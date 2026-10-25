आज का अंक राशिफल 25 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Numerology Horoscope 25 October 2026: जानें मूलांक 1 से 9 का दैनिक भविष्यफल। अंक 7 और 9 के प्रभाव से कैसा रहेगा आपका लव, करियर, धन और स्वास्थ्य।
अंक ज्योतिष के अनुसार, 25 अक्टूबर का दिन आत्ममंथन, अधूरे काम पूरे करने और रिश्तों में समझदारी दिखाने का संदेश दे रहा है। तारीख का मूलांक 7 है, जो गहराई से सोचने और चीजों को समझने से जुड़ा है। वहीं पूरी तारीख के अंकों का योग 9 बनता है, जिसे करुणा, अनुभव और पुरानी बातों को पीछे छोड़ने से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आज जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन।
मूलांक 1
(1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको अपनी मेहनत और काम करने के तरीके पर दोबारा नजर डालनी चाहिए। नए लक्ष्य तय करने से पहले देखें कि अब तक कितनी प्रगति हुई है और कहां बदलाव की जरूरत है। कामकाज में धैर्य रखने से आगे की राह साफ होगी। सेहत के लिए काम के बीच आराम निकालें और हर समय भविष्य की चिंता ना करें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने की जिद छोड़कर पार्टनर या परिवार के सदस्यों की भावनाएं समझने की कोशिश करें।
मूलांक 2
(2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी संवेदनशीलता दूसरों के मन की बात समझने में मदद करेगी। कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के साथ चल रही गलतफहमी दूर करने का मौका मिल सकता है। टीम के काम में तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। सेहत के मामले में दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ समय अपनी पसंद के काम के लिए निकालें। रिश्तों में मन की बात दबाकर रखने के बजाय शांत तरीके से बातचीत करें, इससे आपसी दूरी कम होगी।
मूलांक 3
(3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज जल्दबाजी में काम निपटाने के बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई, लेखन और नई योजनाओं से जुड़े लोगों को अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। हर काम में तुरंत प्रशंसा पाने की उम्मीद न रखें। सेहत के लिए समय पर भोजन करें और नींद पूरी लें। रिश्तों में केवल हंसी-मजाक तक सीमित रहने के बजाय अपनी भावनाएं भी साझा करें। इससे अपनों के साथ आपका जुड़ाव और गहरा होगा।
मूलांक 4
(4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। पुराने कागजात व्यवस्थित करने और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। जिन कामों का अब कोई खास लाभ नहीं है, उन्हें खींचने से बचें। सेहत के लिहाज से व्यस्त दिनचर्या को थोड़ा हल्का रखें। रिश्तों में हर बात का सीधा जवाब खोजने के बजाय सामने वाले की परिस्थिति समझने की कोशिश करें। छोटी बातों को बेवजह बढ़ाने से बचना जरूरी होगा।
मूलांक 5
(5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज कुछ नया जानने और करने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन पुराने अधूरे कामों को नजरअंदाज ना करें। किसी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। कामकाज में ध्यान भटकने से बचना जरूरी होगा। सेहत के लिए रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और सोने का समय तय रखें। रिश्तों में अपनी आजादी बनाए रखने के साथ पार्टनर की जरूरतों का भी ध्यान रखें। खुलकर बातचीत करने से आपसी भरोसा बना रहेगा।
मूलांक 6
(6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज दूसरों की मदद करने की आपकी आदत घर और कार्यस्थल पर सराहना दिला सकती है। हालांकि, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें और अपने जरूरी कामों के लिए भी समय रखें। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें। रिश्तों में पुरानी नाराजगी दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी गलती स्वीकार करना और सामने वाले की बात सुनना रिश्तों में मिठास लौटाने में मदद करेगा।
मूलांक 7
(7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज तारीख का अंक 7 आपके मूलांक से मेल खाता है। ऐसे में पढ़ाई, किसी विषय पर गहराई से विचार करने और भविष्य की योजना बनाने में मन लग सकता है। अकेले समय बिताने से आपको अपने विचार स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। हालांकि, जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय कुछ देर टहलें और दिनचर्या में सक्रियता बनाए रखें। रिश्तों में अपनों को अपनी जरूरत समझाएं। अगर आपको कुछ समय अकेले रहना है, तो इसे नाराजगी के बजाय अपनी निजी जरूरत के रूप में बताएं।
मूलांक 8
(8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज कामकाज में अपनी दिशा और अब तक की प्रगति का आकलन करना जरूरी रहेगा। केवल तुरंत मिलने वाले नतीजों पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय के लक्ष्य भी सामने रखें। किसी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें और जरूरी पहलुओं पर विचार करें। सेहत के लिए काम का तनाव घर तक ना लाएं और पर्याप्त नींद लें। रिश्तों में केवल जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है। परिवार और पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने की कोशिश करें।
मूलांक 9
(9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का भाग्यांक 9 आपके मूलांक से मेल खाता है। अधूरे काम पूरे करने और पुरानी गलतफहमियां दूर करने की इच्छा मजबूत रह सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना या लंबे समय से टल रही जिम्मेदारी निभाना संतोष देगा। हालांकि, दूसरों की चिंता में अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। समय पर भोजन करें और आराम के लिए भी जगह रखें। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट छोड़कर बातचीत की पहल करना बेहतर रहेगा। हर बात को मन में रखने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुनें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
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