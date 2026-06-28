Mulank 6: मूलांक 6 वालों को आज रिश्तों में रखना होगा धैर्य, खर्च करते समय भी बरतें पूरी सावधानी
Numerology Horoscope 28 June 2026: मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। करियर में आपकी राय असरदार साबित हो सकती है, लेकिन बातचीत का तरीका नरम रखें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें और भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
Numerology Horoscope 28 June 2026 Mulank 6: घर और काम के बीच संतुलन बनाना ही आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है। शुक्र का अंक 6 आपको अपनापन, सुविधा और मनचाही स्थिति चाहता है, लेकिन जब मन की इच्छा पूरी न हो तो भीतर हल्की खीझ, तुलना या असुरक्षा भी उठ सकती है। ऐसे में किसी अपने से ज्यादा उम्मीद रखना उलझन बढ़ा सकता है। इस तारीख का मूलांक 1 आपको पहल करने और बात छेड़ने की ताकत देगा, पर भाग्यांक 8 साफ बता रहा है कि हर बात आपकी शर्त पर नहीं चलेगी। दिन की ऊर्जा कहती है कि दबाव बनाने के बजाय स्थिति को नाम दें। क्या खल रहा है, उसे दो वाक्यों में साफ करें। इससे मन हल्का होगा और बात बिगड़ने से बचेगी।
मूलांक 6 का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी जरूरत या भावना उतनी नहीं समझ रहा जितनी आप चाहते हैं। शुक्र प्रेम देता है, लेकिन उसी के साथ चाहत भी बढ़ाता है। यहीं से मांगने का ढंग थोड़ा कड़ा हो सकता है। बेहतर रहेगा कि इशारों या जांचने वाले सवालों के बजाय सीधी बात करें। अगर किसी बात से जलन या तुलना महसूस हो रही है, तो उसे छिपाकर ताना न बनाएं। परिवार में भी किसी छोटे मुद्दे को सम्मान से उठाना ज्यादा काम करेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग, टीम वर्क या क्लाइंट से बात में आपका नजरिया उपयोगी रहेगा, क्योंकि आप चीजों को बेहतर और व्यवस्थित देखना चाहते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि सुधार की चाह कहीं हुक्म जैसी न लगने लगे। मूलांक 1 के कारण आप आगे बढ़कर बोलना चाहेंगे, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि बात वही मानी जाएगी जो ठोस, शांत और काम की हो। अगर कोई सहकर्मी आपकी तरह तुरंत रिस्पॉन्स न दे, तो उसे अनदेखी न मानें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। एक ही विषय पर अटकने के बजाय पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। बिजनेस में ग्राहक की पसंद समझें, अपनी पसंद थोपने से बचें।
मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल
सुविधा, सौंदर्य या मन रखने के नाम पर खर्च बढ़ाने का मन हो सकता है। शुक्र ऐसी चीजों की ओर खींचता है जो अच्छी लगें, पर हर पसंद जरूरी नहीं होती। किसी अपने को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना बाद में भारी लग सकता है। अगर कोई साझा खर्च है, तो पहले सीमा तय कर लें। दिन का 8 अंक हिसाब मांगता है, इसलिए रकम, तारीख और भुगतान का तरीका साफ रखें। उधार देकर भावनात्मक राहत ढूंढना ठीक नहीं रहेगा।
मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल
भावनात्मक दबाव का असर शरीर में भारीपन, मीठा खाने की इच्छा या सुस्ती के रूप में दिख सकता है। राहत के लिए कमरे या डेस्क को थोड़ा व्यवस्थित करें। शुक्र को सलीका पसंद है, और इससे आपका मन भी शांत होगा। दिन में एक बार पांच मिनट गहरी सांस लेकर कंधों को ढीला छोड़ें। अगर मन भरा हो, तो जवाब देने से पहले थोड़ा पानी पीकर रुकना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: मन की कमी को आरोप का रूप न दें। ऑफिस की मीटिंग में निजी भावनाएं बीच में न लाएं। किसी को खुश करने के लिए फालतू खर्च न करें।
आज की सलाह: मांग कम रखें और बात साफ शब्दों में रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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