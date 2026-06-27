Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 6 वाले आज रहें सावधान, रिश्तों और पैसों में भूलकर भी न करें यह गलती

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Numerology Today: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। रिश्तों में शांत संवाद, खर्चों में समझदारी और काम में सही प्राथमिकता तय करने से दिन बेहतर रह सकता है। आराम और मानसिक शांति पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा।

मूलांक 6 वाले आज रहें सावधान, रिश्तों और पैसों में भूलकर भी न करें यह गलती

Numerology Horoscope 27 June 2026: एक हल्का सा बदलाव महसूस हो सकता है। जिन चीजों में आप रोज खुशी ढूंढते हैं, वही इस बार फीकी लग सकती हैं। इसे कमजोरी न मानें। अंक 6 और शुक्र का स्वभाव आराम, सुंदरता और रिश्तों से जुड़ा है, इसलिए जब मन भर जाता है तो शोर से दूर हटकर खुद को फिर से संतुलित करना जरूरी हो जाता है। 27 जून 2026 का मूलांक 9 बाहरी काम और लोगों की मांग बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की शांति खोजने को कह रहा है। अगर हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय थोड़ा ठहरेंगे, तो मन साफ होगा। परिवार की बातचीत में भी हर मुद्दे पर राय देना जरूरी नहीं। कुछ समय अपने लिए रखना इस दिन समझदारी होगी।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, लेकिन मन ज्यादा भीड़ नहीं चाहेगा। शुक्र आपको अपनापन देता है, पर इस समय दिखावे से ज्यादा सच्ची और शांत बातचीत असर करेगी। घर में किसी बात पर लंबी चर्चा चल रही हो, तो बीच में नरमी से अपनी सीमा बताना बेहतर रहेगा। पार्टनर को यह समझाना जरूरी है कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, दूरी नहीं। परिवार की बातचीत में अगर आप बस सुन लें, तो भी कई उलझनें कम हो सकती हैं। कम शब्द, साफ बात और बिना तकरार का तरीका आपके पक्ष में रहेगा।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में मन बार बार कह सकता है कि थोड़ी राहत चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे पड़ रहे हैं। बल्कि शुक्र का संतुलित स्वभाव बता रहा है कि काम की रफ्तार संभालकर चलानी होगी। मूलांक 9 के कारण ऑफिस, टीम या क्लाइंट की तरफ से तेज प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन भाग्यांक 7 कहता है कि हर मीटिंग में पूरा जोर लगाने की जगह जरूरी काम चुनिए। पढ़ाई करने वालों को भी लगातार दबाव लेने से फायदा कम मिलेगा। शांत जगह बैठकर छोटे हिस्सों में काम करने से ध्यान बेहतर रहेगा। बिजनेस में प्रस्तुति और व्यवहार अच्छे रहेंगे, बस अनावश्यक सामाजिक औपचारिकता कम रखें।

मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सुविधा और सुकून से जुड़ी चीजों पर खर्च का मन बन सकता है। अंक 6 पर शुक्र का असर अक्सर आराम वाली खरीदारी की तरफ खींचता है। फिर भी इस समय हर खरीद जरूरी नहीं होगी। अगर घर, सजावट, खाने या छोटे ट्रीट पर खर्च हो, तो पहले उपयोग देख लें। मूलांक 9 फौरन निर्णय करवाता है, जबकि भाग्यांक 7 कहता है कि एक बार रुककर सोचिए। उधार, साझा पेमेंट या परिवार के खर्च में अपनी बात साफ रखें।

ये भी पढ़ें:Numerology 27 June: मूलांक 3 वाले प्लानिंग से करें हर काम, पढ़ें कैसा होगा दिन?

मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा की कमी शरीर से ज्यादा मन की थकान से जुड़ी दिख सकती है। इसलिए शांति देने वाली आदतें ज्यादा काम देंगी। कुछ देर अकेले बैठना, हल्का संगीत सुनना या बिना फोन के चाय पीना भी असर करेगा। शुक्र आराम पसंद ग्रह है, इसलिए आसपास की सफाई और सधा हुआ माहौल आपको जल्दी रीसेट कर सकता है। तेज आवाज और लगातार बातचीत से थोड़ी दूरी रखें।

ये भी पढ़ें:Numerology 27 June: मूलांक 4 पर आज राहु का प्रभाव, सेहत को ना करें नजरअंदाज

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: हर पारिवारिक चर्चा में खुद को बीच में न डालें। मन खाली हो तो आराम की खरीदारी बढ़ सकती है। सिर्फ खुश करने के लिए हां कहना भारी पड़ सकता है।

आज की सलाह: थोड़ी शांति चुनिए, तभी मन और काम दोनों संभलेंगे।

ये भी पढ़ें:मूलांक 8 अंक ज्योतिष 27 जून 2026: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का राशिफल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने