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मूलांक 5 राशिफल 5 जुलाई 2026: हर फैसला सोच-समझकर लें, करियर में मिल सकते हैं बड़े अवसर

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मूलांक 5 वालों के लिए दिन समझदारी और संतुलित संवाद का है। करियर में बारीकियों पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा, जबकि रिश्तों में नरम लहजा अपनाने से गलतफहमियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में दस्तावेज और लेनदेन अच्छी तरह जांचना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 राशिफल 5 जुलाई 2026: हर फैसला सोच-समझकर लें, करियर में मिल सकते हैं बड़े अवसर

Numerology Horoscope 5 July 2026: हर बात की तह तक जाने की आपकी आदत इस समय और तेज दिख सकती है। कई बार यह गुण बहुत काम देता है, क्योंकि बुध आपको सवाल पूछना, बात का मतलब पकड़ना और कागज या शब्दों के पीछे छिपी बात समझना सिखाता है। लेकिन 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर सच को सामने लाने का भी एक तरीका होता है। किसी दोस्त से बातचीत में भी आप सीधा पूछ सकते हैं कि बात घुमाई क्यों जा रही है। यही अंदाज सही जगह असरदार रहेगा, पर हर जगह नहीं। जहां जरूरी हो, वहां गहराई में जाएं। जहां बात नाजुक हो, वहां स्वर थोड़ा नरम रखें।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर सवाल पूछने का ढंग फर्क डाल सकता है। अगर मन में किसी बात को लेकर शक, उलझन या अधूरी जानकारी है, तो उसे दबाने के बजाय शांत शब्दों में रखें। प्रेम संबंध में बार बार जांचने वाला रवैया सामने वाले को असहज कर सकता है। परिवार में भी किसी की बात काटने से पहले पूरी बात सुनना जरूरी रहेगा। बुध का असर संवाद को मजबूत करता है, इसलिए सही शब्द चुनेंगे तो दूरी घट सकती है। बात छोटी हो या बड़ी, इरादा समझाने पर रखें, कटघरे में खड़ा करने पर नहीं।

मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है, खासकर वहां जहां डिटेल, डेटा, कागज, हिसाब या बातचीत से नतीजा निकलता हो। मूलांक 5 की फुर्ती आपको जल्दी समझने में मदद करेगी, पर भाग्यांक 4 संकेत देता है कि सिर्फ सवाल काफी नहीं, सही क्रम भी जरूरी है। ऑफिस में किसी फाइल, मेल, कॉन्ट्रैक्ट या मीटिंग नोट्स को ध्यान से देखना फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी सतही तैयारी से संतोष नहीं होगा, और यही बात उन्हें दूसरों से आगे ले जा सकती है। बस ध्यान रखें, शिक्षक, सहकर्मी या क्लाइंट से बात करते समय ऐसा न लगे कि आप परीक्षा ले रहे हैं। बिजनेस में शर्तें और टाइमलाइन साफ रखनी होंगी।

मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में छिपी शर्तों, छोटे अक्षरों और आधे सच पर आपकी नजर जा सकती है। यह अच्छी बात है। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए लेनदेन, बिल, कमीशन, फीस या ऑनलाइन पेमेंट की जांच करना लाभदायक रहेगा। फिर भी हर व्यक्ति से शक की भाषा में बात करना ठीक नहीं होगा। अगर कोई रकम अटकी है, तो विनम्र याद दिलाना ज्यादा असर करेगा। छोटी बचत के मौके बन सकते हैं, खासकर वहां जहां आप तुलना करके फैसला लें।

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मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल

दिमाग ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर में हल्की बेचैनी, पेट में गैस या माथे पर दबाव जैसा महसूस हो सकता है। लगातार लोगों की बातों को परखते रहने से थकान जल्दी चढ़ती है। थोड़ी देर चुपचाप बैठकर कागज पर सिर्फ तीन जरूरी बातें लिखें। इससे मन बिखरेगा नहीं। दोपहर के बाद पानी और हल्का भोजन आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: पूछताछ को आरोप जैसा रूप न दें। दोस्त या सहकर्मी की अधूरी बात पर कड़ा निष्कर्ष न बनाएं। कागज पढ़े बिना मौखिक भरोसे पर न टिकें।

आज की सलाह: सवाल पूछें, पर लहजा ऐसा रखें कि बात बने।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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