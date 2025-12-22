Numerology Horoscope 2026: 7, 16, 25 बर्थ डेट वालों को लिए केतु लाएंगे खास बदलाव, संघर्ष के साथ मिलेगी सफलता

संक्षेप: Numerology Number 7 Horoscope: साल 2026 मूलांक 7 के जातकों के लिए कई अच्छी चीजें लेकर आ रहा है। साथ ही कई चुनौतियां भी आएगी लेकिन कुछ उपायों के जरिए इससे पार पा सकते हैं।

केतु ग्रह से संबंधित व प्रभावित मूलांक 7 के लोगों को वर्ष 2026 में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। 7 मूलांक वाले लोगों के लिए यह वर्ष 2026 राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, अचानक परिवर्तन, नया कार्य , पद-प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, मनोबल, धन, पराक्रम, सुख, संतान, विद्या अध्ययन, दांपत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय के लिए कुछ नया परिवर्तन के साथ-साथ नकारात्मक प्रभाव भी स्थापित करने वाला है । 7 मूलांक का संबंध केतु ग्रह से होता है। सात अंक से प्रभावित लोग धर्म में रुचि रखने वाले तार्किकता, परोपकार, सौम्यता, प्रकृति प्रेम, कूटनीति, साहस, कल्पना शक्ति, दार्शनिक विचार, मोक्ष, भौतिकता तथा विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है । वर्ष 2026 का मूलांक 1 होता है। 1 अंक का स्वामी सूर्य को माना जाता है। सूर्य को ग्रहों में राजा, नेतृत्व, प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित करने वाला ग्रह माना गया है। आत्मा, प्रतिष्ठा, सरकारी तंत्र, सरकारी नौकरी, साहस, संपन्नता, ऊर्जा, क्रोध, आक्रामकता तथा अहंकार का कारक ग्रह भी सूर्य को माना जाता है। ऐसे में वर्ष 2026 में 7 मूलांक वाले लोगों के लिए अचानक अच्छी सफलता व अचानक अवरोध प्रदान करने वाला होगा । ऐसे में 7 मूलांक के लोग अर्थात जिनका जन्म 7, 16, 25 दिनांक को हुआ है। उन लोगो को वर्ष 2026 में निश्चित तौर पर सफलता एवं विफलता में तीव्रता के साथ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगा।

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 में हेल्थ कैसी रहेगी स्वास्थ्य एवं मनोबल के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 7 मूलांक में जन्म लेने वाले लोग स्वाभिमानी, धार्मिक, तीव्र गामी परंतु धैर्यवान, शांत, अच्छे विचारक, तार्किक, निर्भीक, उच्चाभिलाषी, तथा आस्थावान होते है। वर्ष 2026 में मंगल के प्रभाव से उनके मूल प्रकृति में काफी कुछ असमानता देखने को मिलेगा तथा मानसिक रूप से आत्मविश्वास में कमी, उलझन में वृद्धि निर्णय क्षमता में विचलन देखने को मिल सकती है। झल्लाहट, पेट की समस्या, नींद की कमी, कब्ज की शिकायत, भूख न लगना, नींद कम आना, गुप्तांग संबंधित रोग में वृद्धि होना, वात एवं गठिया रोग में वृद्धि होना, सर्दी, खांसी, एलर्जी में वृद्धि हो जाना, रक्त संचार में विकृति आना, घबराहट, संक्रामक रोग पसीने की दुर्गंध में वृद्धि ज्यादा पसीना आना तथा रक्तचाप की समस्या से परेशानी आ सकती है।

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 का आर्थिक राशिफल गृह एवं वाहन सुख के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2026 मूलांक 7 के लोगो के लिए सामान्य सफलता वाला होगा । इस वर्ष वाहन के क्षेत्र में संघर्ष के बाद ही सफलता मिल सकती है। वाहन क्रय एवं वाहन पर खर्च वृद्धि की स्थिति बन सकती है। जमीन जायदाद, खेती, कृषि कार्य से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में भी प्रगति एवं सुख की प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है। लग्जरी लाइफ मैं वृद्धि होगी। भोग विलासिता, रहन-सहन, खान-पान पर थो ज्यादा खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के तकलीफ, तनाव एवं चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी माता के स्वास्थ्य एवं आशीर्वाद में वृद्धि होगी।

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 में करियर कैसा रहेगा? अध्ययन डिग्री एवं संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नव वर्ष 2026 मूलांक 7 के लोगों के लिए सफलता का द्वार खोलने वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी। डिग्री लेने एवं नए विषयों के चयन में सकारात्मकता दिखेगी। कंप्यूटर शिक्षा, संचार शिक्षा, एमसीए, बीसीए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष से भी शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अचानक पितरों के आशीर्वाद से संतान के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता दिखाई देगा। संतान की प्रगति से मन मे प्रसन्नता आएगी। परंतु नव दंपती को ध्यान रखना होगा। एबॉर्शन या मिस कैरेज की संभावना भी बन सकती है। कैरियर, सफलता, धन एवं नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2026 में मूलांक 7 के लोगों के लिए नौकरी तथा व्यवसाय में सामान्य प्रगति एवं परिवर्तन की स्थिति बन सकती हैं। मूलांक 7 के लोगों के लिए विशेष रूप से तैराकी, फिल्म व्यवसाय, राजनीति, वायुयान क्षेत्र में कार्य, पर्यटन, ड्राइवरी, जलयान का कार्य, मेडिसिन, कृषि, सर्जरी, गुप्तचर के रूप में कार्य, रबर ट्यूब, संपादन का कार्य, प्लास्टिक का कार्य, जादू-टोना, टोना टोटका से संबंधित कार्य, राज्य अधिकारी, तरल पदार्थ का कार्यक्रम, खनिज रेडियो, ट्रांसमीटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय के साथ साथ सरकारी ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, दारू, आदि के व्यापार विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है।

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 में लवलाइफ कैसी रहेगी? दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2026 मूलांक 7 के लोगों के लिए थोड़ा नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला है। प्रेम संबंधों में शुरुआत व व्यवधान दोनों की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता एवं कटुता का योग संयोग बनेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार तो होगा परंतु मानसिक व्यग्रता के कारण तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के प्रेम एवं सहयोग में वृद्धि होगी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सकारात्मक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी रिश्तो में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न होता रहेगा। पति-पत्नी के बीच अहंकार एवं क्रोध के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 का कौन सा महीना अच्छा और कौन सा खराब

मूलांक 7 वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 में जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तथा दिसंबर माह विशेष रूप से सकारात्मक फल प्रदायक होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बन सकती बनेगी। मनोबल में उन्नति रहेगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। बुद्धि का सार्थक प्रयोग से कार्य हो पाएगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा । परंतु फरवरी, जून, सितंबर व नवम्बर माह, कार्यों में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। भूत प्रेत की समस्या में वृद्धि। अधिक परिश्रम के बाद सामान्य फल ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में तनाव अथवा जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।