मूलांक 5 अंकराशिफल 26 जून 2026: समझदारी से बनेंगे बिगड़े काम, खर्चों का रखें पूरा हिसाब
Numerology Today: आज का दिन बातचीत, सहयोग और समझदारी से काम लेने का है। रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव रहेगा। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखें और किसी भी भुगतान या दस्तावेज को जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।
Numerology Horoscope 26 June 2026, Mulank 5 Ank Rashifal: मन इस वक्त लोगों से जुड़ने और बात को आसान बनाने के मूड में रहेगा। आप फर्क से ज्यादा समानता देखेंगे, इसलिए छोटी खटपट भी सुलझाई जा सकती है। बुध का असर आपकी बातचीत, समझ और तुरंत सोचने की क्षमता को मजबूत करेगा। किसी काम, रिश्ते या घरेलू मामले में आप बीच का रास्ता निकालने वाले बन सकते हैं। घर के छोटे खर्च, जैसे किराने की कोई अतिरिक्त चीज, बच्चों की जरूरत या रोजमर्रा की खरीद पर आपका ध्यान जाएगा और आप हिसाब भी बेहतर रख पाएंगे। दिन की ऊर्जा में 26 जून 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी और साफ व्यवस्था मांगता है। साथ ही भाग्यांक 6 अपनापन और सहयोग बढ़ाता है। इसलिए नरमी के साथ पक्की बात करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
दिल से आप लोगों को यह जताना चाहेंगे कि उनकी अहमियत आपके लिए है। यही भाव रिश्तों में गर्माहट ला सकता है। अगर किसी अपने से दूरी चली आ रही है, तो बातचीत की शुरुआत हल्के ढंग से करें। बुध आपको सही शब्द दे सकता है, बस बात को बहस न बनने दें। प्रेम संबंधों में छोटी परवाह, जैसे हालचाल पूछना या किसी बात को ध्यान से सुनना, असर दिखा सकता है। परिवार में भी आप जोड़ने वाली भूमिका निभा सकते हैं। अपनी बात कहें, लेकिन सामने वाले की सुविधा और मन की हालत भी समझें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत संपर्क और समझदारी भरा जवाब रहेगा। मीटिंग, क्लाइंट बात, कागजी काम, डेटा, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन या पढ़ाई से जुड़े लोगों को बुध का स्वभाव मदद दे सकता है। किसी उलझे मुद्दे को आसान भाषा में समझाना आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। बिजनेस में पुराने संपर्कों से उपयोगी बात निकल सकती है। नौकरी में सहयोग लेकर काम आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, अकेले सब संभालने की जिद न करें। मूलांक 8 के कारण फाइल, समयसीमा और नियमों की अनदेखी ठीक नहीं होगी। भाग्यांक 6 टीम तालमेल बढ़ा सकता है, इसलिए सौम्य व्यवहार भी आपके करियर का साधन बन सकता है।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी छोटे स्तर पर ज्यादा काम आएगी। घर का छोटा खर्च अगर इधर उधर बिखरा है, तो उसे एक जगह नोट करना फायदेमंद रहेगा। बुध गणना और हिसाब का ग्रह है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, साफ रिकॉर्ड रखें। किसी चीज पर केवल इसलिए पैसा न लगाएं कि सबको ठीक लग रही है। मूलांक 8 संकेत देता है कि बिल, रसीद और पेमेंट का मिलान जरूरी है। भाग्यांक 6 के चलते घर की सुविधा पर खर्च का मन बन सकता है, पर संतुलन रखें।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
मन हल्का रहेगा, लेकिन ज्यादा लोगों से बात करते करते थकान भी चढ़ सकती है। बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। गर्दन और कंधों में जकड़न लगे तो हल्का घुमाव करें। बुध तेज दिमाग देता है, इसलिए कई बातें साथ चल सकती हैं। एक समय में एक काम पकड़ेंगे तो बेचैनी कम होगी। मीठी चाय या बार बार स्नैक लेने की आदत पर थोड़ा ध्यान रखें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर अनदेखा न करें। केवल मेलजोल के लिए अपनी स्पष्ट बात दबाकर न रखें। कागज या पेमेंट की पुष्टि देखे बिना आगे न बढ़ें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, पर हिसाब और शब्द दोनों साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र