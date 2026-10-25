आज का अंक राशिफल 25 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Numerology Horoscope 25 October 2026: जानें मूलांक 1 से 9 का दैनिक भविष्यफल। अंक 7 और 9 के प्रभाव से कैसा रहेगा आपका लव, करियर, धन और स्वास्थ्य।

अंक ज्योतिष के अनुसार, 25 अक्टूबर का दिन आत्ममंथन, अधूरे काम पूरे करने और रिश्तों में समझदारी दिखाने का संदेश दे रहा है। तारीख का मूलांक 7 है, जो गहराई से सोचने और चीजों को समझने से जुड़ा है। वहीं पूरी तारीख के अंकों का योग 9 बनता है, जिसे करुणा, अनुभव और पुरानी बातों को पीछे छोड़ने से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आज जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपको अपनी मेहनत और काम करने के तरीके पर दोबारा नजर डालनी चाहिए। नए लक्ष्य तय करने से पहले देखें कि अब तक कितनी प्रगति हुई है और कहां बदलाव की जरूरत है। कामकाज में धैर्य रखने से आगे की राह साफ होगी। सेहत के लिए काम के बीच आराम निकालें और हर समय भविष्य की चिंता ना करें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद छोड़कर पार्टनर या परिवार के सदस्यों की भावनाएं समझने की कोशिश करें।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी संवेदनशीलता दूसरों के मन की बात समझने में मदद करेगी। कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के साथ चल रही गलतफहमी दूर करने का मौका मिल सकता है। टीम के काम में तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। सेहत के मामले में दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ समय अपनी पसंद के काम के लिए निकालें। रिश्तों में मन की बात दबाकर रखने के बजाय शांत तरीके से बातचीत करें, इससे आपसी दूरी कम होगी।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) आज जल्दबाजी में काम निपटाने के बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई, लेखन और नई योजनाओं से जुड़े लोगों को अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। हर काम में तुरंत प्रशंसा पाने की उम्मीद न रखें। सेहत के लिए समय पर भोजन करें और नींद पूरी लें। रिश्तों में केवल हंसी-मजाक तक सीमित रहने के बजाय अपनी भावनाएं भी साझा करें। इससे अपनों के साथ आपका जुड़ाव और गहरा होगा।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) आज आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। पुराने कागजात व्यवस्थित करने और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। जिन कामों का अब कोई खास लाभ नहीं है, उन्हें खींचने से बचें। सेहत के लिहाज से व्यस्त दिनचर्या को थोड़ा हल्का रखें। रिश्तों में हर बात का सीधा जवाब खोजने के बजाय सामने वाले की परिस्थिति समझने की कोशिश करें। छोटी बातों को बेवजह बढ़ाने से बचना जरूरी होगा।

मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) आज कुछ नया जानने और करने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन पुराने अधूरे कामों को नजरअंदाज ना करें। किसी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। कामकाज में ध्यान भटकने से बचना जरूरी होगा। सेहत के लिए रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और सोने का समय तय रखें। रिश्तों में अपनी आजादी बनाए रखने के साथ पार्टनर की जरूरतों का भी ध्यान रखें। खुलकर बातचीत करने से आपसी भरोसा बना रहेगा।

मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) आज दूसरों की मदद करने की आपकी आदत घर और कार्यस्थल पर सराहना दिला सकती है। हालांकि, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें और अपने जरूरी कामों के लिए भी समय रखें। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें। रिश्तों में पुरानी नाराजगी दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी गलती स्वीकार करना और सामने वाले की बात सुनना रिश्तों में मिठास लौटाने में मदद करेगा।

मूलांक 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) आज तारीख का अंक 7 आपके मूलांक से मेल खाता है। ऐसे में पढ़ाई, किसी विषय पर गहराई से विचार करने और भविष्य की योजना बनाने में मन लग सकता है। अकेले समय बिताने से आपको अपने विचार स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। हालांकि, जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय कुछ देर टहलें और दिनचर्या में सक्रियता बनाए रखें। रिश्तों में अपनों को अपनी जरूरत समझाएं। अगर आपको कुछ समय अकेले रहना है, तो इसे नाराजगी के बजाय अपनी निजी जरूरत के रूप में बताएं।

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) आज कामकाज में अपनी दिशा और अब तक की प्रगति का आकलन करना जरूरी रहेगा। केवल तुरंत मिलने वाले नतीजों पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय के लक्ष्य भी सामने रखें। किसी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें और जरूरी पहलुओं पर विचार करें। सेहत के लिए काम का तनाव घर तक ना लाएं और पर्याप्त नींद लें। रिश्तों में केवल जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है। परिवार और पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने की कोशिश करें।