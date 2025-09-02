Numerology Horoscope 3 September 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 3 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 02:31 PM
Numerology Horoscope 3 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 3 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

मूलांक-1

आज का दिन आपके लिए कोई नई खबर ले कर आ सकता है। अपने करियर गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए फोकस बनाए रखें। इसका मतलब है अधिक पढ़ना, लिखना और स्मार्ट लोगों को सुनना। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप समय के साथ बेहतर होते जाते हैं।

मूलांक-2

आज के दिन आपको काम पर फोकस रखना चाहिए। मजबूत होना और जो आपके लिए सबसे अच्छा है, उसे चुनना महत्वपूर्ण है, भले ही यह कठिन हो। आपको लगता है कि नियम उचित नहीं हैं तो आप उन्हें बदलने का भी प्रयास कर सकते हैं।

मूलांक-3

आज के दिन आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी रहें। परिवर्तन अच्छी चीजें भी ला सकता है। कभी-कभी अपने जीवन की कड़वी यादों को भूला देना आसान नहीं होता पर मानसिक शांति के लिए जरूरी होता है।

मूलांक-4

आज के दिन नई चीजों को ट्राई करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपको वास्तव में किस चीज मे खुशी मिलती है। कभी-कभी हो सकता है कि आपको नियम पसंद न आएं, लेकिन उनका पालन करना महत्वपूर्ण है।

मूलांक-5

आज का दिन खर्च के प्रति सावधान रहने की सलाह देता है। टास्क को मन लगाकर पूरा करें ताकि मैनेजमेंट की नजरों में आ सकें। आज आप नहीं चाहेंगे कि चीजें बदलें, लेकिन बदलाव अच्छा साबित हो सकता है।

मूलांक-6

आज के दिन खुद को हेल्दी बनाए रखने पर फोकस करें। बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। पैसों के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। क्लाइंट्स को अपने फेवर में लेने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी।

मूलांक-7

आज के दिन आपको किसी को जानने के लिए अपना समय लेना चाहिए। यह वैसा ही है जब आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं और आप नहीं जानते कि आप अभी भी अच्छे दोस्त होंगे या नहीं। एक साथ समय बिताना और देखना महत्वपूर्ण है कि क्या आप साथ हैं।

मूलांक-8

आज के दिन जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अधिक स्मार्ट और मजबूत बन जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस लोगों के लिए दिन थोड़ा नेगेटिव महसूस हो सकता है। काम के सिलेसिले में भागदौड़ करनी पड़ेगी।

मूलांक-9

आज के दिन आप अपने आप को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन में उलझा हुआ पा सकते हैं। ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं, जिनके लिए सोच और कार्रवाई की आवश्यकता है। आपका साहस आपके काम आएगा, खासकर जब मुश्किल डिसीजन लेने की बात हो।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।