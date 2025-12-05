Numerology 6 December 2025: 1-9 मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा कल का दिन? पढ़ें 6 दिसंबर की अंक राशिफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 6 December 2025: अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक के जातकों की भविष्यवाणी के बारे में जाना जा सकता है। जानिए मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के सभी जातकों के लिए कल यानी 6 दिसंबर का दिन कैसा होने वाला है?

Numerology Horoscope 6 December: अंक ज्योतिष में लोगों के मूलांक के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशासत्र में 1 से लेकर 9 तक के मूलांक का वर्णन हैं। अंक ज्योतिष में इन मूलांकों के आधार पर लोगों की राशिफल बनाई जाती है। इसके आधार पर आसानी से जाना जा सकता है कि हर एक मूलांक के जातकों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है? नीचे विस्तार से जानिए कि 1 से लेकर 9 मूलांक वाले जातकों के लिए कल यानी कि 6 दिसंबर का दिन कैसा होगा?

मूलांक 1 आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। काम में आपका हर फैसला आज असरदार साबित होगा। लव लाइफ में पार्टनर आपकी बातों को आज सीरियसली लेगा, जिससे आप लोगों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें।

मूलांक 2 आज आपकी फीलिंग्स गहरी रहने वाली हैं। अपने दिल की बात को क्लैरिटी के साथ शेयर करें। काम के मामले में आज कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। पार्टनर के साथ आज अच्छा समय बीतेगा। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। बचत करें।

मूलांक 3 आज आप कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं। ऑफिस में आपके आइडिया की तारीफ की जाएगी। रिश्ते में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आज खर्चा सोच-समझकर ही करें।

मूलांक 4 आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है, इसलिए किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें। करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। लव लाइफ में छोटी गलतफहमी को बात करके दूर करें। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें।

मूलांक 5 आज पूरे दिन आप एक्टिव रहने वाले हैं। साथ ही आप पॉजिटिव भी बहुत रहेंगे। काम में नए मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में आज कुछ छोटे फायदे भी होंगे। लव लाइफ में हंसी मजाक से रिश्ता मजबूत बनेगा।

मूलांक 6 आपका व्यक्तित्व आज बहुत आकर्षक दिखेगा। साथ ही आज आपको क्रिएटिव कामों में सफलता भी मिलेगी। लव लाइफ आज बेहतरीन रहेगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। शॉपिंग का मन करेगा पर खर्चा सोच समझकर ही करें।

मूलांक 7 आज आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। इस वजह से पूरा दिन खुद को बिजी ही रखने की कोशिश करें। काम में क्लियर सोच से सफलता मिलेगी। प्यार के मामले में आज थोड़े निराश हो सकते हैं। आपको पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है। हालांकि बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।

मूलांक 8 आज धैर्य और मेहनत से आपको मनमुताबिक रिजल्ट मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। ये सफलता आपकी किसी पुरानी मेहनत का परिणाम होगी। पार्टनर आपकी परवाह करेगा और ऐसे में आपका रिश्ता बैलेंस हो पाएगा। आज पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी।