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Aaj Ka Ank Jyotish 4 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

May 04, 2026 07:58 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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4 मई 2026 का आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 1 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 4 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: आज 4 मई 2026 का दिन मूलांक '4' की ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अंक अनुशासन, मेहनत और मजबूत नींव का प्रतीक माना जाता है। वहीं पूरे दिन की कुल ऊर्जा यानी भाग्यांक '1' नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव ला रहा है। दोनों अंकों का मेल बहुत अच्छा है। आज का दिन आलस छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम बढ़ाने का है। अगर आप लंबे समय से कोई काम टाल रहे थे या अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आज की ऊर्जा आपको अच्छी मदद करेगी।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)

आज आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा कहां-कहां फालतू खर्च हो रही है। कोई छोटी सी बात भी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। खुद को वापस जरूरी कामों पर लाएं। ऑफिस में हर बहस को जीतने की कोशिश ना करें, बस अपना काम ईमानदारी से पूरा करें। निजी रिश्तों में थोड़ी नरमी बरतें। कड़वे बोल की बजाय शांत और प्यार भरी बात ज्यादा असर करेगी। आज आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन उसे दिखाने के चक्कर में किसी को नीचा ना दिखाएं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 13

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)

आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। अगर मूड अच्छा नहीं है तो खुद पर खुश दिखने का दबाव ना डालें। जरूरी काम पहले निपटाएं और बाकी दिन को अपनी रफ्तार से बीतने दें। परिवार में कोई कुछ कह दे तो दिल पर ना लें। आज फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें तो मन ज्यादा शांत रहेगा। छोटी-छोटी बातों में उलझने की बजाय शांति बनाए रखें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 22

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)

आज मन की बात कहने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी राय जरूर रखें, लेकिन सामने वाले को समझ आने लायक तरीके से। काम पर ध्यान दें, क्योंकि बार-बार आने वाले मैसेज या फोन आपका काम बिगाड़ सकते हैं। दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने काम की कीमत पर नहीं। आज थोड़ा संतुलन बनाकर चलें तो दिन अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 21

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)

आज यह देखने का अच्छा दिन है कि कहां चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं - चाहे खर्चा हो, समय हो या सेहत। खुद को डांटने की बजाय एक-एक गलती सुधारते जाएं। ऑफिस में उलझी हुई योजनाओं की बजाय सरल और आसान तरीका अपनाएं। परिवार में यह उम्मीद ना रखें कि सब आपकी पसंद के अनुसार चलेगा। धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा।

शुभ रंग: जैतून हरा

शुभ अंक: 28

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)

आज किसी से छोटी-मोटी बातचीत में पुरानी कोई उलझन सुलझ सकती है। यह कोई भावुक चर्चा नहीं, बल्कि सामान्य बातचीत होगी जो चीजों को आसान बना देगी। बाहर के कामों में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए अपना शेड्यूल थोड़ा लचीला रखें। पैसों के मामले में दूसरों की सलाह पर शॉपिंग ना करें, सिर्फ जरूरी चीज ही खरीदें।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 17

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)

आज खुद को याद दिलाएं कि आप हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकते। लोग आपसे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपकी भी अपनी सीमाएं हैं। वहीं 'हां' कहें जहां आप सच में कर सकें। घर के मामलों में गुस्से की बजाय प्यार और समझ से काम लें। अगर पार्टनर की कोई बात परेशान कर रही है, तो सीधे और सादे शब्दों में पूछ लें।

शुभ रंग: पीच

शुभ अंक: 9

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)

आज आप किसी स्थिति को ज्यादा व्यावहारिक नजरिए से देख पाएंगे। शायद आप किसी इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जवाब आपके सामने ही है। हकीकत से मुंह ना मोड़ें। अगर आप अपने रोज के रूटीन पर टिके रहेंगे, तो काम में सुधार दिखेगा। अपनी योजनाएं उन लोगों के साथ शेयर ना करें जो हमेशा आपका हौसला तोड़ते हैं।

शुभ रंग: चांदी जैसा

शुभ अंक: 25

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)

आज अनुशासन में रहें, लेकिन बहुत सख्त ना बनें। छोटे-छोटे कामों को कल पर ना टालें। पैसों के मामले में, खासकर उधार देने या लेने से पहले अच्छे से सोच लें। कोई आपके फैसले का इंतजार कर रहा हो तो जल्दबाजी में जवाब ना दें। आपका शांत और संतुलित रहना आज कई मुश्किलों को आसान बना देगा।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 30

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)

आज पुरानी नाराजगी या कड़वाहट को पीछे छोड़ने का अच्छा दिन है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन पुराना गुस्सा सिर्फ आपको थकाएगा। अपने समय का कुछ अच्छा इस्तेमाल करें। ऑफिस में दूसरों की छोटी गलतियों पर ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें। निजी जिंदगी में लंबी सफाई देने की बजाय एक छोटा और सच्चा वाक्य ज्यादा बेहतर काम करेगा।

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 4

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4 मई 2026 का दिन मेहनत, अनुशासन और नई शुरुआत का मिश्रण लेकर आया है। मूलांक 4 आपको मजबूत नींव रखने की सलाह दे रहा है, जबकि भाग्यांक 1 नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रहा है। आज छोटे-छोटे कामों को पूरा करें, अपनी आदतों पर नजर रखें और धैर्य बनाए रखें। सही दिशा में किए गए प्रयास आज आपको भविष्य में अच्छा फल देंगे।

डॉ. मधु कोटिया

(आध्यात्मिक काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर और अंक ज्योतिषी)

Email: madhukotiya@gmail.com

Website: https://madhukotiya.com/

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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