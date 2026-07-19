मूलांक 3 राशिफल: आज एक बातचीत बदल सकती है आपका दिन, पुराने संपर्क आएंगे काम
Mulank 3 Numerology Horoscope Today: मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन नई सोच, सही योजना और पुराने संपर्कों से लाभ पाने का है। करियर में नेतृत्व और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा।
Numerology Horoscope 19 July 2026 Mulank 3 Rashifal: मन इस समय थोड़ा व्यापक सोच में रह सकता है। आप केवल अपना काम नहीं, उसके असर को भी समझना चाहेंगे। यही अंक 3 और बृहस्पति की खासियत है। ज्ञान, नियम और सही दिशा की बात आपको भीतर से खींचेगी। पुराने संपर्क फिर से याद आ सकते हैं। किसी को फोन पर की गई सीधी बातचीत आगे का रास्ता साफ कर सकती है। बीच दिन में 19 जुलाई 2026 की ऊर्जा भी असर दिखाएगी। मूलांक 1 आपको पहल करने का हौसला देगा, जबकि भाग्यांक 9 यह समझ बढ़ाएगा कि आपकी कोशिश दूसरों के काम भी आ सकती है। किसी योजना को बड़ा बनाने से पहले उसका साफ उद्देश्य तय कर लें। इससे भरोसा भी बनेगा और कदम भी मजबूत रहेंगे।
मूलांक 3 का लव राशिफल
दिल में अपनापन रहेगा, पर आप केवल भावुक बातों से संतुष्ट नहीं होंगे। रिश्तों में साफ दिशा और सच्ची नीयत ज्यादा जरूरी लगेगी। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से कोई बात अटकी है, तो समझाने के अंदाज में बात करें, समझाने के नाम पर भाषण न दें। बृहस्पति का असर आपको सलाह देने वाला बनाता है, लेकिन हर रिश्ता सिर्फ सलाह नहीं चाहता, सुनवाई भी चाहता है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से फोन पर हुई बातचीत मन को नरम कर सकती है। दूरी कम करने के लिए छोटी पहल बेहतर रहेगी।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी समझ गहरी दिख सकती है। आप यह पकड़ पाएंगे कि कौन सा काम केवल व्यस्त रख रहा है और कौन सा सच में आगे बढ़ा रहा है। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार देता है, इसलिए सीखने, सिखाने, गाइड करने या प्लान समझाने वाले कामों में पकड़ बन सकती है। 19 जुलाई का मूलांक 1 नेतृत्व का संकेत देता है, इसलिए ऑफिस में पहल करने का मौका मिल सकता है। साथ ही भाग्यांक 9 यह याद दिलाएगा कि आपकी बात में टीम और समाज दोनों का फायदा दिखना चाहिए। छात्रों के लिए नोट्स को अपने शब्दों में लिखना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ना और फोन पर फॉलो अप करना लाभकारी कदम बन सकता है।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच केवल कमाई तक सीमित न रहे, यह समय उसकी सही दिशा देखने का भी है। कोई खर्च अगर भविष्य के काम, पढ़ाई, नेटवर्क या जरूरी सुविधा से जुड़ा है तो उस पर विचार किया जा सकता है। दिखावे वाले खर्च से संतोष कम मिलेगा। बृहस्पति भरोसा देता है, फिर भी लेनदेन में साफ शर्तें रखना जरूरी रहेगा। पुराने बकाया या रुकी हुई रकम पर विनम्र याद दिलाना ठीक रहेगा। लिखित हिसाब रखने से बात साफ रहेगी।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहेगा, इसलिए शरीर को बीच बीच में ढील देना जरूरी होगा। लगातार बोलने, समझाने या फोन पर लंबे समय तक लगे रहने से गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। दो तीन बार गहरी सांस लेकर बैठने की मुद्रा सीधी करें। हल्का गुनगुना पानी और थोड़ी देर खुली हवा में चलना आपको संतुलन देगा। मन भारी हो तो बातें मन में जमा न करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: हर बात में गुरु बनने की कोशिश न करें। फोन पर अधूरी बात छोड़ने से गलतफहमी बढ़ सकती है। पुराने संपर्क पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद न बांधें।
आज की सलाह: एक जरूरी बातचीत साफ शब्दों में शुरू कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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