवरी के दिन अपने पैसों को स्मार्ट तरीके और सावधानी के साथ हैन्डल करें। मामूली मुद्दों के बावजूद आपका लव कनेक्शन मजबूत रहेगा। कार्यालय में उत्पादक होने के दौरान आपको वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेन्टेन करना चाहिए।

मूलांक-4: आज 22 जनवरी के दिन आपका दिन दिलचस्प रहने वाला है। अपनी बुद्धि से हर मौके को अनलॉक करें। नई जिम्मेदारियां आपकी क्रिएटिव स्किल को निखारेंगी। सामाजिक तौर पर और करियर में ग्रोथ की काफी संभावना है।

मूलांक-5: आज 22 जनवरी के दिन मुस्कान के साथ चुनौतियां का सामना करें। प्यार की फीलिंग को जाहिर करें, जो आपको मजबूत बनाएगी। आपका स्वास्थ्य भी आज ठीक रहेगा। सफलतापूर्वक सिचूऐशन को पार करने के लिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें।

मूलांक-6: आज 22 जनवरी के दिन आगे बढ़ने के लिए हर पेशेवर अवसर का उपयोग करें। आज का दिन थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। नए अवसरों को हाथ से जाने न दें। करियर और प्यार में नए रास्ते सामने आ सकते हैं, सावधानी से हर एक कदम उठाएं।

मूलांक-7: आज 22 जनवरी के दिन सही देखभाल के साथ अपने पैसों को संभालें। मामूली स्वास्थ्य मुद्दे मौजूद रहेंगे। आज का आपका दिन बदलावों से भरपूर रहने वाला है। सभी संभावनाओं और मौकों के लिए खुले रहें।

मूलांक-8: आज 22 जनवरी के दिन आज मिला-जुला समय रहेगा। लव लाइफ में रोमांस पर ध्यान दें, जिससे रिश्ते में खुशहाली आएगी। हर चुनौती को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना जरूरी है। कार्यालय की राजनीति से बचें।

मूलांक-9: आज 22 जनवरी के दिन आपका दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है। अपने प्रेम जीवन में ईमानदार रहें। आज सौंपे गए हर एक पेशेवर कार्य को पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाएं। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
