Numerology 4 December 2025: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 4 दिसंबर का अंक राशिफल

Numerology Horoscope 4 December: अंक ज्योतिष में जन्मदिन के आधार पर मूलांक का राशिफल निकाला जाता है। मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन के अंकों का योग होता है। माना जाता है कि अंक ज्योतिष में भी ज्योतिष शास्भ की तरह ही लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर से जुड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें मूलांक के जरिए पूरे दिन के बारे में पता कर सकते हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि 1 से लेकर 9 मूलांक वाले जातकों के लिए कल यानी 4 दिसंबर का दिन कैसा जाने वाला है?

मूलांक 1 आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। साथ ही कई नए अवसर भी मिलेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें। किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। सोच-समझकर ही कोई फैसला लें।

मूलांक 2 आज टीम वर्क से खूब फायदा मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। बस सामने वाले की भी बात को सुनना जरूरी है। अपने साथ-साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतों को पर्सनल में ना आने दें।

मूलांक 3 क्रिएटिविटी से आपको ग्रोथ मिलेगी। ऑफिस में अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करें। लोगों से बात करनी जरूरी है। ऐसे में पर्सनल लाइफ में बातचीत से बहुत सारी चीजों को हल निकल सकता है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है। आज इसे सकारात्मक दिशा में लगाएं।

मूलांक 4 आज आपको डबल मेहनत की जरूरत है। आज डिसप्लिन में रहने का दिन है। आपको परिवार के साथ-साथ दोस्तों का भी साथ मिलने वाला है। इनके सपोर्ट से आज का दिन आसान बनता दिख रहा है। प्लान बनाकर ही आज का काम शुरू करें। किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने की कोशिश ना करें।

मूलांक 5 अगर आप लंबे समय से कुछ नया करने की सोच रहे थे तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। रोमांस के लिए आज का दिन बेहतरीन है। पार्टनर के साथ दिन अच्छा बीतने वाला है। कोई भी रिस्क लेने से पहले हर एक पहलू को जांच लें। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें।

मूलांक 6 आज आपको कई काम एक साथ मिल सकते हैं। जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ लें। सुख समृद्धि में बढ़ोत्तरी होगी। परिवार और ऑफिस के बीच अच्छा बैलेंस बना पाने में आप कामयाब होंगे। अपना धैर्य बनाए रखें। ऑफिस में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें।

मूलांक 7 मेंटली तौर पर आप बैलेंस बना पाएंगे। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आज का दिन अनुकूल है। अगर तनाव हो तो आपको मेडिटेशन के जरिए बहुत लाभ मिलने वाला है। खुद पर भरोसा रखें और स्थिति से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

मूलांक 8 पैसों के मामले में आज आपका दिन सही जाने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही बैलेंस बनाना जरूरी है और आप इसमें सफल भी होंगे। किसी के दवाब में आकर अपने फैसले को ना बदलें। कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर सही से सोच-विचार कर लें।