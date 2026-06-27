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मूलांक 7: आज जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, जानें किस बात का रखना होगा ध्यान

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope Today: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत देता है। करियर, पढ़ाई और वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा। जरूरी दस्तावेजों की जांच करें और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें।

मूलांक 7: आज जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, जानें किस बात का रखना होगा ध्यान

Numerology Horoscope 27 June 2026: केतु की शांत लेकिन गहरी दृष्टि आपको इस दिन हल्के में चलने नहीं देगी। आप अपने पुराने फैसलों, जिम्मेदारियों और आगे की राह को बहुत गंभीरता से देख सकते हैं। यह बोझ नहीं, बल्कि दिशा साफ करने का समय है। भीतर से उठ रही बेचैनी आपको कहेगी कि जो अधूरा है, उसे नाम दीजिए और जो तय है, उसे मजबूत कीजिए। 27 जून 2026 का मूलांक 9 बाहरी दबाव, काम और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा सकता है, लेकिन भाग्यांक 7 साफ संकेत देता है कि शोर से हटकर सोचने में फायदा है। किसी जरूरी कागज की जांच, पुराने रिकॉर्ड मिलान या पहचान से जुड़ी बात को दोबारा देखना बेहतर रहेगा। कम बोलकर सही बात पकड़ना आपकी ताकत बनेगा।

मूलांक 7 का लव राशिफल

मन इस समय रिश्तों में भी साफ जवाब चाहता है। आधे मन से चल रही बात आपको खल सकती है। केतु का स्वभाव दूरी बनाकर सच देखने का है, इसलिए आप लोगों की नीयत और शब्दों के बीच फर्क जल्दी समझेंगे। पार्टनर से भविष्य, जिम्मेदारी या भरोसे पर सीधी बात हो सकती है। लहजा ठंडा नहीं, स्पष्ट रखें। परिवार में भी किसी पुराने वादे या जिम्मेदारी पर बात उठे तो टालने के बजाय शांत ढंग से स्थिति समझाना बेहतर रहेगा। कम शब्दों में साफ बात कई उलझनें घटा सकती है।

मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में गहराई से देखने की आपकी आदत इस दिन काम आएगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में ऊपर ऊपर समझकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। किसी फाइल, एग्रीमेंट, फॉर्म, रिपोर्ट या आवेदन में छोटी गलती पकड़ में आ सकती है, इसलिए जरूरी कागज की जांच खुद करें। मूलांक 9 माहौल को तेज बनाएगा और लोग जल्दी जवाब मांग सकते हैं, पर भाग्यांक 7 बताता है कि सही जांच के बाद दिया गया उत्तर ज्यादा मजबूत रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, रिवीजन और नोट्स को व्यवस्थित करना लाभकारी हो सकता है। करियर में अगला कदम तय करने से पहले अपनी भूमिका और लक्ष्य साफ लिख लेना उपयोगी रहेगा।

मूलांक 7 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में इस दिन भावुकता से ज्यादा जांच पड़ताल काम देगी। कोई पेमेंट, फीस, ऑटो डेबिट, बैंक एंट्री या ऑनलाइन रसीद दोबारा देख लें। छोटी चूक बाद में समय ले सकती है। केतु आपको बारीकी देखने की ताकत देता है, इसलिए बिना समझे किसी रकम पर सहमति न दें। आमदनी सामान्य रह सकती है, पर पुराने बकाया, कागजी हिसाब या टैक्स जैसे मामलों को सुलझाने की सोच बन सकती है। जो भी लिखित हो, उसे पढ़कर ही आगे बढ़ें।

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मूलांक 7 का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है, खासकर जब आप एक ही बात को बार बार सोचते रहें। गर्दन, कंधों और आंखों में जकड़न बढ़ सकती है। काम के बीच तीन से पांच मिनट का ठहराव लें और लंबी गहरी सांसें लें। हल्की स्ट्रेचिंग और सादा खाना आपको स्थिर रखेगा। अकेले कुछ देर शांत बैठना भी असर करेगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े साइन न करें। अधूरी जानकारी पर भविष्य की बात तय न करें। पुराने वादे को हल्का समझकर न टालें।

आज की सलाह: अपनी राह लिखिए और फिर उसी पर टिककर चलिए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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