मूलांक 6 राशिफल: करियर में बढ़ेगी पहचान, खरीदारी में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी
Numerology Horoscope 5 July 2026: मूलांक 6 वालों के लिए दिन आकर्षण, रचनात्मकता और बेहतर संवाद का रहेगा। करियर में प्रस्तुति और नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। वहीं खरीदारी और खर्च करते समय बजट और जरूरत का ध्यान रखना लाभदायक रहेगा।
Numerology Horoscope 5 July 2026: कपड़े, घर की छोटी सजावट, या बाजार से कोई चीज चुनते समय आपका मन सामान्य से ज्यादा बारीक नजर दिखा सकता है। यही आपकी ताकत भी है, क्योंकि शुक्र आपको सुंदरता, मेलजोल और आराम की समझ देता है। लोगों से मिलने, बात करने और अपना सौम्य असर छोड़ने का मौका बन सकता है। किसी दुकान, शोरूम या बाजार के काम में आपकी पसंद दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 बातचीत और नए संपर्क बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि पसंद के साथ उपयोगिता भी देखें। इसलिए जो अच्छा लगे, उसे बस देखकर न छोड़ें। यह भी परखें कि वह आपके काम का है या नहीं।
मूलांक 6 का लव राशिफल
मन का नरम पक्ष उभर सकता है। आप किसी अपने की बात को इस बार ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, और यही बात रिश्ते को हल्का और सहज बना सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत की शुरुआत स्वाभाविक ढंग से हो सकती है। नए परिचय में आकर्षण की हल्की रेखा भी बन सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए घर के छोटे काम साथ करना नजदीकी बढ़ाएगा। शुक्र का असर स्नेह देता है, पर ध्यान रखें कि केवल बाहरी अंदाज नहीं, दिल की सच्चाई भी सामने आए।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में प्रस्तुति का महत्व बढ़ा हुआ रहेगा। जो लोग डिजाइन, सेल्स, फैशन, ब्यूटी, पब्लिक डीलिंग, कंटेंट या कस्टमर से जुड़े काम करते हैं, उन्हें अपनी शैली से फायदा मिल सकता है। बाजार या दुकान के काम में ग्राहकों की पसंद समझना लाभकारी रहेगा। किसी प्रोडक्ट को कैसे दिखाया जाए, यह बात भी नतीजे बदल सकती है। छात्र अपनी प्रोजेक्ट फाइल, नोट्स या प्रेजेंटेशन को बेहतर रूप दे सकते हैं। मूलांक 5 नेटवर्किंग का मौका देगा, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाएगा कि काम की गुणवत्ता और समय पर पूरा होना भी उतना ही जरूरी है।
मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल
सुख और सुविधा से जुड़ी चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। कोई सुंदर वस्तु, कपड़ा, गिफ्ट या घर की सजावटी चीज आकर्षित कर सकती है। खरीदारी पूरी तरह गलत नहीं है, पर जरूरत और चाहत में फर्क रखें। अगर बाजार जाना हो, तो पहले मन में सीमा तय कर लें। शुक्र खर्च बढ़ाता है, इसलिए केवल मूड के भरोसे पैसा निकालना ठीक नहीं होगा। किसी छोटे लेनदेन में आपकी मीठी बात काम बना सकती है, पर हिसाब साफ रखें।
मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा आराम की चाह मन में बढ़ सकती है। अगर लंबे समय तक खड़े रहना, बाजार घूमना या लगातार लोगों से मिलना हो, तो पैरों और कमर में भारीपन महसूस हो सकता है। थोड़ा हल्का स्ट्रेच करना राहत देगा। मीठा या तली चीजें मन लुभा सकती हैं, इसलिए मात्रा संभालें। अपने आसपास की जगह को थोड़ा सलीके से रखना भी मन को शांति देगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: केवल दिखावे में आकर खरीदारी न करें। नए परिचय को बहुत जल्दी गहरा नाम न दें। दुकान या बाजार में रेट और क्वालिटी दोनों जांचें।
आज की सलाह: पसंद चुनें, पर उपयोग और बजट साथ लेकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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