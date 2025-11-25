Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Horoscope 2026 Lucky Numbers New Year Ank Rashifal
2026 इन मूलांक वालों के लिए रहेगा लकी, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

2026 इन मूलांक वालों के लिए रहेगा लकी, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 कई लोगों के लिए नई उम्मीदें, बदलाव और तरक्की लेकर आने वाला है। हर साल की ऊर्जा उसके अंतिम योग यानी कुल अंक पर आधारित होती है। 2026 को जोड़ने पर योग बनता है (2+0+2+6 = 10- 1 नंबर)। साल 2026 का स्वामी अंक 1 (सूर्य) माना जाएगा।

Tue, 25 Nov 2025 06:17 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 कई लोगों के लिए नई उम्मीदें, बदलाव और तरक्की लेकर आने वाला है। हर साल की ऊर्जा उसके अंतिम योग यानी कुल अंक पर आधारित होती है। 2026 को जोड़ने पर योग बनता है (2+0+2+6 = 10- 1 नंबर)। साल 2026 का स्वामी अंक 1 (सूर्य) माना जाएगा। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास, सफलता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऐसे में यह वर्ष उन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिनका अंक सूर्य या सूर्य-संबंधी उर्जा के साथ तालमेल रखता है। आइए जानते हैं, साल 2026 किन मूलांक वालों के लिए रहेगा शुभ-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- 2026 आपका साल माना जा रहा है। नौकरी में प्रमोशन, बिज़नेस में विस्तार, नई ज़िम्मेदारियाँ और सामाजिक पहचान बढ़ेगी। नेतृत्व क्षमता चरम पर रहेगी। किसी बड़े सपने की शुरुआत के लिए भी समय शुभ रहेगा।

मूलांक 3- ग्रहों का समर्थन मिलेगा। पढ़ाई, सरकारी कार्य, अध्यापन, लेखन या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धि मिलेगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि में बुध के प्रवेश से इन राशियों को होगा लाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा

मूलांक 5- साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए तेजी और बदलाव से भरा रहेगा। नौकरी बदलने, विदेश यात्रा, नए प्रोजेक्ट और पैसे के लिहाज से यह वर्ष बेहद फायदेमंद साबित होगा। जो लोग बिज़नेस में हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

मूलांक 6- रिश्तों, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधा के मामलों में यह साल बेहद अच्छा रहेगा। घर-परिवार की खुशी बढ़ेगी। नया घर, गाड़ी या कोई बड़ा निवेश करने के लिए भी 2026 सही माना जा रहा है। कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा मौका मिल सकता है।

मूलांक 9- ऊर्जा और साहस बढ़ेगा। नई उपलब्धियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, फिटनेस और करियर में आगे बढ़ने का बेहतरीन समय। 2026 आपके लिए मेहनत का परिणाम देने वाला साल साबित होगा। किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के संकेत मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने