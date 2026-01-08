Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Horoscope 9 January 2026 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth future predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 9 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 9 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 9 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 9  जनवरी को शुक्रवार का दिन है। 

Jan 08, 2026 01:29 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Number Horoscope Numerology 9 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 9 जनवरी को शुक्रवार का दिन है।

मूलांक-1

आज आपका मन बहुत तेजी से सोचेगा। आपको काम में किसीतरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकोकंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। आपको बेकार की बातों से इस समय बचना चाहिए।

मूलांक-2

किसी बात के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आपको रिएक्शन देने से पहले पूरी स्थिति को अच्छे से समझना चाहिए। अपने रिलेशनशिप में, कही गई बातों को ध्यान से सुनें। पैसों के मामले में फैसला सोच समझकर करें।

मूलांक-3

इस समय काम करना सहज होता है,। आज आपको कार्रवाई से पहले मन को शांत करना चाहिए। इस समय थोड़ा धैर्य रखें, इससे बाद में बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए

मूलांक-4

आज काम में महत्वपूर्ण कार्यों के बीच थोड़ा अंतराल रखें। और रिश्तों में भी। आर्थिक रूप से, बहुत अधिक दबाव न डालें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मूलांक-4

हर बात पर आज आपकी प्रतिक्रिया या जवाब की जरूरत नहीं है। काम पर अपना फोकस रखें।, छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें और बेवजह झगड़ों में न उलझें। रिश्तों में, कुछ लोगों, जगहों या बातचीत से विचलित न होने के लिए मानसिक शांति बनाए रखने की कोशिश करें।

मूलांक-6

आर्थिक रूप से, बेहतर है कि आप सुरक्षा देने वाली चीजों को चुनें, न कि दिखावे वाली चीजो को। सच में, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधि मजबूत हैं। अगर आप ऐसा ही रहना चाहते हैं, तो आपको आराम करने और सीमाएं तय करने की भी ज़रूरत होगी। ट

मूलांक-7

इस समय आपको खास तौर पर मानसिक तौर पर स्पषट होना होगा। आर्थिक लाइफ में आप आगे बढ़कर सोच सकते हैं। आपके लिए इस समय करियर में प्रमोशन के मौके आएंगे। पर्सनल लाइफ में इस समय शांति रहेगी।

मूलांक-8

अपने जीवन की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। रिश्तों में विश्वास को रखें। अपने बजट को प्रबंधित करने में नए विचारों का इस्तेमाल करें। इस समय शांति बनाए रखें, टकराव वाली चीजों से इस समय आपको बचकर रहना है। आपके लिए समय मध्यम है। आपको खास तौर पर

मूलांक-9

आज नेगेटिव ना रहें, अगर आप पल भर के लिए भी ऊब जाएं, तो हॉबी से प़ॉजिटिव हो जाएं। आज एक बातचीत या एक मुस्कान आपके जीवन के किसी भी पहलू में निर्णायक मोड़ ला सकती है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
