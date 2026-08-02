Numerology 2 August 2026: बुध के प्रभाव से मूलांक 5 वालों को मिलेगा फायदा, जानें करियर, धन और प्रेम का हाल
आज बुध के प्रभाव से मूलांक 5 वालों के लिए बातचीत और समझदारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। करियर में पुराने काम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि रिश्तों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब पर ध्यान दें और भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें।
Numerology Horoscope 2 August 2026: धीरे धीरे चीजें संभलती हुई महसूस हो सकती हैं। आपके स्वामी ग्रह बुध का असर बातचीत, कागज और छोटे बड़े फैसलों में साफ दिखेगा। कई लोगों से संपर्क बनने के योग हैं। दोस्त, रिश्तेदार या पुराने जानने वालों से बात हो सकती है। कुछ नई बातें सामने आएंगी और कुछ पुराने मुद्दे भी फिर उठ सकते हैं। ऐसे में मन थोड़ा पीछे जा सकता है, लेकिन हर पुरानी याद को आज की सच्चाई न मानें। 2 अगस्त 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दिन को भावनात्मक बना रहे हैं। इसलिए शब्द सोचकर चुनना बेहतर रहेगा। बुध की ताकत यही है कि उलझन को बात और समझ से हल्का किया जाए।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी काम आएगी। अगर किसी बात ने पहले चोट दी थी, तो वही बात फिर से मन में हिलोर ले सकती है। पार्टनर से बात करते समय पुरानी शिकायत को केवल ताना बनाकर न रखें। साफ कहें कि किस वजह से मन भारी है। परिवार में भी किसी रिश्तेदार की बात से पुराना प्रसंग खुल सकता है। ऐसी स्थिति में बुध का गुण अपनाइए। सुनिए भी और फिर जवाब दीजिए। हर बात का तुरंत नतीजा निकालना जरूरी नहीं। थोड़ा सहयोगी रवैया तालमेल बचा सकता है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में बातचीत सबसे बड़ा साधन बनेगी। ऑफिस की मीटिंग में कोई पुरानी फाइल, पिछला फैसला या पहले की गई चर्चा दोबारा टेबल पर आ सकती है। यहां आपकी बुध वाली समझ काम देगी। क्या कहा गया था और अब क्या करना है, यह फर्क साफ रखिए। छात्र हों तो नोट्स, असाइनमेंट या फॉर्म से जुड़ी बात दोबारा जांच लें। बिजनेस में क्लाइंट या पार्टनर से पुराने कमिटमेंट पर चर्चा हो सकती है। 2 की दोहरी ऊर्जा लोगों की भावनाओं को बढ़ा सकती है, इसलिए केवल तर्क नहीं, तरीका भी नरम रखें। लिखित पुष्टि लेना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में छोटी जानकारी भी अहम रहेगी। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए हिसाब में ढील न दें। किसी पुराने लेनदेन, बकाया रकम या साझा खर्च पर बात उठ सकती है। जो सुना है, उसे मान लेने के बजाय रकम और तारीख दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा। भावनाओं में आकर किसी खर्च को सही ठहराने की आदत नुकसान दे सकती है। अगर मन उदास हो तो खरीदारी से राहत ढूंढने के बजाय बजट लिख लें। इससे स्थिति साफ दिखेगी।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
मन पर पुरानी यादों का असर शरीर में बेचैनी, हल्की घबराहट या ध्यान टूटने के रूप में दिख सकता है। लगातार कॉल, संदेश और बातों के बीच दिमाग थक सकता है। थोड़ी देर चुप बैठकर दिन की बातों को क्रम से लिखना राहत देगा। गुनगुना पानी पीना और शाम को हल्की चाल से टहलना भी अच्छा रहेगा। बुध सक्रिय हो तो नसों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए एक समय में एक काम पर ध्यान दें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: पुरानी बात को नया झगड़ा मत बनने दें। मीटिंग में अधूरी जानकारी के साथ सहमति न दें। उदासी में अनावश्यक खरीद से बचें।
आज की सलाह: जो कहना है, उसे नरमी और साफ शब्दों में कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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