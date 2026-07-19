Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 1 राशिफल 19 जुलाई 2026: आज मिल सकते हैं नए मौके, छोटी शुरुआत दिला सकती है बड़ा फायदा

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Mulank 1 Numerology Horoscope Today: मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों और सीख के साथ आगे बढ़ने का है। करियर में नई जिम्मेदारियां और नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलित खर्च और सोच-समझकर निवेश करना बेहतर रहेगा। 

मूलांक 1 राशिफल 19 जुलाई 2026: आज मिल सकते हैं नए मौके, छोटी शुरुआत दिला सकती है बड़ा फायदा

Numerology Horoscope 19 July 2026 Mulank 1 Ka Rashifal: आज खुद को सिर्फ पुराने तरीके तक सीमित न रखें। कोई नया मौका या नई जानकारी आपके काम आ सकती है। दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे काम रफ्तार पकड़ेंगे। अगर कोई नया प्रस्ताव मिले तो बिना सुने मना न करें। घर में बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर बात हो सकती है। गुस्सा करने की बजाय उन्हें समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, लेकिन जिद करने से बचें। आज छोटी कोशिश भी आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है।

मूलांक 1 का लव राशिफल

रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी होगा। मन की बात दबाकर रखने से सामने वाला आपकी भावना समझ नहीं पाएगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। अगर किसी अपने से नाराजगी है तो पहल करके बातचीत शुरू करें। रिश्तों में अपनापन बनाए रखने के लिए अहंकार को बीच में न आने दें।

मूलांक 1 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी राय को महत्व मिलेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसलिए पीछे हटने की बजाय उसे स्वीकार करें। नौकरी बदलने या नई स्किल सीखने की सोच रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए दिन ठीक है। कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहकों के साथ-साथ नए लोगों से भी संपर्क बढ़ाना चाहिए। छात्रों को पढ़ाई टालने की आदत छोड़नी होगी। रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखें। जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें। बच्चों की पढ़ाई या घर की जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है। दिखावे में पैसा खर्च करने से बचें। किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लेन-देन का हिसाब साफ रखें।

ये भी पढ़ें:1 अगस्त से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य

मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान महसूस हो सकती है। काम का दबाव बढ़ने पर चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। सुबह थोड़ी देर टहलें या धूप में समय बिताएं। समय पर खाना खाएं और पर्याप्त पानी पीते रहें। एक साथ कई काम करने की बजाय एक-एक करके निपटाएं।

ये भी पढ़ें:19 से 25 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, ये रहें सतर्क

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

आज की सलाह: नए लोगों से मिलने और नई बातें सीखने में झिझक न करें। छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: कन्या राशि में चंद्रमा, मेष समेत इन राशियों को धन लाभ का योग
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Numerology Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने