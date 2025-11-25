2026 इन मूलांक वालों के लिए रहेगा लकी, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

संक्षेप: अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 कई लोगों के लिए नई उम्मीदें, बदलाव और तरक्की लेकर आने वाला है। हर साल की ऊर्जा उसके अंतिम योग यानी कुल अंक पर आधारित होती है। 2026 को जोड़ने पर योग बनता है (2+0+2+6 = 10- 1 नंबर)। साल 2026 का स्वामी अंक 1 (सूर्य) माना जाएगा।

अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 कई लोगों के लिए नई उम्मीदें, बदलाव और तरक्की लेकर आने वाला है। हर साल की ऊर्जा उसके अंतिम योग यानी कुल अंक पर आधारित होती है। 2026 को जोड़ने पर योग बनता है (2+0+2+6 = 10- 1 नंबर)। साल 2026 का स्वामी अंक 1 (सूर्य) माना जाएगा। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास, सफलता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऐसे में यह वर्ष उन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिनका अंक सूर्य या सूर्य-संबंधी उर्जा के साथ तालमेल रखता है। आइए जानते हैं, साल 2026 किन मूलांक वालों के लिए रहेगा शुभ-

मूलांक 1- 2026 आपका साल माना जा रहा है। नौकरी में प्रमोशन, बिज़नेस में विस्तार, नई ज़िम्मेदारियाँ और सामाजिक पहचान बढ़ेगी। नेतृत्व क्षमता चरम पर रहेगी। किसी बड़े सपने की शुरुआत के लिए भी समय शुभ रहेगा।

मूलांक 3- ग्रहों का समर्थन मिलेगा। पढ़ाई, सरकारी कार्य, अध्यापन, लेखन या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धि मिलेगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मूलांक 5- साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए तेजी और बदलाव से भरा रहेगा। नौकरी बदलने, विदेश यात्रा, नए प्रोजेक्ट और पैसे के लिहाज से यह वर्ष बेहद फायदेमंद साबित होगा। जो लोग बिज़नेस में हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

मूलांक 6- रिश्तों, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधा के मामलों में यह साल बेहद अच्छा रहेगा। घर-परिवार की खुशी बढ़ेगी। नया घर, गाड़ी या कोई बड़ा निवेश करने के लिए भी 2026 सही माना जा रहा है। कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा मौका मिल सकता है।

मूलांक 9- ऊर्जा और साहस बढ़ेगा। नई उपलब्धियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, फिटनेस और करियर में आगे बढ़ने का बेहतरीन समय। 2026 आपके लिए मेहनत का परिणाम देने वाला साल साबित होगा। किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के संकेत मिलते हैं।