Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology horoscope 4 december 2025 people born on these dates ankrashi prediction
Numerology 4 December 2025: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 4 दिसंबर का अंक राशिफल

Numerology 4 December 2025: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 4 दिसंबर का अंक राशिफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 4 December 2025: अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में भी ज्योतिष शास्त्र की तरह ही लोगों के स्वभाव, पर्सनैलिटी और करियर से जुड़ी बातें बताई जाती है। जानें मूलांक 1 से 9 तक जातकों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा?

Wed, 3 Dec 2025 12:31 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 4 December: अंक ज्योतिष में जन्मदिन के आधार पर मूलांक का राशिफल निकाला जाता है। मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन के अंकों का योग होता है। माना जाता है कि अंक ज्योतिष में भी ज्योतिष शास्भ की तरह ही लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर से जुड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें मूलांक के जरिए पूरे दिन के बारे में पता कर सकते हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि 1 से लेकर 9 मूलांक वाले जातकों के लिए कल यानी 4 दिसंबर का दिन कैसा जाने वाला है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1

आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। साथ ही कई नए अवसर भी मिलेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें। किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। सोच-समझकर ही कोई फैसला लें।

मूलांक 2

आज टीम वर्क से खूब फायदा मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। बस सामने वाले की भी बात को सुनना जरूरी है। अपने साथ-साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतों को पर्सनल में ना आने दें।

ये भी पढ़ें:मूलांक 6 वालों के लिए कैसा होगा साल 2026? जान लें ये आसान सा उपाय

मूलांक 3

क्रिएटिविटी से आपको ग्रोथ मिलेगी। ऑफिस में अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करें। लोगों से बात करनी जरूरी है। ऐसे में पर्सनल लाइफ में बातचीत से बहुत सारी चीजों को हल निकल सकता है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है। आज इसे सकारात्मक दिशा में लगाएं।

मूलांक 4

आज आपको डबल मेहनत की जरूरत है। आज डिसप्लिन में रहने का दिन है। आपको परिवार के साथ-साथ दोस्तों का भी साथ मिलने वाला है। इनके सपोर्ट से आज का दिन आसान बनता दिख रहा है। प्लान बनाकर ही आज का काम शुरू करें। किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने की कोशिश ना करें।

मूलांक 5

अगर आप लंबे समय से कुछ नया करने की सोच रहे थे तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। रोमांस के लिए आज का दिन बेहतरीन है। पार्टनर के साथ दिन अच्छा बीतने वाला है। कोई भी रिस्क लेने से पहले हर एक पहलू को जांच लें। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: मनी प्लांट से नहीं मिल रहा लाभ? इस दिशा में भूलकर भी ना रखें

मूलांक 6

आज आपको कई काम एक साथ मिल सकते हैं। जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ लें। सुख समृद्धि में बढ़ोत्तरी होगी। परिवार और ऑफिस के बीच अच्छा बैलेंस बना पाने में आप कामयाब होंगे। अपना धैर्य बनाए रखें। ऑफिस में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें।

मूलांक 7

मेंटली तौर पर आप बैलेंस बना पाएंगे। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आज का दिन अनुकूल है। अगर तनाव हो तो आपको मेडिटेशन के जरिए बहुत लाभ मिलने वाला है। खुद पर भरोसा रखें और स्थिति से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

मूलांक 8

पैसों के मामले में आज आपका दिन सही जाने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही बैलेंस बनाना जरूरी है और आप इसमें सफल भी होंगे। किसी के दवाब में आकर अपने फैसले को ना बदलें। कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर सही से सोच-विचार कर लें।

मूलांक 9

आज का दिन आपके मुताबिक जाने वाला है। किसी की मदद करनी हो तो बेझिझक करें। अपनों के साथ रहने के लिए समय निकालें। ऑफिस में आज तनाव की स्थिति हो सकती है लेकिन सूझबूझ से आप सब सही कर लेंगे।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Numerology Aaj Ka Rashifal Horoscope Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने