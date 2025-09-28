Numerology Horoscope 29 September 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Horoscope 29 September 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth

Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 29 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 01:45 PM
share Share
Follow Us on
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Horoscope 29 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

मूलांक-1

29 सितंबर को आपका दिन रोमांटिक साबित हो सकता है। आपको अपने करियर और नौकरी के अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप महत्वपूर्ण अवसर न चूकें। जल्द ही आप आगे की यात्रा के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने में सक्षम होंगे।

मूलांक-2

29 सितंबर को आपका दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है। आप अभी एक पार्टनर के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि बेहतर रहेगा कि अब आप एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड करें।

ये भी पढ़ें:आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में, 6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ

मूलांक-3

29 सितंबर को आपका दिन आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने वाला है। आपको अपने परिवार और दोस्तों से भी समर्थन मिलेगा, जो आपको अच्छे भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने में मदद करेगा।

मूलांक-4

29 सितंबर को आपके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों के बीच विश्वास और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इसे फिलहाल टाल देना ही बेहतर है।

मूलांक-5

29 सितंबर को घरेलू मोर्चे पर कुछ लोगों के लिए रोमांचक समय आने की उम्मीद है। जो लोग लॉंग ड्राइव की योजना बना रहे हैं, वे रोमांचक समय की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने विचारों से दिन को रोमांस के लिए परफेक्ट बना देंगे।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 29 सितंबर-5 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मूलांक-6

29 सितंबर को आपका दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। आपको लोगों से मदद और समर्थन मिलेगा। अपने परिवार या रिश्तेदारों से सलाह लें, जो खराब वक्त में आपका साथ दें।

मूलांक-7

29 सितंबर को आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके करियर और आय के स्तर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और आपके काम में असंतुलन पैदा हो सकता है।

मूलांक-8

29 सितंबर को आपका दिन हलचल भरा हो सकता है। शादीशुदा लोगों को कुछ गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये दिन आपको अपने बारे में और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि के सातवें दिन इस मुहूर्त में करें मां कालरात्रि पूजा, जानें भोग, मंत्र

मूलांक-9

29 सितंबर को आपका दिन नॉर्मल रहेगा। अभी आपको केवल एक ही काम पर ध्यान देने की जरूरत है और वह है आपका करियर और लोगों के साथ व्यवहार बनाना। जल्द ही आपको कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कैसे करें कन्या पूजा, नोट करें अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजा का मुहूर्त
Numerology Numerology Horoscope Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने