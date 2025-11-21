Hindustan Hindi News
Numerology 22 November: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 22 नवंबर की अंकराशि

Numerology 22 November: इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 22 नवंबर की अंकराशि

संक्षेप:

Numerology Horoscope 22 November 2025: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के जरिए भाग्यांश का आकंलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष में भी जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर आदि का पता चलता है।  

Fri, 21 Nov 2025 01:29 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के जरिए भाग्यांश का आकंलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष में भी जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर आदि का पता चलता है। इसमें मूलांक के जरिए आपका भाग्यफल जानते हैं। मूलांक की गणना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंको को जोड़ कर सकते हैं। इस तरह जो अंक आएगा , वो आपका मूलांक होगा। जानें आपके मूलांक के हिसाब से कल 22 नवंबर का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक- 1 इस समय 1 मूलांक वालों को अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। एक अंक वालों को तनाव से दूर रहना है। इमोशनली आपको मजबूत होना होगा। आज फाइनेंशियल मामलों में सावधानी बरतें। जब पैसे की बात आती है, तो अपने सिंपल प्लानिंग पर भरोसा करें। परिवार में आज मांगलिक कार्य होंगे।

मूलांक- 2

आज ऑफिस में प्रोफेशनली रवैया अपनाएं। आपको जो जिम्मेदारी दी जाएं, उनको सही से पूरा करें। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल्स सीखने होंगे। इस बात को याद रखें कि लवलाइफ में पॉजिटिव रहें और अपने पार्टनर को स्पेस और समय दोनों दें । आर्थिक लाइफ में आप अच्छे से प्लानिंग बनाएं।

मूलांक- 3

मजबूत आर्थिक फैसले आज आपके लिए थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं। होंगे। आज आवेश में आकर किसी भी चीज में पैसा ना लगाएं। इस समय आपको सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए समय अच्छा है,हेल्थ का ध्यान रखें।

मूलांक- 4

प्रोफेशनल लाइफ आप मैनेजमेंट की गुडबुक्स में रहेंगे। आपके लिए अच्छा मौका है। लवलाइफ में आपके लिए कुछ समस्याएं आएंगी, जिन्हें आपको दिन रहते ठीक करना होगा। अपने लाइफ पार्टनर की बातों को आपको ध्यान से सुनना है। आर्थिक समस्या है तो आप किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं।

मूलांक- 5

आज आर्थिक लाइफ में आपको फैसले लेते समय बोल्ड रहना है। निवेश कर रहे हैं, को किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। इमोशनली आपको अपने पार्टनर से जुड़ना चाहिए। उसकी बात अच्छे से सुनें। हेल्थ को लकर सावधान रहें।

मूलांक- 6

इस समय आपको अपनी लाइफ में परेशानियों को तुरंत सोल्व चाहिए। ऑफिस में आपको प्लानिंग करनी है, जो काम जरूरी है, पहले उसे पूरा करें। रिश्तों में पुराने दिनों की बाते उखाड़ कर बहस करने से आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। पैसों के मामले में बजट बनाने से लाभ होगा।

मूलांक- 7

7 मूलांक वालों को प्रोफेशनल लाइफ में सभी संभावनाओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। हेल्थ पर ध्यान दें, समृद्धि आपके फेवर में है। बैलेंस डाइट लें। पार्टनर पर अपने विचार उस पर ना थोपें। आर्थिक रूप सरल और स्थिर रहें।

मूलांक- 8

8 मूलांक वालों को खुद पर भरोसा करना चाहिए। आज चुनौती आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपकी लीडरशिप आपको आगे ले जाएगी। अपने करियर में, उस निर्णय पर भरोसा करें जिस पर अच्छे से रिसर्च कर रहे हों।

मूलांक- 9 रिश्तों में अगर किसी को उधार देना है, तो अपनी लिमिट बना लें। दूसरों के दिलों की जरूरतों के बजाय अपने दिल की बात सुनें। काम पर बिना झिझके अपने आइडियाज शेयर करें। लवलाइफ में पार्टनर से दिल खोलकर बात करें, इससे आप एक दूसरे के पास आएंगे।

