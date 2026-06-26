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मूलांक 6 अंकराशिफल : दिल की बात कहने का सही समय, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Today: आज का दिन रिश्तों, भावनाओं और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल रह सकता है। अपनों के साथ खुलकर बातचीत करें, लेकिन आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। करियर में आपकी रचनात्मक सोच सराही जा सकती है और खर्च करते समय समझदारी दिखाना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6 अंकराशिफल : दिल की बात कहने का सही समय, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Numerology Horoscope 26 June 2026: दिल की बात भीतर दबाकर रखने का मन कम रहेगा। आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे, अपनापन दिखाना चाहेंगे और बदले में वही गर्माहट भी महसूस करना चाहेंगे। अंक 6 पर शुक्र का असर रिश्तों, सुंदरता और भावनाओं को नर्म बनाता है, इसलिए छोटी सी फोन पर बातचीत भी आपके लिए खास अर्थ रख सकती है। 26 जून 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 8 एक गंभीर परत जोड़ता है। इससे आप केवल प्यार जताने तक नहीं रुकेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि कौन सच में साथ निभा रहा है। भाग्यांक 6 आपके स्वभाव को और खुला बना रहा है। मन की बात लिखने, सजाने, गाने, डिजाइन या किसी रचनात्मक काम में ढालने से राहत मिल सकती है।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका नरम पक्ष साफ दिखेगा। अगर आप किसी अपने से स्नेह की उम्मीद कर रहे हैं, तो संकेतों में नहीं, सीधे और सादे शब्दों में बात करना बेहतर रहेगा। शुक्र आपको प्रेम जताने की ताकत देता है, पर मूलांक 8 यह भी याद दिलाता है कि हर रिश्ता केवल भावना से नहीं, जिम्मेदारी से भी चलता है। फोन पर किसी से दिल खोलकर बात हो सकती है, लेकिन केवल अपनी बात कहकर न रुकें। सामने वाले की चुप्पी का मतलब भी समझने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों को छोटे कामों में साथ देना रिश्ते को हल्का और प्यारा बना सकता है।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में आपका रचनात्मक नजरिया उभर सकता है। प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कंटेंट, ब्यूटी, फैशन, कस्टमर डीलिंग या पब्लिक से जुड़े काम में आपकी पसंद और सलीका नोटिस हो सकता है। शुक्र की यही खासियत है कि वह चीजों को केवल उपयोगी नहीं, आकर्षक भी बनाता है। फिर भी 26 जून 2026 का मूलांक 8 कहता है कि केवल अच्छा दिखना काफी नहीं होगा, काम का ढांचा भी मजबूत चाहिए। स्टूडेंट्स अपने जवाब या प्रोजेक्ट को साफ और सुंदर बनाने में समय दे सकते हैं, पर मुख्य बात न छूटे। ऑफिस में किसी बातचीत को बहुत भावुक बनाने से बेहतर होगा कि मुद्दा, समय और नतीजा साफ रखें।

मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल

सुविधा, सजावट, गिफ्ट या किसी अपने पर खर्च करने का मन बन सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र सुख और सौंदर्य की तरफ खींचता है। लेकिन दिन का मूलांक 8 याद दिलाता है कि खर्च का मतलब केवल खुशी नहीं, हिसाब भी है। किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा भुगतान करने से बचें। अगर कोई लेनदेन फोन पर तय हो रहा है, तो रकम और तरीका दोबारा साफ कर लें। भाग्यांक 6 से सहयोग मिल सकता है, पर पैसे के मामले में मिठास से ज्यादा स्पष्टता जरूरी रहेगी।

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मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

भावनाएं तेज हों तो शरीर जल्दी ढीला पड़ सकता है। गर्दन, चेहरा और कंधों में हल्की जकड़न महसूस हो तो ठंडे पानी से चेहरा धोकर थोड़ी देर शांत बैठें। मन में जो उमड़ रहा है, उसे दबाने के बजाय लिखना या कोई छोटा क्रिएटिव काम करना राहत दे सकता है। मीठा या कंफर्ट फूड बार बार लेने का मन हो तो मात्रा पर नजर रखें। शुक्र आराम चाहता है, पर सुस्ती में फिसलना ठीक नहीं होगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: केवल प्यार जताने में जरूरी बात अधूरी न छोड़ें। फोन पर हुई बात को अपनी तरफ से मानकर न चलें। दिखावे के लिए किया गया खर्च बाद में खटक सकता है।

आज की सलाह: मन की बात कहें, पर शब्द और सीमा दोनों साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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