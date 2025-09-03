Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 4 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 4 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Numerology Horoscope 4 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

मूलांक-1 आज के दिन मूलांक-1 वाले जातकों की लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। आपकी स्किल्स पर्सनल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करती है। आज की एनर्जी काम पर फोकस करने की मांग करती है। खुद पर भरोसा करें। कॉन्फिडेंस के साथ चमकने के लिए अपनी स्किल्स के साथ चुनौतियों का सामना करें।

मूलांक-2 आज के दिन धन में वृद्धि होने की संभावना है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भले ही चीजें कठिन लगें, यह महत्वपूर्ण है कि आप वही करते रहें, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। हो सकता है कि पेंटिंग या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना आपको अच्छा फील कराए।

मूलांक-3 आज के दिन चीजों को समझने में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना महत्वपूर्ण है, जिस पर आप भरोसा करते हैं। शायद कोई शिक्षक या कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है। आज खुशी महसूस करने का दिन है।

मूलांक-4 आज का अंक राशिफल आपको खुद पर विश्वास करने के लिए कहता है। भले ही चीजें मुश्किल लगें, खुद पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है। आज बाहर के खाने से परहेज करना बेहतर रहेगा। आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए।

मूलांक-5 आज का दिन परिवर्तन और अवसरों की झड़ी लेकर आया है। कभी-कभी ऐसी चीजें होती हैं, जो आपका ध्यान भटका सकती हैं और मजेदार भी लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि वे आपके लिए अच्छी न हों। ठीक उसी तरह जब आप जंक फूड्स के बजाय सब्जियां खाना चुनते हैं क्योंकि यह हेल्दी होती हैं।

मूलांक-6 आज का दिन वैसा ही है जैसे आप किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। यह वास्तव में कठिन लग सकता है लेकिन फिर भी आप इसे सुलझाने में कामयाब रहेंगे। जब आप एक नया गेम प्लान करते हैं तो आपको नियम बनाने ही पड़ते हैं।

मूलांक-7 आज के दिन आपका प्रोफेशनल जीवन वृद्धि के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हों। प्रोडक्टिव बने रहें और खुली बांहों के साथ नई शुरुआतों का स्वागत करें, जिससे आपका ज्ञान पूरे दिन आपके विकल्पों का मार्गदर्शन कर सके।

मूलांक-8 आज के दिन आपको उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनानी चाहिए, जो आपने हासिल किया है। यह आपको यह याद रखने में मदद करेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। कुछ चीजें अभी कठिन लग सकती हैं, लेकिन वे बेहतर होती जाएंगी।

मूलांक-9 आज के दिन आज के दिन मूलांक-9 वाले जातकों के करियर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। आपको कभी-कभी दूसरों को लीड करने देना चाहिए। हो सकता है कि आप चीजों को क्लियर रूप से नहीं देख पा रहे हैं। साहस और कमिटमेंट के साथ बदलाव को अपनाएं।