Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 2 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Horoscope 2 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 2 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल मूलांक 1 वाले जातकों आज का आपका दिन पॉजिटिव रहने वाला है। फाइनेंशियली आपको कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। करियर तौर पर जॉब की चाहत रखने वालों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बाहर के खाने से परहेज करें। लव के मामले में पार्टनर को कोई गिफ्ट देकर सरप्राइज करें।

मूलांक 2 वाले जातकों आज का आपका दिन शुभ रहने वाला है। नई फिटनेस रूटीन अपनाने या नए डाइट प्लान के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर विचार करें। आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट या असाइनमेंट शुरू करने का सही मौका है।

मूलांक 3 वाले जातकों आज के दिन खुद को हाइड्रेटेड रखें। लाइफ में बैलेंस मेन्टेन करना जरूरी है। आपको ड्राइव करते दौरान भी आज लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पैसे के संबंध में आपका इंट्यूशन साथ देगा।

मूलांक 4 वाले जातकों आज के दिन पैसों के मामले में आपको किसी पर भी भरोसा करने की सलाह नहीं दी जाती है। ऑफिस की गॉसिप आपको परेशानी में डाल सकती है। जंक फूड्स को नो कहें। बेहद सोच-समझकर बड़े फैसले लें।

मूलांक 5 वाले जातकों आज के दिन लॉंग डिस्टेंस रिलेशन वालों को उनका पार्टनर गिफ्ट या डेट के जरिए सरप्राइज कर सकता है। सेहत आज परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ लोगों को अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं।

मूलांक 6 वाले जातकों आज के दिन कुछ लोगों को अपने क्रश का पूरा अटेन्शन मिलेगा। अपना हौसला बुलंद रखें क्योंकि कुछ मुश्किल टास्क भी सामने आ सकते हैं। आज का आपका दिन सरप्राइज भरा रहने वाला है।

मूलांक 7 वाले जातकों आज के दिन नेटवर्किंग पर फोकस ज्यादा करें। पैसों का लेन-देन थोड़ा सोच-समझकर करें। आज का आपका दिन बदलावों से भरपूर रहने वाला है। आपकी प्रॉब्लम सॉलविंग स्किल्स आज आपको चर्चा का विषय बनाएगी।

मूलांक 8 वाले जातकों आज का दिन कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। काम की गलतियां सिनीयर्स की नाराजगी का कारण बन सकती हैं। पार्टनर के साथ अलगाव की सिचूऐशन भी आ सकती है। सेहत के मामले में दिन पॉजिटिव है।

मूलांक 9 वाले जातकों आज का आपका दिन संतुलन के बारे में हैं। यह मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। सिंगल्स किसी दिलचस्प व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए खुद को पा सकते हैं।