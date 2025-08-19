Numerology Horoscope 20 August 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 20 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 20 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 20 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 01:30 PM
Numerology Horoscope 20 August 2025, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

मूलांक-1

आज भावनाओं को एक्सप्रेस करने का दिन है। आपके करियर में आपको दिलचस्प मौके मिल सकते हैं, जो आपके लक्ष्य और विश्वास के अनुरूप हों। जहां तक ​​स्वास्थ्य का सवाल है, एक्टिव रहें। बातचीत में शामिल होकर किसी भी पेंडिंग मुद्दे को सॉल्व करने का सबसे अच्छा समय है।

मूलांक-2

आज किसी से यात्रा या शिक्षा से जुड़े मामले के चक्कर में मुलाकात हो सकती है। कमिटेड रिलेशन में रहने वाले लोग अलग-अलग टॉपिक्स पर बात करके और एक साथ ट्रैवल कर अपने कनेक्शन को स्ट्रॉंग कर सकते हैं। गलतफहमी से बचें।

मूलांक-3

माता-पिता, भाई-बहन और करीबी दोस्तों के साथ अपने रिश्ते बनाने का यह अच्छा समय है। नौकरीपेशा लोगों के लिए, यह अपनी लीडरशिप स्किल्स को साबित करने, अपना रचनात्मक साइड पेश करने और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है।

मूलांक-4

आज आपकी मुलाकात किसी स्पेशल व्यक्ति से भी हो सकती है। प्यार पाने या अपने बॉन्ड को गहरा करने का अच्छा समय होगा। प्रोफेशनल्स के लिए, यह नए विचारों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने या प्रमोशन पाने के अवसरों की तलाश करने का अवसर है। परिवार में कलह का सोल्यूशन निकल सकता है।

मूलांक-5

आज एक्टिव रूप से नए अवसरों की तलाश करने का यह अच्छा समय है। मौखिक बातचीत और कनेक्शन का उपयोग करियर में सफलता पाने में विशेष रूप से मददगार साबित हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए यह बाहर जाने और नए लोगों से मिलने का भी अच्छा समय है।

मूलांक-6

स्टॉक एक्सचेंज, नए प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रम में निवेश करते समय सावधान रहें। जो लोग कमिटेड रिलेशन में हैं, उनके लिए आज का दिन एक-दूसरे से बात करने और उस लौ को फिर से जगाने का है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मूलांक-7

आज दिल के मामले में, सिंगल्स कुछ दिलचस्प रोमांटिक संभावनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। एक नया रिश्ता भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग जॉब बदलने का प्लान बना रहे हैं या नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। व्यवसाय के चक्कर में ट्रैवल करना पड़ सकता है।

मूलांक-8

आज योजना बनाने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए एक अच्छा दिन है। जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे सौदे मिल सकते हैं। सिंगल्स के लिए ये दिन रोमांचक नए रिश्तों की शुरुआत या पुरानी लौ को फिर से जगाना हो सकता है।

मूलांक-9

आज नई स्किल्स या कोर्स सीखना लक्ष्य को हासिल करने में हेल्प कर सकता है। जो लोग पहले से ही रिलेशन में हैं, उनके लिए हेल्दी कम्यूनिकेशन में मशरूफ होकर अपने पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

