Numerology Horoscope: आज राहु की चाल से संभलकर रहें मूलांक 4 वाले, जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ सकता है भारी
आज राहु के प्रभाव से मूलांक 4 वालों का मन नई चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। करियर में नए विचार मिलेंगे, लेकिन फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। संतुलित दिनचर्या और धैर्य बनाए रखने से दिन बेहतर रहेगा।
Numerology Horoscope 2 August 2026: राहु की चाल आपके मन को थोड़ा अलग दिशा में ले जा सकती है। रोजमर्रा की बातों से हटकर कुछ नया सोचने का मन होगा और थोड़ी देर अपने ही ख्यालों में रहना अच्छा लग सकता है। यह मूड बुरा नहीं है, लेकिन जमीन से जुड़ाव बनाए रखना जरूरी रहेगा। 2 अगस्त 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 मन को नरम और कल्पनाशील बना रहे हैं, इसलिए छोटी बात भी भीतर ज्यादा देर घूम सकती है। राहु अचानक फैसले और अलग सोच देता है, पर भ्रम भी बढ़ा सकता है। ऐसे में काम, बात और आराम का सीधा सा क्रम बनाए रखें। इससे मन भटकेगा कम और दिन संभला रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
दिल किसी अपने से ज्यादा समझ की उम्मीद कर सकता है, पर हर बात बिना कहे समझी जाए, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप थोड़ा अपने खोल में चले गए हैं, तो सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। राहु के असर में कभी कभी मन कहानी ज्यादा बना लेता है और बात कम करता है। इसलिए रिश्तों में संकेतों के भरोसे न रहें। अपनी जरूरत साफ शब्दों में कहें। जो बात आपको खटकी है, उसे शांत तरीके से रखिए। नरमी रहेगी तो तालमेल सुधर सकता है। पुराने संदेशों या अधूरी बातों को मन में बार बार दोहराने से उलझन बढ़ेगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में आपका दिमाग नए तरीके सोच सकता है। यही राहु की ताकत है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डिजाइन, डेटा या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों को अलग नजरिया मिल सकता है। लेकिन कल्पना और वास्तविक काम के बीच दूरी न बढ़ने दें। दिन की दोहरी 2 ऊर्जा आपको दूसरों के मूड से प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऑफिस में किसी मीटिंग या टीम वर्क के दौरान अपनी बात लिखकर रखना बेहतर रहेगा। छात्र हों तो एक साथ कई चीजें शुरू करने के बजाय एक विषय पूरा करें। बिजनेस में नई प्लानिंग बन सकती है, पर उसे तुरंत लागू करने से पहले दोबारा जांच लेना समझदारी होगी।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन कभी जरूरत से ज्यादा उदार तो कभी अचानक लापरवाह हो सकता है। घर का छोटा खर्च भी इस समय ध्यान मांगता है। कोई सस्ती लगने वाली चीजें जुड़कर बजट बिगाड़ सकती हैं। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए किसी चमकदार ऑफर या बिना पूरी जानकारी वाली खरीद से दूरी रखें। रकम छोटी हो तब भी हिसाब लिखना फायदेमंद रहेगा। उधार दी गई या ली गई छोटी राशि को भी हल्के में न लें। साफ बात आगे की असहजता बचा सकती है।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मन ज्यादा भीतर चला जाए तो शरीर सुस्त लग सकता है। सिर भारी रहना, आंखों में थकान या ध्यान टूटना महसूस हो सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में बैठना, ठंडा पानी पीना और पांच मिनट गहरी सांस लेकर आंखें बंद करना राहत दे सकता है। अगर विचार बहुत भाग रहे हों तो उन्हें कागज पर उतारें। इससे मन का दबाव हल्का होगा और नींद भी बेहतर आ सकती है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: चमकदार बातों को सच मानकर कदम न बढ़ाएं। घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर न छोड़ें। मन की कहानी को रिश्ते की सच्चाई न मान लें।
आज की सलाह: ख्याल ऊंचे रखें, पर पैर जमीन पर टिके रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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