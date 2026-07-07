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मूलांक 8 अंकराशि 7 जुलाई 2026: शनि आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक जगह टिकेगा

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology Horoscope 7 july 2026:इसलिए आप कम बोलकर भी असर छोड़ सकते हैं। किसी लंबित काम, कागज या घरेलू जिम्मेदारी को शांत मन से समेटने का अच्छा मौका बन सकता है।

मूलांक 8 अंकराशि 7 जुलाई 2026: शनि आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक जगह टिकेगा

बाजार या दुकान में छोटी खरीदारी करते समय भी आप चीजों को गौर से देखेंगे और बिना वजह बहस में नहीं पड़ेंगे। मन इस समय ठहरा हुआ है। यही ठहराव अंक 8 के लिए ताकत बन सकता है। शनि का स्वभाव अनुशासन, जिम्मेदारी और धीरे लेकिन पक्के नतीजों का है, इसलिए आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक जगह टिकेगा। 7 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर की सोच को गहरा कर रहा है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी और सलीका जोड़ रहा है।

मूलांक-8 लव

रिश्तों में इस समय आपकी चुप्पी दूरी नहीं, बल्कि संतुलन की निशानी हो सकती है। पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य तुरंत जवाब चाहे, तो नरम शब्दों में अपनी बात साफ कर दें। शनि आपको भावनाओं में बहने नहीं देता, इसलिए आप बात को ठंडे दिमाग से देख पाएंगे। यही गुण उलझन सुलझा सकता है। पुराने हिसाब या शिकायत छेड़ने के बजाय जो जरूरी है, उसी पर टिके रहना बेहतर रहेगा। किसी अपने को आपकी स्थिर मौजूदगी ज्यादा सुकून दे सकती है, बड़े वादे नहीं।

मूलांक-8 करियर

कामकाज में आपका फोकस दूसरों से अलग दिख सकता है। ऑफिस हो, पढ़ाई हो या कारोबार, बारीक बात पकड़ने की आपकी आदत फायदा दे सकती है। अगर बाजार, सप्लाई, स्टॉक, बिल या दुकान से जुड़े काम हैं, तो जांच परख करके आगे बढ़ना सही रहेगा। शनि का असर आपको मेहनत से पीछे नहीं हटने देगा, पर गति थोड़ी धीमी लग सकती है। इसे कमी न मानें। 7 के मूलांक वाली दिन ऊर्जा गहराई से समझने में मदद कर रही है और 6 का भाग्यांक कहता है कि काम को साफ तरीके से पेश करना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए रटने से ज्यादा समझकर लिखना उपयोगी रहेगा।

मूलांक-8 धन

पैसे के मामले में आपका रुख व्यावहारिक रहेगा। यही ठीक भी है। कोई सामान लेते समय रेट, क्वालिटी और जरूरत तीनों को साथ देखकर फैसला करें। उधार, एडवांस या बाकी रकम जैसी बातों को केवल याददाश्त पर न छोड़ें। छोटी लिखित पुष्टि काम आ सकती है। शनि लंबे हिसाब का ग्रह है, इसलिए कम दिखने वाला खर्च भी जोड़कर देखना बेहतर रहेगा। सुविधा के लिए किया गया खर्च ठीक है, पर सिर्फ मन अच्छा होने से खरीद बढ़ाना समझदारी नहीं होगी।

मूलांक-8 हेल्थ

मन शांत है, इसलिए शरीर भी साथ देगा, लेकिन एक ही मुद्रा में ज्यादा देर टिके रहना भारीपन दे सकता है। काम के बीच हथेलियों, घुटनों और पीठ को थोड़ा ढीला करें। गुनगुना पानी या सादा पेय आराम देगा। अगर दिमाग बहुत भीतर चला जाए, तो कुछ देर खुली जगह में सामान्य चाल से चलना अच्छा लगेगा। आपके लिए इस समय शांति ही सबसे बड़ी दवा है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: दुकान या बाजार की बातों में अनकही शर्त न छोड़ें। शांत मन को लोगों की ढील समझने न दें। लंबित कागज को बाद के भरोसे न टालें।

आज की सलाह: कम बोलें, साफ देखें और पक्का काम पूरा करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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