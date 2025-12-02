Numerology 3 December 2025: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 3 दिसंबर की अंक राशिफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 3 December 2025: अंक ज्योतिष में बर्थडेट के आधार पर भाग्य का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष में भी लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर से जुड़ी भविष्यवाणी की जाती है।

Numerology Horoscope 3 December: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में बर्थडेट के आधार पर मूलांक का राशिफल निकाला जाता है। ज्योतिष शास्त्र केअनुसार, अंक ज्योतिष में भी लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर से जुड़े प्रीडिक्शन बता सकता है। इसमें मूलांक के जरिए आपका भाग्यफल जानते हैं। मूलांक की गणना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंको को जोड़ कर सकते हैं। इस तरह जो अंक आएगा , वो आपका मूलांक होगा। जानें आपके मूलांक के हिसाब से कल 3 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 1 आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और सम्मान दिलाने वाला है। किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत आपके पक्ष में जाएगी। काम में आपका आत्मविश्वास माहौल बदल देगा। प्रेम जीवन में आज आपकी सच्ची बातों का असर गहरा होगा—साथी आपकी भावनाओं से प्रभावित होंगे। परिवार का कोई सदस्य आपकी सलाह मानेगा। मन में हल्का तनाव जरूर रहेगा, पर शाम होते-होते राहत मिलेगी।

मूलांक 2 आज आपका मन कोमल भावनाओं से भरा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार का संदेश दिल को छू सकता है। प्रेम संबंध सौम्य और मधुर रहेंगे। काम में आपको धीरे-धीरे सफलता मिलती दिखेगी, बस जल्दबाजी न करें। परिवार में कोई छोटी-सी खुशी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मन को शांत रखने के लिए शाम को थोड़ा टहलना लाभकारी रहेगा।

मूलांक 3 आज भाग्य आपका साथ देगा। जिस काम की उम्मीद छोड़ दी थी, उसमें अचानक प्रगति होगी। प्रेम में कोई नई किरण दिख सकती है। किसी की मीठी बातों से मन खुश होगा। काम में नाम और सम्मान बढ़ेगा। पुराने अटके काम भी आगे बढ़ेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। दिन के अंत में किसी शुभ समाचार की संभावना है।

मूलांक 4 आज धैर्य की परीक्षा होगी, पर अंत में परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ेगी। काम में कुछ रुकावटें आएंगी, पर आपकी मेहनत उन्हें पार कर देगी। प्रेम संबंधों में गंभीर बातचीत हो सकती है। बातों को शांत मन से सुनें। परिवार में किसी की सेहत की चिंता रह सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। शाम को मानसिक शांति मिलेगी।

मूलांक 5 आज पूरे दिन सक्रियता और उत्साह बना रहेगा। मन नई योजनाएं और विचारों से भरा रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मिलना भी संभव है, जिससे भविष्य में अच्छा संबंध बने। प्रेम जीवन में ताजगी आएगी। साथी आपकी खुशमिजाजी से आकर्षित होंगे। यात्रा या बाहर जाने के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा, बस फिजूलखर्ची से बचें।

मूलांक 6 आज प्रेम और रिश्तों का दिन है। जो बात मन में थी, वह कहने का सही समय है। साथी के साथ समय बिताकर मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। घर-परिवार में भी शांति और सौहार्द बना रहेगा। काम में आपकी सजगता और सुंदर प्रस्तुति लोगों को प्रभावित करेगी। सौंदर्य और कला से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मूलांक 7 आज आप भीतर की आवाज सुनने के मूड में रहेंगे। अकेले शांत बैठकर सोचने से कई उलझनें सुलझ जाएंगी। काम में गलतफ़हमी से बचें। स्पष्टता बनाए रखें। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, पर ईमानदारी सब ठीक कर देगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मन में गहराई आएगी। शाम को आराम से समय बिताएं।

मूलांक 8 आज कर्म का फल साफ दिखाई देगा। आपकी पुरानी मेहनत अब परिणाम लाएगी। पैसों के मामले में लाभ के संकेत हैं, लेकिन किसी को उधार देना ठीक नहीं। प्रेम में स्थिरता रहेगी। साथी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। काम में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर थकान महसूस हो सकती है।

मूलांक 9 आज ऊर्जा और जोश आपका साथी रहेगा। किसी चुनौती को जीतने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और साथी के साथ समय मधुर रहेगा। काम में उत्साह और साहस आपको आगे बढ़ाएगा। कोई छोटा-सा विवाद हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा।