Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 30 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Horoscope 30 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 30 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल मूलांक-1 आज के दिन संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ दिक्कतें आने की संभावना है। आपको अपने फ्यूचर के लिए बचत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने पैसों को अच्छी तरह से संभालें। पारिवारिक उत्सव या परिवार और दोस्तों के साथ सैर पर जाना रोमांचक साबित होगा।

मूलांक-2 आज के दिन बच्चों या छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताने से प्यार भरे रिश्ते मजबूत होंगे। छोटी यात्रा करने से बदला हुआ एनवायरनमेंट लाभकारी रहेगा। संपत्ति के मामले में समझौता करना जल्द ही कुछ लोगों के लिए रियल्टी बन सकता है।

मूलांक-3 आज के दिन सकारात्मक सोच प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएगी। हो सकता है कि पैसों की कोई समस्या न हो, लेकिन आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। किसी कार्य को पूरा करने में आपको रूल्स का पालन करना जरूरी होगा।

मूलांक-4 आज के दिन आपको अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार, अपना फिटनेस प्लान तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। पैसों के मामले में सेविंग्स मोड पर स्विच करें। पेशेवर मोर्चे पर प्रेशर की संभावना है।

मूलांक-5 आज के दिन कुछ लोगों के लिए घर पर कुछ स्पेशल प्लान किया जा सकता है। आपको सेविंग्स मोड पर रहना होगा। आप किसी आधिकारिक यात्रा को पारिवारिक यात्रा में बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को शिक्षा के मामले में अच्छी खबर मिलेगी।

मूलांक-6 आज के दिन पढ़ाई के मामले में समय की कमी के बावजूद आप किसी परीक्षा की तैयारी करने में सफल रहेंगे। नियमित वर्कआउट से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। किसी ऐसे दोस्त से मिलना जिससे आप सालों से नहीं मिले हैं, आपके लिए सबसे आनंददायक रहेगा।

मूलांक-7 आज के दिन कामकाज के मोर्चे पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको कुछ समय लग सकता है। वजन पर नजर रखने वालों को अपनी डाइट पर टाइट कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। आज संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा न करें।

मूलांक-8 आज के दिन धन की बचत करना एक समझदारी भरा विकल्प होगा। कुछ लोगों के लिए वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। घरेलू मामले सही से निपट जाएंगे क्योंकि आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यात्रा का योग बन रहा है।

मूलांक-9 आज के दिन सेहत हेल्दी बनी हुई है, लेकिन आपका लक्ष्य संपूर्ण फिटनेस होना चाहिए। किसी विशेष मौके की इच्छा रखने वालों को अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। आज दोस्तों के साथ यात्रा करना मजेदार रहेगा।