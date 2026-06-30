Aaj Ka Ank Jyotish 30 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा जून माह का आखिरी दिन?
30 जून 2026 का आज का अंक ज्योतिष। मूलांक 1 से 9 वालों के लिए जून के आखिरी दिन का राशिफल। जानिए प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य और खास सलाह। मूलांक अनुसार दिन कैसा रहेगा, शुभ अंक-रंग और उपाय के साथ पूरा भविष्यफल पढ़ें।
आज 30 जून 2026, जून महीने का आखिरी दिन 'मूलांक 3' की ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अंक रचनात्मकता, खुशी और अपनी बात खुलकर कहने का प्रतीक है। साथ ही आज का अंक 1 नई शुरुआत और आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। जून का यह अंतिम दिन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं की ओर देखने का है। अगर आप लंबे समय से किसी उलझन में थे, तो आज उससे बाहर निकलने का अच्छा मौका है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपमें नेतृत्व करने की क्षमता और भी निखरकर आएगी। लोग आपकी बातों की तरफ खिंचे चले आएंगे। अगर कोई योजना या आइडिया लंबे समय से दिमाग में घूम रहा है, तो आज उसे दूसरों के सामने रखने का सही समय है। नेटवर्किंग से अच्छे मौके मिल सकते हैं। थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो तो काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। अपनों से खुलकर बात करें, गलतफहमियां दूर होंगी। भविष्य की योजनाओं पर आज अच्छा विचार किया जा सकता है।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको अहसास होगा कि अकेले से ज्यादा मजा साथ मिलकर चलने में है। टीम वर्क और सहयोग का दिन है। अगर कोई काम अटका हुआ है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, यह आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। मन में कोई शक हो, तो उसे आज साफ कर लें। जीवन के प्रवाह के साथ बहने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन काफी खास रहने वाला है। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। लिखने, बोलने, सिखाने या कोई नया काम शुरू करने के लिए बेहतरीन समय है। आपकी सकारात्मक बातें लोगों को आकर्षित करेंगी। नए आइडिया से भविष्य में अच्छे मौके बन सकते हैं। दिन भर की भागदौड़ में अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। अपनी बातों से दूसरों की हिम्मत बढ़ाएं, यह आपको भी अच्छा लगेगा।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज काम को व्यवस्थित तरीके से करने और थोड़ा नयापन लाने का दिन है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। परिवार के साथ तालमेल बिठाने के लिए लचीले बनें। बजट और लंबी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए अच्छा समय है। पुरानी लकीरों पर चलने की बजाय नई राह अपनाने की कोशिश करें, फायदा होगा।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन है। यात्रा, नई मुलाकातें और नेटवर्किंग के लिए शानदार समय है। अगर कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में है, तो आज उस पर काम शुरू करें। आजादी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारियों को ना भूलें। उत्साह से भरा दिन है, इसे सही दिशा में लगाएं तो बड़ा लाभ मिल सकता है।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज टीम के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। आप दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं, लेकिन आज खुद का भी ख्याल रखें। आपकी समझदारी ऑफिस के माहौल को अच्छा बनाएगी। शाम परिवार के साथ बिताएं और आभार जताएं। जितनी जरूरत हो उतनी ही जिम्मेदारी लें, खुद को बेवजह बोझ ना दें।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन ज्ञान और गहरी बातों की ओर जाएगा। एकांत में समय बिताना अच्छा लगेगा। आज जो जानकारी आप हासिल करेंगे, वह आगे चलकर बहुत काम आएगी। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेना फायदेमंद रहेगा। हर छोटी बात का ज्यादा विश्लेषण ना करें, थोड़ा सहज रहें।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज करियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। तरक्की के लिए अच्छा समय है। अपनी कामयाबी अपनों के साथ साझा करें। भविष्य की योजनाएं बनाने और निवेश पर विचार करने का दिन है। काम के साथ परिवार को भी समय दें, यही असली सुख है।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका जोश दूसरों को प्रेरित करेगा। जो काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के मजबूत संकेत हैं। पुरानी कड़वाहट छोड़कर अपनों से बातचीत शुरू करें। पैसों के मामले में पुरानी गलतियों को भूलकर आगे देखें। जो चीजें आपकी तरक्की में बाधक हैं, उन्हें छोड़ने का दिन है। हर अंत नई शुरुआत का रास्ता बनाता है।
30 जून 2026 का दिन मूलांक 3 और अंक 1 की मिली-जुली ऊर्जा वाला है। जून का आखिरी दिन नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, बात खुलकर कहें और खुशी से आगे बढ़ें। जून का अंत अच्छा हो रहा है, तो जुलाई और भी बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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