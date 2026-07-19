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आज का अंक राशिफल: मूलांक 2 वालों के लिए नए अवसरों का दिन, दोस्त की सलाह आएगी काम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mulank 2 Numerology Horoscope Today: मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन नए विचारों और सकारात्मक बातचीत से आगे बढ़ने का है। करियर में नए अवसर और रचनात्मक सोच लाभ दे सकती है, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 2 वालों के लिए नए अवसरों का दिन, दोस्त की सलाह आएगी काम

Numerology Horoscope 19 July 2026 Mulank 2 Ka Rashifal: मन में आगे की तस्वीर इस समय पहले से ज्यादा साफ दिख सकती है। 19 जुलाई 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 मिलकर आपको पहल करने की प्रेरणा देंगे, साथ ही लोगों की भावना भी समझने को कहेंगे। चंद्र के असर से आपका स्वभाव संवेदनशील रहता है, इसलिए जो बात आपको अच्छी लगेगी, उसे दिल से आगे बढ़ाना चाहेंगे। यही वजह है कि अपने विचार छिपाने के बजाय भरोसेमंद लोगों से साझा करना फायदेमंद रहेगा। किसी दोस्त से बातचीत में नई दिशा मिल सकती है। उम्मीद अच्छी है, पर हर बात को तुरंत अंतिम रूप देने की जरूरत नहीं है। सोच को खुला रखें और छोटे कदमों में काम बढ़ाएं।

मूलांक 2 का लव राशिफल

रिश्तों में नरमी आपकी ताकत रहेगी। चंद्र प्रधान अंक 2 के लोग मन की बात महसूस तो कर लेते हैं, पर कहने में देर कर देते हैं। इस बार ऐसा न करें। अगर किसी अपने से कोई सपना, प्लान या चिंता जुड़ी है तो साफ शब्दों में कहें। दोस्त से हुई सीधी बातचीत भी दिल हल्का कर सकती है। प्रेम संबंध में सामने वाला आपकी उम्मीद सुनना चाहता है, केवल संकेत नहीं। घर में भी आपकी सकारात्मक बात से माहौल सहज हो सकता है। बस जरूरत से ज्यादा भावुक होकर पुरानी बात न उठाएं।

मूलांक 2 का करियर राशिफल

कामकाज में आपके भीतर नया भरोसा दिखेगा। मूलांक 1 की सक्रिय ऊर्जा आपको पहल करने की तरफ ले जाएगी, जबकि भाग्यांक 9 यह याद दिलाएगा कि आपकी बात में लोगों को साथ लेने का भाव भी हो। ऑफिस में कोई आइडिया, प्रेजेंटेशन या आगे की योजना साझा करनी हो तो समय ठीक माना जा सकता है। छात्रों के लिए यह दिन रचनात्मक सोच का है। जो विषय अब तक सूखा लग रहा था, उसमें भी नया नजरिया बन सकता है। बिजनेस करने वालों को अपनी बात समझाने में फायदा मिल सकता है, खासकर जब बात नरमी और स्पष्टता से रखी जाए।

मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में उम्मीद अच्छी रहेगी, पर केवल उत्साह के आधार पर फैसला करना ठीक नहीं होगा। किसी योजना पर बात हो तो पहले उसका आसान हिसाब समझ लें। चंद्र का प्रभाव कभी कभी मन से खर्च करा देता है, इसलिए जरूरत और इच्छा में फर्क रखें। साझा लेनदेन में लिखित बात रखना बेहतर रहेगा। छोटी रकम को हल्का न लें। यदि किसी काम के लिए रकम अलग रखनी है, तो उसी पर टिके रहना समझदारी होगी।

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मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल

मन जितना भरेगा, शरीर उतना जल्दी थक सकता है। इसलिए दिन में कुछ देर शांत बैठकर अपने विचार क्रम से लिखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण नींद और मूड का असर ज्यादा दिख सकता है। तेज शोर, बेवजह बहस और लगातार भागदौड़ से थोड़ी दूरी रखें। हल्की सैर या धीमी स्ट्रेचिंग आपको संतुलन में रख सकती है।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: हर उत्साह सबके सामने तुरंत न खोलें। दोस्त की बात को गलत मतलब देकर मन भारी न करें। अधूरी जानकारी पर हां कहना ठीक नहीं होगा।

आज की सलाह: अपने अच्छे विचार सही लोगों से खुलकर साझा करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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