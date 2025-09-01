इन बर्थडेट वालों के लिए सितंबर का महीना रहेगा शुभ, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

Numerology Horoscope Ank Rashifal : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है।

Numerology Horoscope : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए शुभ रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय…

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए ये महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठेगा। हर कार्य में भाग्य साथ देगा। व्यापार में धन लाभ होगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। धन-संपदा में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए सितंबर का महीना वरदान के समान साबित हो सकता है। जबरदस्त लाभ होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होंगे। व्यापार मे बढ़ोत्तरी होगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 6- सितंबर का महीना मूलांक 6 वालों के लिए शुभ रहेगा। लाभ ही लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। दांपत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर कार्य में सफल होंगे।