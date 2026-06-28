Mulank 5: मूलांक 5 वालों की आज चमकेगी किस्मत, लेकिन पैसों और रिश्तों में भूलकर भी न करें यह गलती
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का है। करियर में बारीकियों पर पकड़ मजबूत रहेगी और आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभ दे सकती है। हालांकि रिश्तों में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें और किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
Numerology Horoscope 28 June 2026 Mulank 5: बुध आपके मन, शब्द और फैसलों को चलाता है, इसलिए जब भीतर खिंचाव बढ़ता है तो सबसे पहले सोच और बातचीत पर असर दिखता है। इस तारीख का मूलांक 1 आपको बात शुरू करने और पहल लेने की हिम्मत देगा, लेकिन भाग्यांक 8 हर बात को कसौटी पर परखेगा। इसी वजह से आपको लोगों की प्लानिंग में कमी, ढील या अव्यवहारिकता ज्यादा साफ दिख सकती है। दिक्कत यह रहेगी कि आपकी सही बात भी सामने वाले को कड़ी लग सकती है। ऐसे में तुरंत सुधारक बनने के बजाय पहले सुनें, फिर दो छोटे और साफ सुझाव दें। बुध कागज, गणना और निर्णय का ग्रह है, इसलिए बिखरी बातों को क्रम में रखना आपके लिए राहत देगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपका मन जल्दी संतुष्ट नहीं होगा। सामने वाला बात घुमा रहा है या बात समझ नहीं रहा, ऐसा लग सकता है। बुध का असर आपको हर शब्द का मतलब पकड़ने पर मजबूर करता है, इसलिए मामूली चूक भी बड़ी लग सकती है। अगर पार्टनर या घर के लोग आपकी बात तुरंत न मानें तो इसे अनदेखी न मानें। धीरे और छोटे वाक्यों में बात रखना बेहतर रहेगा। किसी पुराने मुद्दे को साबित करने के बजाय अभी की जरूरत साफ कहें। इससे दूरी बढ़ने के बजाय समझ बनने की संभावना रहेगी।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ बारीक बातों पर रहेगी। गलती, अधूरा डेटा, कमजोर तर्क या ढीला प्लान आप जल्दी पकड़ सकते हैं। यही आपकी ताकत भी है, लेकिन ऑफिस या मीटिंग में लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त हुआ तो लोग बात का सार छोड़कर अंदाज पर अटक सकते हैं। मूलांक 1 आपको आगे रखेगा, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि बात वही टिकेगी जो प्रमाण और प्रक्रिया के साथ रखी जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। उत्तर लिखने, प्रोजेक्ट बनाने या प्रैक्टिस करते समय साफ ढांचा रखें। बिजनेस वालों को मौखिक बात पर कम और लिखित पुष्टि पर ज्यादा भरोसा करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आपका दिमाग तेज चलेगा, लेकिन दूसरों की लापरवाही ज्यादा चुभ सकती है। किसी हिसाब, बिल या ऑनलाइन पेमेंट में छोटी गलती पकड़ने का योग बन सकता है। बुध व्यापार और गणना का कारक है, इसलिए रकम, नाम और समय का मिलान करके ही आगे बढ़ें। किसी को पेमेंट भेजते या रिसीव कन्फर्म मानते समय स्क्रीनशॉट भर पर न टिकें। अगर कोई शर्त साफ न हो तो दोबारा पूछना ठीक रहेगा। छोटी सावधानी बाद की उलझन घटा सकती है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का बोझ शरीर में भी हल्की थकान, बेचैनी या पेट की गड़बड़ी के रूप में दिख सकता है। जब सोच बहुत तेज चलती है तो बुध वाले लोग बिना वजह भी अंदर ही अंदर बहस करते रहते हैं। राहत के लिए दस मिनट लिखकर दिमाग खाली करें। चाय या कॉफी के साथ खाली पेट लंबा गैप न रखें। शाम में हल्की वॉक और शांत संगीत मन को थोड़ा संतुलित कर सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर राय भारी पड़ सकती है। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दो बार मिलाएं। सिर्फ कमी बताकर बात खत्म न करें।
आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में और ठोस आधार के साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र