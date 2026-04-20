Aaj Ka Ank Jyotish 20 April 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today आज का अंक ज्योतिष 20 अप्रैल 2026: आज का दिन मूलांक 2 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा लेकर आया है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यहां पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल।

Numerology Horoscope Today: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 2 की शांत और समझदार ऊर्जा से भरा हुआ है। अंक ज्योतिष में संख्या 2 भावनाओं, तालमेल, धैर्य और दूसरों को समझने की क्षमता से जुड़ी होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जल्दबाजी करने के बजाय रुककर सुनना और चीजों को गहराई से समझना कितना जरूरी है। वहीं, आज का भाग्यांक 7 जीवन में आध्यात्मिक गहराई, आत्म-निरीक्षण और शांति लेकर आएगा। जहां मूलांक 2 आपको दूसरों के करीब लाएगा, वहीं भाग्यांक 7 आपको खुद को जानने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन मन को साफ करने, अपनों के साथ मधुर संबंध बनाने और शांति से आगे बढ़ने का है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए थोड़ा धीमा और विचारशील रहेगा। आप तेज रफ्तार पसंद करते हैं, लेकिन मूलांक 2 आपको रुककर दूसरों की भावनाओं को समझने का संकेत दे रहा है। कामकाज में आज जल्दबाजी न करें और टीम के साथ मिलकर फैसले लें। अहंकार से बचें और अपनों से नाता न तोड़ें। आज शांत रहकर गहराई से सोचना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और आपकी अपनी ऊर्जा वाला है। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 दोनों आपको आंतरिक शांति और समझदारी देंगे। कामकाज में आज दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनों के साथ आज प्यार भरे और सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा। मन में घबराहट ना रखें और अपनी सहजता को बनाए रखें।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और शांति का सुंदर संतुलन लेकर आया है। मूलांक 2 आपको दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 7 गहराई से सोचने की शक्ति देगा। कामकाज में आज फालतू की चर्चाओं से दूर रहें और जरूरी कामों पर ध्यान दें। आज बातचीत में लापरवाही न बरतें और अपनी रचनात्मकता को सही दिशा दें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन जिम्मेदारियों को संभालने और काम को व्यवस्थित करने का है। मूलांक 2 आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 7 आपको गहराई से सोचने की शक्ति देगा। आज पुराने अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। अपनों के साथ नरमी रखें और जिद्दीपन से बचें। अनुशासन के साथ थोड़ी समझदारी आज आपको अच्छे नतीजे देगी।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन थोड़ा ठहराव वाला लेकिन फायदेमंद रहेगा। मूलांक 2 आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 7 आपको आत्म-निरीक्षण करने में मदद करेगा। कामकाज में आज नई योजनाओं पर विचार करें और अपनी चंचलता को नियंत्रित रखें। अपनों से खुलकर बात करें और मन को शांत रखें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने का है। मूलांक 2 आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 7 आपको गहराई से सोचने की शक्ति देगा। कामकाज में आज जिम्मेदारियों को संभालने में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरों की मदद करते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। प्यार और समझदारी का संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्यांक 7 आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खा रहा है। मूलांक 2 आपको दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करेगा। कामकाज में आज गहरे और सही फैसले ले पाएंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और अपनों से मन की बात साझा करें। अकेले रहने की बजाय संतुलित रहें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है। मूलांक 2 आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 7 आपको गहराई से सोचने की शक्ति देगा। कामकाज में आज पुराने कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। अपनों के साथ नरमी रखें और अहंकार से बचें। आज की मेहनत भविष्य में अच्छा फल देगी।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करने का है। मूलांक 2 आपको दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 7 आपको आत्म-निरीक्षण करने की शक्ति देगा। अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट है, तो आज उसे माफ करके आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं को समझें और मन को शांत रखें।

आज कुल मिलाकर शांति, धैर्य और समझदारी का दिन है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और जल्दबाजी से बचें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे।