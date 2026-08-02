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Numerology 2 August 2026: शुक्र के प्रभाव से मूलांक 6 वालों को मिलेगा फायदा, ऑनलाइन पेमेंट और खर्च में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज शुक्र के प्रभाव से मूलांक 6 वालों को रिश्तों, करियर और कामकाज में संतुलन बनाए रखने का लाभ मिलेगा। दिनभर व्यस्तता रहेगी, इसलिए जल्दबाजी से बचें और हर फैसला सोच-समझकर लें। आर्थिक मामलों में ऑनलाइन लेनदेन और खर्च पर विशेष ध्यान दें।

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Numerology Horoscope 2 August 2026: सुबह से फोन, मैसेज, घर के छोटे काम और ऑफिस की जल्दी एक साथ आ जाए तो आपका मन फटाफट सब निपटाने में लग जाता है। वहीं गलती की गुंजाइश बढ़ती है। 2 अगस्त 2026 की दोहरी 2 ऊर्जा मन को ज्यादा संवेदनशील बना रही है, इसलिए छोटी बात भी भीतर टेंशन बना सकती है। आपका स्वामी ग्रह शुक्र सुविधा, संतुलन और सलीके का ग्रह है। इसलिए भागदौड़ में भी ठहरकर काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर दिन बहुत हेक्टिक लगे तो दो मिनट रुककर कामों की क्रमवार सूची बना लें। इससे मन शांत होगा और फैसले साफ होंगे। हर बात तुरंत सुलझानी जरूरी नहीं। कुछ काम नरमी और थोड़ी देर से ही बेहतर बैठते हैं।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत अच्छी रहेगी, लेकिन बेचैनी के कारण बात का लहजा थोड़ा सूखा पड़ सकता है। शुक्र आपको प्रेम और अपनापन देता है, पर दोहरी 2 ऊर्जा सामने वाले की भावना भी जल्दी पकड़ती है। इसलिए अगर कोई प्रिय व्यक्ति धीमे जवाब दे रहा है, तो उसे दूरी का संकेत मानने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। घर में भी सजावट, सुविधा या किसी छोटे इंतजाम को लेकर राय अलग हो सकती है। अपनी बात मनवाने से पहले दूसरे की सुविधा समझ लें। इससे खिंचाव कम होगा और अपनापन बना रहेगा।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में रफ्तार बहुत रहेगी, पर हर तेज चीज उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं। ऑफिस में मेल, कॉल, मीटिंग या कोऑर्डिनेशन वाला दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में शुक्र का संतुलित स्वभाव अपनाइए। जवाब देने से पहले बात पूरी समझ लें। छात्र हों तो एक ही समय में कई टॉपिक छूने से उलझन बढ़ सकती है। जो जरूरी है, पहले वही पूरा करें। बिजनेस वालों के लिए क्लाइंट हैंडलिंग में नरमी काम आएगी, लेकिन शर्तें साफ रखें। दोहरी 2 ऊर्जा से लोग भावुक भी हो सकते हैं, इसलिए केवल अच्छा व्यवहार काफी नहीं होगा। साफ प्रक्रिया और तय समय भी जरूरी रहेंगे।

मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सुविधा के नाम पर छोटे छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, रिसीवर का नाम और पेमेंट का स्क्रीन दोबारा देख लें। जल्दी में गलत एंट्री या डबल पेमेंट जैसी बात हो सकती है। शुक्र आराम और सुंदर चीजों की ओर खींचता है, इसलिए मन हल्का करने के लिए खरीदारी का मन बने तो पहले जरूरत जांच लें। किसी साझा खर्च का हिसाब अलग लिखकर रखना ठीक रहेगा। इससे बाद में असहजता नहीं बनेगी।

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मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

बेचैनी का असर गर्दन, कंधों और चेहरे की थकान में दिख सकता है। मन तेज चले तो शरीर भी कसा हुआ महसूस होता है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर कंधे घुमाएं और हथेलियों को ढीला छोड़ें। हल्की खुशबू, साफ जगह और थोड़ा शांत संगीत आपको जल्दी संतुलित कर सकता है। शुक्र को सुकून पसंद है, इसलिए अपने आसपास थोड़ी व्यवस्था बनाना भी राहत देगा।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में जल्दबाजी से बचें। नरमी रखते हुए भी बात अधूरी न छोड़ें। सुविधा के नाम पर फालतू खरीद न जोड़ें।

आज की सलाह: धीरे चलेंगे तो कम गलती होगी और मन भी संभलेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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