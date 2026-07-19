मूलांक 4 राशिफल: आज गलतफहमी बढ़ा सकती है परेशानी, सोच-समझकर करें हर काम
Mulank 4 Numerology Horoscope Today: मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन धैर्य और स्पष्टता बनाए रखने का है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव या फैसले में जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में पूरी जानकारी लेकर ही कदम बढ़ाएं।
Numerology Horoscope 19 July 2026 Mulank 4 ka Rashifal: भीड़ में रहकर भी अपने मन की बात न बन पाने का अहसास हो सकता है। अंक 4 और राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने वाला बनाता है, लेकिन यही बात कई बार लोगों को तुरंत समझ नहीं आती। समाज, ग्रुप या जान पहचान के दायरे में बातचीत ज्यादा हो सकती है, फिर भी मन में हल्की खीझ रह सकती है कि असली बात पकड़ में नहीं आई। किसी दोस्त से बातचीत में भी ऐसा लग सकता है कि आपने जो कहा, उसका मतलब कुछ और ले लिया गया। 19 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर बोलने की हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 9 यह सिखाएगा कि अपनी बात में दूसरों का नजरिया भी जगह दें। इससे निराशा थोड़ी कम होगी।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी अपेक्षा और सामने वाले की समझ एक जैसी न रहे, तो मन बैठ सकता है। राहु कई बार संकेतों और अंदाजों में बात करवाता है, जबकि इस समय साफ शब्द ज्यादा काम देंगे। प्रेम संबंध में आप चाहते कुछ और हों और सामने वाला पकड़ कुछ और ले, ऐसी स्थिति बन सकती है। परिवार में भी अपनी बात घुमा फिराकर कहने से उलझन बढ़ेगी। अगर कोई बात दिल में अटकी है, तो उसे शांत ढंग से रखें। मन में यह न मानें कि लोग बिना बोले सब समझ लेंगे। जितनी स्पष्टता होगी, उतना तालमेल सुधरेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन हर मीटिंग या चर्चा आपके मनमाफिक न जाए, यह मानकर चलें। राहु तकनीक, अलग सोच और शॉर्टकट की तरफ खींचता है। इसलिए कोई नया आइडिया, डिजिटल काम, ऑनलाइन प्लान या तेज नतीजे वाला प्रस्ताव सामने आ सकता है। ध्यान यह रखें कि केवल असरदार दिखने वाली बात ही सही हो, यह जरूरी नहीं। नौकरी में आपकी बात तुरंत स्वीकार न हो तो उसे अपनी कमी न मानें। छात्रों को भी अपने उत्तर या प्रोजेक्ट में बात साफ रखनी होगी। 19 जुलाई का मूलांक 1 पहल कराएगा, पर भाग्यांक 9 यह याद दिलाएगा कि टीम, क्लास या ग्रुप के हित को साथ लेकर चलना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में तेज लाभ की चाह उभर सकती है। यही राहु की एक पुरानी चाल भी है। किसी बात से प्रभावित होकर तुरंत हां करने से बाद में खीझ हो सकती है। अगर किसी लेनदेन, खरीद या साझा खर्च की बात हो, तो पूरा हिसाब समझ लें। लोगों की बातों में चमक ज्यादा और आधार कम भी हो सकता है। छोटी रकम की अनदेखी न करें। जो योजना समझ में पूरी तरह न आए, उसमें रुककर देखना बेहतर रहेगा। इस समय समझदारी, दिखावे से ज्यादा काम देगी।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मन में उलझन हो तो उसका असर सीधे सिर और आंखों की थकान पर दिख सकता है। बहुत सारे लोगों से मिलने या लगातार बातचीत के बाद थोड़ा अकेला समय लेना आपके लिए ठीक रहेगा। ठंडा पानी मुंह पर डालकर कुछ मिनट शांत बैठें। अगर मन बार बार वही बात सोच रहा है, तो उसे कागज पर लिख दें। इससे भीतर का दबाव हल्का हो सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अपनी बात को जरूरत से ज्यादा जटिल न बनाएं। केवल प्रभाव देखकर किसी प्रस्ताव पर भरोसा न करें। दोस्त की आधी बात का पूरा मतलब खुद न तय करें।
आज की सलाह: स्पष्ट बोलिए, लेकिन सामने वाले की समझ भी परखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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