Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj Ka Ank Jyotish 7 April 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Apr 07, 2026 08:05 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

अंक राशिफल 7 अप्रैल 2026: मूलांक 1 से 9 तक जानिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 की गहरी और शांत ऊर्जा तथा भाग्यांक 3 की ताजगी से भरा यह दिन आत्म-चिंतन, समझदारी और रिश्तों को मजबूत बनाने का है। पढ़ें हर मूलांक के लिए विस्तृत राशिफल, सलाह और उपाय।

Aaj Ka Ank Jyotish 7 April 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज 7 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 7 की शांत और गहरी ऊर्जा से भरा हुआ है। अंक ज्योतिष में संख्या 7 अंतर्दृष्टि और अंतरात्मा की आवाज से जुड़ी होती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन के सच्चे जवाब बाहर के शोर-शराबे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में छिपे होते हैं। वहीं, आज का भाग्यांक 3 (7+4+2+0+2+6 = 21 - 2+1 = 3) हमारे विचारों में ताजगी, चमक और अभिव्यक्ति की क्षमता भर देगा। मूलांक 7 हमें खुद को समझने और गहराई से सोचने का मौका देगा, जबकि भाग्यांक 3 हमें अपनी बातों को खूबसूरती से दूसरों तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करेगा।

मूलांक 1: 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक

आज का दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। आप तेज रफ्तार पसंद करते हैं, लेकिन मूलांक 7 आपको रुककर अपनी योजनाओं को फिर से परखने का संकेत दे रहा है। कामकाज में जल्दबाजी न करें, बल्कि रिसर्च और प्लानिंग पर फोकस रखें। भाग्यांक 3 आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाएगा। अहंकार से बचें और अपनों से नाता ना तोड़ें। शांत रहकर गहराई से सोचना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।

मूलांक 2: 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक

आज का दिन आपके मन की उलझनों को सुलझाने और नई स्पष्टता लाने वाला है। मूलांक 7 आपकी अंतरात्मा को जागृत करेगा, जबकि भाग्यांक 3 आपको अपनी बात साफ और हौसले के साथ कहने की शक्ति देगा। काम में अचानक कोई नया रास्ता दिख सकता है, जिसकी तलाश आपको लंबे समय से थी। अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखें। पुरानी बातों को मन में ना घुमने दें और भविष्य को लेकर आशंका ना पालें।

मूलांक 3: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक

आज भाग्यांक 3 आपकी रचनात्मकता और बातचीत की कला को निखारेगा। लेकिन मूलांक 7 आपको काम में गहराई और गंभीरता की याद दिलाएगा। व्यर्थ की चर्चाओं से बचें और जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी बातों में आज मरहम लगाने की ताकत है, इसलिए शब्दों का सकारात्मक इस्तेमाल करें। दूसरों की बुराई करने या गपशप में समय बर्बाद ना करें।

मूलांक 4: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक

आज नया सीखने, जानकारी जुटाने और भविष्य की योजनाएं बनाने का शानदार समय है। मूलांक 7 आपके गंभीर स्वभाव से मेल खाएगा, जिससे आप किसी भी विषय की गहराई तक पहुंच पाएंगे। काम या पैसों से जुड़ा कोई नया आइडिया मन में आ सकता है। भाग्यांक 3 आपको अपनी योजनाओं को दूसरों तक अच्छे ढंग से पहुंचाने में मदद करेगा। आज रूखे व्यवहार से बचें और अनुशासन में थोड़ी नरमी रखें।

मूलांक 5: 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक

आज का दिन थोड़ा सुस्त और ठहराव वाला लग सकता है। मूलांक 7 आपसे एकाग्रता और मन के ठहराव की मांग कर रहा है। काम में जल्दबाजी न करें, बल्कि नए हुनर को निखारने या कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। भाग्यांक 3 मीटिंग्स और जरूरी बातचीत में आपकी मदद करेगा। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें और मन को भटकने ना दें। मन का ठहराव ही बड़ी सफलता की नींव रखता है।

मूलांक 6: 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक

आज आप अपनी जिम्मेदारियों को नए नजरिए से देख पाएंगे। मूलांक 7 आपको जीवन के बारे में गहराई से सोचने का मौका देगा, जबकि भाग्यांक 3 आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। अगर मन में पुराना बोझ है, तो आज उसे छोड़कर आगे बढ़ने का अच्छा समय है। दूसरों की मदद करते समय खुद को थकाने से बचें। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं।

मूलांक 7: 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक

आज का दिन पूरी तरह आपका है। मूलांक 7 आपकी अपनी ऊर्जा को और निखारेगा, जिससे आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। आज आपको भविष्य के लिए कोई खास इशारा या अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे सकती है। भाग्यांक 3 आपको अपने विचारों को अच्छे ढंग से पेश करने की शक्ति देगा। अपने आइडियाज को दिल में ना दबाएं, उन्हें साझा करें। लेकिन लोगों से पूरी तरह किनारा भी ना करें।

ये भी पढ़ें:धनु राशिफल 7 अप्रैल 2026: पॉजिटिव रहने से आज का दिन बीतेगा अच्छा, पढ़ें राशिफल

मूलांक 8: 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक

आज जोश से ज्यादा होश से काम लें। मूलांक 7 आपसे पुरानी रणनीति को फिर से परखने को कह रहा है। भाग्यांक 3 कामकाज की बातचीत और मीटिंग्स में आपको सफलता दिलाएगा। शांत रहकर योजना बनाएं। आज दूसरों पर अपनी मर्जी ना चलाएं और काम के चक्कर में अपनों को ना भूलें। असली ताकत खामोशी में काम करने में है।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 7 अप्रैल 2026: किसी भी काम में आज ना करें जल्दबाजी, पढ़ें राशिफल

मूलांक 9: 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक

आज का दिन मन की गहराई और सूझबूझ के साथ बड़े फैसले लेने का है। मूलांक 7 आपको पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 3 दूसरों को सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। अगर रिश्तों में पुरानी कड़वाहट है, तो आज उसे माफ करके आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। दूसरों के दुख को अपना न बनाएं। मन का घाव तभी भरता है जब पुराना दर्द ढोना छोड़ देते हैं।

ये भी पढ़ें:Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को हनुमान जी की ऐसे करें पूजा, इन चीजों का लगाएं भोग

7 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 7 की गहराई और भाग्यांक 3 की ताजगी से भरा है। आज भाग-दौड़ कम करें, खुद को समय दें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। सकारात्मक रहकर और धैर्य बनाए रखकर आप इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Numerology Numerology Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने