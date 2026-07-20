Numerology Horoscope 20 July 2026: मूलांक 3 वालों के लिए आज जरूरी है खुलकर बात करना, पढ़ें आज का अंक राशिफल
मूलांक 3 राशिफल 20 जुलाई 2026: आज मन थोड़ा शांत और अलग-थलग रह सकता है, इसलिए रिश्तों और कार्यस्थल पर संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। करियर और पढ़ाई में टीमवर्क तथा स्पष्ट बातचीत से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में लेन-देन और भुगतान पर ध्यान दें तथा बिना जांचे कोई फैसला न लें।
Numerology Horoscope 20 July 2026 Mulank 3 Ka Rashifal: मन थोड़ा अलग रहने का संकेत दे रहा है। लोगों से बात करने का मन कम हो सकता है और यही बात काम व घर दोनों जगह असर डाल सकती है। आपका अंक 3 बृहस्पति के प्रभाव में रहता है, इसलिए आप सामान्य दिनों में समझदारी, सलाह और साफ सोच से माहौल संभाल लेते हैं। लेकिन जब भीतर उदासी या ऊब हो, तब वही गुण पीछे चले जाते हैं। 20 जुलाई 2026 में मूलांक 2 की नरमी और भाग्यांक 1 की सीधी ऊर्जा साथ चल रही है। ऐसे में आपको अपनी बात कठोर नहीं, स्पष्ट रखनी होगी। हर बात में दूरी रखने से गलत मतलब निकल सकता है। थोड़ा सहयोग दिखाएंगे तो उलझनें खुद हल्की पड़ेंगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप्पी सामने वाले को ठंडापन लग सकती है। अगर मन खुलकर बात करने का नहीं भी है, तब भी इतना जरूर जताएं कि आप दूरी नहीं बना रहे, बस थोड़ा शांत हैं। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों में भरोसा और सही दिशा देता है। इसी गुण का सहारा लें। साथी से बहस की जगह सीधी और नरम बात बेहतर रहेगी। घर में किसी छोटी बात पर उदासीन रवैया दिखाने से खिंचाव बढ़ सकता है। अपनापन शब्दों से नहीं तो व्यवहार से दिखाएं। यही संतुलन बनाए रखेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में अकेले काम करने का मन हो सकता है, लेकिन पूरा दिन अपने घेरे में रहना नुकसान दे सकता है। अंक 3 वालों के लिए बृहस्पति ज्ञान और मार्गदर्शन का ग्रह है। इसलिए आपकी बात, सलाह और समझ कई लोगों के काम आ सकती है। बाजार या दुकान के काम में ग्राहक, सप्लायर या स्टाफ से सूखा व्यवहार बिक्री और भरोसे दोनों को धीमा कर सकता है। नौकरी में मीटिंग या टीम वर्क से कतराने के बजाय जरूरी हिस्से में मौजूद रहें। पढ़ाई करने वालों को ग्रुप चर्चा भारी लगे तो भी एक बार अपने नोट्स किसी के साथ मिलाकर देखना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में उदासीनता ठीक नहीं रहेगी। जो भुगतान, हिसाब या छोटी खरीद आप टाल रहे हैं, उन्हें साफ करें। दुकान, काउंटर या ऑनलाइन ऑर्डर से जुड़ा काम हो तो रेट, बाकी रकम और लौटाने वाली राशि पर ध्यान रखें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर नियम के साथ। इसलिए बिना जांचे किसी बात पर हां कहना ठीक नहीं होगा। मूलांक 2 का असर सहयोग से लाभ दिला सकता है, जबकि भाग्यांक 1 याद दिलाता है कि अंतिम निर्णय आपको ही साफ मन से लेना है।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
भीतर की थकान इस बार शरीर से ज्यादा चेहरे और चाल में दिख सकती है। मन बंद हो तो कंधों में जकड़न और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। काम के बीच दो बार खड़े होकर हाथ और गर्दन ढीली करें। हल्का गरम पानी या सादा पेय राहत दे सकता है। बृहस्पति से जुड़ा अनुशासन आपके लिए दवा जैसा काम करेगा। दिन का क्रम बिगड़ने न दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: रूखा जवाब देकर जरूरी संबंध कमजोर न करें। काम में चुप्पी को सहमति मान लिया जा सकता है। दुकान या लेनदेन में आधी रुचि से गलती हो सकती है।
आज की सलाह: थोड़ी नरमी दिखाइए, काम और रिश्ते दोनों संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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