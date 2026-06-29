Aaj Ka Ank Jyotish 29 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

Aaj Ka Ank Jyotish: 29 जून 2026 मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष। जानिए मूलांक 2 और अंक 9 की ऊर्जा में आपका दिन कैसा रहेगा। रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी डिटेल में जानिए।

Numerology Horoscope Today: 29 जून 2026 का दिन 'मूलांक 2' की कोमल और संवेदनशील ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अंक हमें तालमेल, धैर्य और रिश्तों की अहमियत सिखाता है। साथ ही आज का अंक 9 पुरानी बातों को छोड़ने और माफ करने का हौसला दे रहा है। आज भागदौड़ कम और दिल की बातें ज्यादा होंगी। यह दिन रुककर अपनों को सुनने, मन का बोझ हल्का करने और नम्रता से आगे बढ़ने का है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका नेतृत्व करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करने का दिन है। नेटवर्किंग और नए लोगों से मिलने के लिए अच्छा समय है। कोई छोटी सी बातचीत भविष्य में बड़ा मौका बन सकती है। लेकिन किसी भी बड़े वादे या फैसले से पहले दो बार सोच लें। आज अपनी ऊर्जा को सही लोगों के साथ लगाएं।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज अकेले चलने से ज्यादा साथ चलने में मजा आएगा। सहयोग और टीमवर्क का दिन है। अगर कोई काम अटका है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेने में संकोच ना करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, यह आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। मन में कोई उलझन हो तो उसे छोड़ दें और जीवन के प्रवाह के साथ चलें।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। आपकी बातें, लिखने का अंदाज या कोई क्रिएटिव काम लोगों को प्रभावित करेगा। जो चीजें पहले फीकी लग रही थीं, उनमें फिर से दिलचस्पी जगेगी। लेकिन अपनी ऊर्जा को चारों तरफ ना बिखेरें, एक लक्ष्य पर फोकस रखें। आज थोड़ा आराम भी जरूर करें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज नियम और अनुशासन के साथ चलने का दिन है, लेकिन थोड़ा लचीलापन भी दिखाएं। नई चीजें सीखने या नया रास्ता अपनाने से डरें नहीं। अपनी दिनचर्या में छोटा सा बदलाव आपको नई संभावनाएं दे सकता है। काम को धैर्य से निपटाएं, जल्दबाजी गलती करा सकती है।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका दिन है। स्वतंत्रता, बदलाव और नई शुरुआत की ऊर्जा चरम पर है। यात्रा, नई मुलाकातें और नेटवर्किंग के लिए शानदार समय है। अगर कोई बिजनेस आइडिया मन में है, तो आज उस पर काम शुरू करें। लेकिन आजादी का आनंद लेते हुए जिम्मेदारियों को भी ना भूलें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दें। काम के दौरान भी अपनों के लिए समय निकालें। अगर किसी से अनबन चल रही है तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। दूसरों को खुश रखने में अपनी खुशी को नजरअंदाज ना करें। खुद का सम्मान रखें, तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका मन ज्ञान और गहरी सोच की तरफ जाएगा। एकांत में समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। आज जो जानकारी आप हासिल करेंगे, वह भविष्य में बहुत काम आएगी। लेकिन हर छोटी बात का ज्यादा विश्लेषण ना करें, थोड़ा सहज भी रहें। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज करियर में नेटवर्किंग से नए अवसर बन सकते हैं। काम की जिम्मेदारियों के साथ परिवार को भी समय दें। आप व्यावहारिक सोच रखते हैं, लेकिन आज कुछ नया और अलग सोचने के लिए तैयार रहें। अपनों का साथ आज आपको और मजबूत बनाएगा।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका जोश और उत्साह सबको प्रेरित करेगा। जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा करने से बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अगर किसी के मन में कड़वाहट है तो उसे माफ करके आगे बढ़ जाएं। किसी की मदद करने का मौका मिले, तो पीछे ना हटें।