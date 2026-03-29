Aaj Ka Ank Jyotish 29 March 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन ? पढ़ें अंक राशिफल

29 मार्च 2026 का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानें शांति, सहयोग और रिश्तों को मजबूत करने वाली ऊर्जा। मूलांक 2 और भाग्यांक 6 के प्रभाव में काम, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य पर विस्तृत अंक राशिफल। आज भावनाओं को संतुलित रखें और अपनों के साथ समय बिताएं।

29 मार्च 2026 का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार ठहराव, गहराई और शांति से भरा रहेगा। आज भाग-दौड़ की बजाय सोच-विचार और अपनों के साथ समय बिताने पर फोकस रहेगा। मूलांक 2 की ऊर्जा सहयोग और समझदारी सिखाएगी, जबकि भाग्यांक 6 घरेलू माहौल को खुशनुमा बनाने की प्रेरणा देगा। यह दिन पुराने विवाद सुलझाने, रिश्तों को सुधारने और मन की शांति के लिए नए काम सीखने के लिए बहुत अच्छा है। भावनाओं में ज्यादा न बहें और अपनी सहजता बनाए रखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको अपने काम करने के तरीके में नरम रुख अपनाना होगा। मूलांक 2 की ऊर्जा आपको अकेले आगे बढ़ने के बजाय टीम के साथ चलने की सलाह दे रही है। दूसरों की बात सुनें और उनके विचारों को महत्व दें। कामकाज में कड़वाहट ना आने दें। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मन शांत रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने की बजाय अपनों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। असली नेतृत्व वही है जो सबको साथ लेकर चले और हर किसी की भावनाओं का सम्मान करे। आज दूसरों की राय को नजरअंदाज ना करें।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है। मूलांक 2 और मास्टर नंबर 11 का संयोग आपकी सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाएगा। काम में मेहनत के अच्छे फल मिलेंगे और लोग आपकी सलाह को सराहेंगे। सेहत के लिए आज मन की शांति सबसे जरूरी है, इसलिए खुद के लिए भी समय निकालें। रिश्तों में गहराई आएगी और आप अपनों से दिल की बातें आसानी से साझा कर पाएंगे। अपनी भावुकता को सही दिशा दें। आज दूसरों की नकारात्मक बातों को खुद पर हावी ना होने दें और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। आपकी सहजता और समझ आज आपको आगे बढ़ाएगी।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन खुशियों और नई सोच से भरा रहेगा। मूलांक 2 आपको उदार बनाएगा और भाग्यांक 6 परिवार में तालमेल बिठाने में मदद करेगा। अपनी बातों को सहानुभूति के साथ रखें। कोई रचनात्मक काम या शौक पूरा करने से ऊर्जा बढ़ेगी। रिश्तों में आपकी कोमलता और मदद करने का स्वभाव अपनों के साथ जुड़ाव को मजबूत करेगा। जोश में आकर कुछ भी कहने से बचें, जिससे गलतफहमी ना हो। शब्द तभी असरदार होते हैं जब वे दिल से और दूसरों की भलाई के लिए कहे जाएं। आज का दिन रचनात्मकता और सकारात्मकता का है।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज की ऊर्जा थोड़ी धीमी और अलग महसूस हो सकती है। मूलांक 2 सहयोग की मांग करेगा और भाग्यांक 6 जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाने को कहेगा। स्थितियों के अनुसार खुद को ढालें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें ताकि मन की शांति बनी रहे। रिश्तों में दूसरों की बात सुनने और नरम रुख अपनाने की कोशिश करें। कामकाज में भावुकता से बचें और सोच को सख्त ना होने दें। मजबूती तब बढ़ती है जब आप समय के साथ खुद को बदलना सीख लेते हैं। आज अनुकूलन की शक्ति आजमाएं।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन शांत और सुखद रहेगा। भाग्यांक 6 स्थिरता लाएगा जिससे घर और काम के बीच संतुलन बन पाएगा। मूलांक 2 पुराने विवादों को बातचीत से सुलझाने का मौका देगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। करीबियों के साथ कोई पुरानी बात सुलझ सकती है और खुशियां ला सकती है। बिना सोचे जल्दबाजी में फैसला ना लें। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। असली आजादी तब मिलती है जब फैसले शांति और जागरूकता के साथ लिए जाते हैं।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप खुद को संतुलित और खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आज की ऊर्जा आपसे पूरी तरह मेल खा रही है। मूलांक 2 बातचीत में मिठास लाएगा और भाग्यांक 6 आपके संचालन कौशल को निखारेगा। काम समय पर पूरा करें। परिवार और निजी जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी करने के प्रयास रंग लाएंगे। अपनों के साथ दिल से जुड़ें तो काम का तनाव कम हो जाएगा। दूसरों की जिम्मेदारी ज्यादा ना लें और अपनी जरूरतों को भी ना भूलें। तालमेल तब बनता है जब आप दूसरों के साथ अपना भी ख्याल रखते हैं।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन थोड़ा धीमा लग सकता है। मूलांक 2 और 11 का मेल गहरी समझ देगा और भाग्यांक 6 माहौल में शांति बनाए रखने को कहेगा। किसी काम को शुरू करने से पहले अच्छी योजना बनाएं। मन की शांति के लिए अकेले समय बिताएं। रिश्तों में अपनी बात खुलकर कहें और अपनों से दूरी ना बनाएं। ज्यादा सोच-विचार में खुद को अकेला ना करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना बचें। मन की गहराई में छिपी स्पष्टता ही बाहरी सफलता का आधार बनती है।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम में अधिकार और दयालुता के बीच संतुलन बनाएं। मूलांक 2 सहयोग की भावना भरेगा और भाग्यांक 6 जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगा। नई योजनाओं पर काम करने से पहले दूसरों की सलाह लें। इच्छाओं और सेहत के बीच तालमेल रखें। अपनों के साथ खुलकर बात करें तो रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरों पर दबाव ना बनाएं और बदलाव को स्वीकार करें। शक्ति तब सार्थक होती है, जब वह सम्मान और सहजता के साथ जुड़ी हो।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज पुरानी बातों को भुलाकर माफ करने और आगे बढ़ने का दिन है। मूलांक 2 भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और भाग्यांक 6 परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ाएगा। अपनी पसंद का काम करें तो मन प्रसन्न रहेगा। निजी रिश्तों में नई शुरुआत या पुरानी बातों को नए नजरिए से समझें। पुरानी शिकायतों का बोझ हटाएं। दूसरों का भावनात्मक बोझ ना उठाएं। हर अंत के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत होती है।

29 मार्च 2026 का दिन शांति, समझ और रिश्तों को मजबूत करने का है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और सकारात्मक रहें।